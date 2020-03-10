20+ привычных вещей, которые могут оказаться опасными

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Незнание опасно даже в быту. Например, в погребе, из которого забыли выбросить испорченные овощи, может скопиться метан, и находиться там будет очень рискованно, но далеко не все об этом знают. Пользователи твиттера рассказали именно о таких вещах, которые на первый взгляд безвредны, но на деле могут привести к серьезным проблемам со здоровьем людей и их питомцев.