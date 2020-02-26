20+ простых истин, которые всю жизнь были под носом, но их никто не замечал
Порой можно долго и упорно что-то не замечать, но стоит обратить внимание, и «развидеть» уже не получается. Именно такими наблюдениями поделились пользователи, и теперь мы не понимаем, почему не догадались самостоятельно.
Некоторые факты снесли с ног и нас в AdMe.ru, ведь правда всегда была под носом. Может, проблема в слепом пятне, как у героев первого факта.
- Кошки и собаки ничего не видят под носом из-за собственной мордочки. Вот почему иногда можно долго тыкать на угощение, а они не поймут. Они не глупые, просто слепое пятно мешает. © tinyhatonapumpkin / reddit
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Проценты можно считать и в обратном порядке. То есть 8 % от 25 это то же самое, что и 25 % от 8 (получится 2). Причем зачастую можно выбрать более простой вариант подсчета. © wlwlvr / reddit
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Произносить аббревиатуру WWW (всемирная паутина, World Wide Web) дольше, чем ее расшифровку. © InnerTubeBoatWeirdo / reddit
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По статистике, 40 % больничных дней просят в пятницу или понедельник. Якобы это аргумент в пользу того, что сотрудники просто хотят продлить себе выходные. Однако понедельник и пятница — это и есть 40 % от всех рабочих дней. Я даже работал в компании, которая пыталась запретить брать больничные по этим дням, ссылаясь на данный факт. © RodeoBob / reddit
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Из всех животных грудь слонов больше всего похожа на человеческую, кроме, конечно, приматов. Вы просто привыкли видеть слонов именно такими и не замечаете этого. © breastronaut / reddit
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У животных есть местные акценты, как и у людей. © Just_Cardboard_Box / reddit
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Поскольку свету требуется время, чтобы достичь нашей радужки, мы всегда смотрим в прошлое. © Justin_Credible98 / reddit
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Слезные каналы не производят слезы, а истощают свои запасы. © Katiesullivan01 / reddit
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Когда мы плачем, у нас начинается насморк. Это тоже слезы, а не сопли. © xrihon / reddit
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Когда медсестра ставит вам капельницу, она не оставляет катетер в вене. Там только пластиковая трубка, поэтому расслабьтесь. Однако резких движений лучше не совершать, чтобы не мешать потоку лекарства. © Snakes_for_Bones / reddit
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Сама по себе одежда не нагревает ваше тело, она только задерживает его тепло. © kittenkerplooie / reddit
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Изначальный смысл рукопожатия — доказать, что у вас нет оружия. © TrainToUnknownLands / reddit
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Ананас представляет собой гроздь тесно расположенных ягод. © kittenkerplooie / reddit
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Кипящая вода всегда одной температуры, но почему? Потому что едва лишь молекула воды приближается к отметке 100 °C, она становится газообразной и поднимается в виде пузырька воздуха. Это отлично видно, если поставить кипятить воду в кастрюле. © Mcreeper51 / reddit
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Ваши глаза постоянно видят ваш нос, просто мозг фильтрует эту информацию. Но если осознать это, то какое-то время он будет заметен. © paulmarchant / reddit
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Терминаторам и роботам не нужны эти интерфейсы, которые нам показывают в фильмах. Их «мозг» в любом случае уже имел доступ к этой информации, иначе он бы не смог ее отобразить. Визуализировать это — пустая трата времени для машины. © TheDevilsAdvokaat / reddit
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Знаете Майкла Фелпса, лучшего пловца в истории? Он соревновался с акулой и проиграл. Тогда все смотрели на это, будто сразу было неясно, кто победит. Ведь даже пингвин плавает быстрее него. В состязании с акулой Майкл достиг скорости 6,3 км/ч. Пингвины развивают скорость 5–10 км/ч и, к слову, часто становятся едой для акул, которые за час могут проплыть 50 км. © mushupenguin / reddit
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Когда вы что-то гуглите, результаты поисковой выдачи отличаются от результатов других людей. Поисковые системы собирают о вас данные, чтобы выдавать наиболее актуальную информацию © edgar / reddit
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Красный, желтый и зеленый перцы — это один и тот же овощ, но на разных стадиях созревания. © kadno / reddit
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Шум, который мы слышим, прижимая раковину к уху, — это не океан. Это звук крови, циркулирующей по нашим венам. © Ron Soprano / quora
- Когда мы едим, работает только нижняя челюсть. Только что мы заставили тысячи людей жевать воздух. © Random_Weirdo_Girl / reddit
Поделитесь тоже каким-нибудь фактом, который кажется вполне очевидным, но о нем все равно мало кто знает.
Фото на превью Thesingularityiscoming / imgur