20+ поражающих науку фактов о близнецах

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Близнецов обычно двое, они очень похожи, так что их всегда путают. Единственное, что у них в большинстве случаев разное, — это имя. И часто различить, кто есть кто, может только мама. Но потрясающим внешним сходством с братом или сестрой не исчерпывается список особенностей, которыми наделены эти уникальные люди. Например, в детстве у них есть свой особый язык, понимают который лишь они сами. А еще один близнец может спасти другого при помощи... объятия.