20+ привычных вещей, которые могут оказаться опасными
Незнание опасно даже в быту. Например, в погребе, из которого забыли выбросить испорченные овощи, может скопиться метан, и находиться там будет очень рискованно, но далеко не все об этом знают. Пользователи твиттера рассказали именно о таких вещах, которые на первый взгляд безвредны, но на деле могут привести к серьезным проблемам со здоровьем людей и их питомцев.
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В кассовых чеках содержится бисфенол А. Довольно поганая штука, так как имеет сходную с эстрогеном структуру и в больших количествах может навредить всей эндокринной системе. Самое страшное, что с чеков он проникает в организм через кожу. Особенно через мокрую. Так что не трогайте их. © luizhekysaken
- Лазерной указкой не рекомендуется играть с кошкой. Это маленький хищник, ей важно охотиться, ловить игрушку (жертву) и впиваться в нее когтями. Домашней кошке важно давать удовлетворять охотничьи инстинкты. Красная точка не дает такого результата, у кошки развивается апатия. © shatalyuga
- Дешевые солнцезащитные очки хуже, чем их отсутствие. Они блокируют не УФ-лучи, а только видимый диапазон. Таким образом, на солнце диафрагма глаза расширяется до обычного, бытового уровня, и сетчатку выжигает ультрафиолетом. Чтобы проверить наличие поляризационного фильтра на стеклах, надо сквозь них посмотреть на ЖК-монитор и повернуть голову набок. Если при повороте картинку на мониторе сквозь очки не видно, то фильтр есть. Если ничего не меняется — фильтра нет. © _de1337ed
- Грейпфрут содержит вещества, которые замедляют работу некоторых ферментов печени. Эти же ферменты разрушают некоторые лекарства. Поэтому можно словить неожиданную передозировку. В инструкции к препаратам почти не пишут о взаимодействии с грейпфрутом. Сок из пакета тоже считается. © Loly_girl
- С кошкой нельзя играть бумажкой на ниточке. То есть можно, но только под присмотром. Выглядит безобидно, но если кошка незаметно для вас проглотит нитку, а нитка застрянет в кишечнике, спасет только срочная операция. Из личного опыта. © Lana_Ipekakuana
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Если добавить в ультразвуковой увлажнитель эфирное масло, то ультразвуковая мембрана разобьет масло до мельчайших частиц и они попадут в легкие, образовав масляную пленку. Были даже летальные исходы. Хотя производители увлажнителей всегда пишут, что нельзя добавлять масло, причину они не объясняют. © AndreyZinch
- Не трогайте одновременно трубу отопления / водоснабжения и металлический корпус любого устройства. Большинство домов не имеют заземления (зануления, что тоже опасно). Как-то случайно задел алюминиевый корпус Mac Mini и трубу отопления и получил очень яркое интересное ощущение в груди. © sergeybuevich
- В доме с кошками всегда должны быть сетки на окнах. «Мой кот не дурак, всю жизнь сидит на форточке и не пытается прыгнуть» — эта теория не работает, у животных по-другому устроен мозг. © avtorkanegoduet
- Продукты с плесенью, как правило, содержат афлатоксины. Они сразу-то не отравят, зато вызовут рак печени, но не сейчас, а потом. Так что сразу выбрасываем (если это не сыр со специальной нетоксичной плесенью). © Loly_girl
- Мука взрывоопасна, особенно если она распылена в воздухе. Подсолнечное масло горит очень сильно. Очень опасно добавлять воду в сковородку, в которой оно кипит: образуется масляный пар, который сразу вспыхнет. © krlsrg
- Если на сковороде загорелось подсолнечное масло, заливать его водой не очень хорошая идея. Хотя и очевидная. © aafin
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У меня есть книга «Ядовитые животные и растения», и там в конце алфавитный указатель растений начинается знаете с чего? С абрикоса! Ядра косточек, особенно высушенных и долго полежавших, есть нельзя: в них высокое содержание синильной кислоты. © donanjou
- Очевидная вещь, но для многих, оказывается, неочевидная: москитная сетка не может выдержать вес ребенка, а дети могут очень внезапно забраться на подоконник и опереться на сетку. Используйте специальные запирающие устройства. © Lana_Ipekakuana
- Если ваши тарелки или кружки выцветают от лимона или вина, то вам в еду выщелачиваются из глазури всякие тяжелые металлы. Это несмертельно, но в долгосрочной перспективе может подпортить здоровье. © a_you_my
- Ни в коем случае нельзя оставлять кошек в помещении, где для проветривания открыта откидная створка. © avtorkanegoduet
- Таблетки без специального желобка делить на части нельзя, так как действующее вещество в них размешано неравномерно. И неизвестно, какую концентрацию вы возьмете и в нужном ли месте лекарство растворится и будет всасываться. © silenceinworld
- Никогда не приносите в дом с кошками лилии: пыльца смертельно опасна. Много грустных историй 8 Марта. © pffully
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Запивать лекарства чем-то кроме воды или не запивать вообще опасно. Потому что неизвестно, как именно будет работать действующее вещество при смеси с разными жидкостями, а незапитое лекарство может залипнуть в пищеводе и, растворяясь там, вызвать химический ожог. © silenceinworld
- Подушка безопасности без ремня не работает и скорее убьет вас, чем спасет. С ремнем она действует идеально. © nichegoneviidet
- Ботулизм может подстерегать даже в маленькой крошечке самодельных консервов: ботулотоксин слишком токсичен, а очаг бактерий клостридий, которые его выделяют, может быть в миллиметр. Кратко: некислые домашние (без нитритной соли) консервы с высоким содержанием белка надо есть после термообработки, обжарив или отварив. © Loly_girl
- Не спускаться в глубокие ямы, коллекторы или колодцы. Это тоже неочевидно, но смертельно опасно. Внизу скапливаются тяжелые газы. © neo_los
- Прежде чем творить что-то прикольное, следует посмотреть на YouTube, какие повреждения после этого бывают. © Loly_girl
- Про ультразвуковые увлажнители: мойте их согласно инструкции. Иначе там может завестись легионелла, которая поднимается в воздух и создает немало проблем: от пары дней лихорадки с кашлем до серьезного заболевания. © etot_tovarisch
Каким советом дополнили бы этот список вы?