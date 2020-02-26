20+ простых истин, которые всю жизнь были под носом, но их никто не замечал

Проценты можно считать и в обратном порядке. То есть 8 % от 25 это то же самое, что и 25 % от 8 (получится 2). Причем зачастую можно выбрать более простой вариант подсчета. © wlwlvr / reddit

Произносить аббревиатуру WWW (всемирная паутина, World Wide Web) дольше, чем ее расшифровку. © InnerTubeBoatWeirdo / reddit

По статистике, 40 % больничных дней просят в пятницу или понедельник. Якобы это аргумент в пользу того, что сотрудники просто хотят продлить себе выходные. Однако понедельник и пятница — это и есть 40 % от всех рабочих дней. Я даже работал в компании, которая пыталась запретить брать больничные по этим дням, ссылаясь на данный факт. © RodeoBob / reddit