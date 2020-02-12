20+ поражающих науку фактов о близнецах
Близнецов обычно двое, они очень похожи, так что их всегда путают. Единственное, что у них в большинстве случаев разное, — это имя. И часто различить, кто есть кто, может только мама. Но потрясающим внешним сходством с братом или сестрой не исчерпывается список особенностей, которыми наделены эти уникальные люди. Например, в детстве у них есть свой особый язык, понимают который лишь они сами. А еще один близнец может спасти другого при помощи... объятия.
AdMe.ru составил подборку проверенных научных фактов о близнецах. Эти феномены наверняка удивят даже тех, кто, казалось бы, знает все об этом мире.
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У близнецов существует свой язык. Правда, чаще всего лишь в детстве. Для этой системы общения есть научный термин — «криптофазия». Такой «понарошковый язык» может содержать не только слова или выражения, но также жесты, мимику и отдельные звуки. Расшифровать «послание» часто могут лишь сами близнецы. Существует мнение, что основу криптофазии составляют сильно искаженные слова, услышанные детьми от родителей.
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В XXI веке рождается втрое больше близнецов, чем в ХХ. Природа устала создавать новых уникальных людей? По одной из версий, в этом виновато распространение процедуры ЭКО, во время проведения которой часто подсаживается сразу несколько эмбрионов.
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Но еще до широкого применения ЭКО в 1980-е годы в городе Череповце случился бум рождения двойняшек. В некоторых садиках даже открыли специальные группы, в которые принимали только близнецов. Причин этого явления так и не обнаружили.
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Британские медики выяснили, что больше всего идентичных малышей появляется на свет в Нигерии. Особенно этим славится юго-запад страны, где на каждую тысячу родов приходится 50 пар близнецов.
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А меньше всего таких детей в Китае. Почему? Наука об этом умалчивает. Все теории об особом питании, загрязнении окружающей среды, расогенезе и прочих факторах так и остались недоказанными и неопровергнутыми.
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Но мировой столицей близнецов при этом считается бразильский муниципалитет Кандиду-Годой. Здесь они появляются в 10 % случаев. Притом что в остальной части Бразилии доля двойняшек в общем числе новорожденных составляет всего 1 %.
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Согласно результатам исследования, проведенного в Ноттингемском университете в Великобритании, среди близнецов встречается больше левшей, чем среди людей, не имеющих «копии». А именно 17 % против 10 %.
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В животном мире чаще всего рожают близнецов белые медведи. Возможно, это повышает шансы потомства на выживание. Но зоологи не уверены на этот счет.
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При вынашивании близнецов срок беременности сокращается. Обычно ее продолжительность составляет 39–40 недель, в случае с двойней — 36 недель, с тройней — 33–34 недели, четверо малышей готовятся к появлению на свет 30 недель, пятеро — 28–29 недель.
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Существует феномен «спасающих объятий»: если рядом с больным близнецом в инкубатор положить здорового брата или сестру, то первый быстро пойдет на поправку. В частности, у младенца стабилизируется температура и нормализуется давление. Такие «обнимашки» стали популярными в последнее время в перинатальных центрах. Наука никак не объясняет это явление. Но не в эффекте плацебо же дело, в самом деле. Ведь речь идет о малышах, которым просто нечего внушать.
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В животе мамы не так много места, поэтому близнецы весят примерно вдвое меньше, чем малыши, вынашиваемые по одному.
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Но близнецы никогда не весят одинаково, потому что в утробе матери они развиваются по-разному. Даже те, кто рождается с промежутком в несколько минут.
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Однако это не значит, что все они появляются на свет недоношенными. Самая тяжелая пара весила более 12,5 кг на двоих. Так что свое они доберут, если захотят.
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25 % близнецов рождаются «зеркальными». На первый взгляд их тела идентичны, но, присмотревшись, можно увидеть родинки на разных щеках, родимые пятна на разных руках и еще кучу мелочей, которые и делают их уникальными. Если один правша, то второй обязательно будет левшой. И дело не во вредности. Иногда зеркальное расположение имеют даже органы. Это называется «транспозиция органов».
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А еще близнецы могут рождаться не в один день. Так, в Ирландии пара девочек появилась на свет с промежутком в 3 месяца. На сроке 23 недели и 5 дней начались преждевременные роды; через 2 дня увидела мир Эми, первая из двойняшек, весившая не более полукилограмма. Однако ее сестра не спешила покидать утробу матери: схватки прекратились, и как доктора ни пытались спровоцировать роды, вторая малышка появилась лишь в срок, положенный природой.
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У близнецов могут быть разные отцы. По-научному это называется «гетеропатернальная суперфекундация».
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У них может быть и разный цвет кожи, если он различается у родителей. Так, в январе 1997 года на свет появились белокожая Люси Эйлмер с прямыми рыжими волосами и Мария Эйлмер с густыми кудрями и более темной кожей. Их мама Донна наполовину ямайка, а отец Винс — белый.
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Ритмы жизни близнецов взаимосвязаны. Они практически в одно время ложатся спать, просыпаются и имеют схожий график электрической активности мозга.
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Несмотря на всю схожесть близнецов, отпечатки пальцев у них разные, как и особенности характеров. Тем не менее у них могут наблюдаться аналогичные черты личности, манеры общения и вкусы, даже если они живут отдельно. Так, многие разлученные близнецы при встрече узнают, что слушают одних и тех же музыкантов, читают похожие книги и даже имеют одинаковое хобби.
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В Мьянме у одного из горных племен до сих пор есть поверье, что близнецы — это один человек и его случайно созданная копия. Им дают одно имя на двоих, а когда дети подрастают, проверяют, кто «подделка». В ходе испытания дети вслепую по 3 раза вынимают из кувшина рис. Одно из зернышек выкрашено в красный цвет. Достанет его только настоящий человек. Другой близнец лишается права на имя, теперь он будет просто «второй».
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На Руси, кстати, тоже было широко распространено убеждение, что у детей-близнецов одна общая душа и судьба. В результате было запрещено присутствие одного на свадьбе у другого, как и на похоронах или поминках.
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Способность к рождению двойняшек-тройняшек передается генетически, причем только по женской линии. Итак, если девушка — неидентичный близнец, то у нее около 6 шансов из 100 родить близнецов. Если же идентичный близнец, шансов ровно столько, сколько у любой другой — от 1 до 2,5 из 100. Если ее мать — неидентичный близнец, вероятность появления у нее двойняшек выше среднего уровня — от 3 до 5. В остальных случаях лучше просто довериться природе.
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Ученые из Нидерландов пришли к выводу, что близнецы чаще рождаются у женщин старше 30 лет. Так что если девушка хочет катать двойную коляску, а ей всего 20, наука рекомендует подождать.
А среди ваших друзей и знакомых есть близнецы? Что любопытного вы можете о них рассказать?
Фото на превью ngor86 / easyfotostock/ East News