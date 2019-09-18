20+ неожиданных особенностей, которые достаются нам от родителей
В каждой человеческой клетке содержится 46 хромосом, и если их уложить одну за другой, цепочка достигнет 2 м в длину. Представьте, что наш геном выше большинства из нас, и он содержит в себе не только данные о цвете глаз и волос. Оказывается, многие привычки тоже передаются по наследству, и даже наш ответ на вопрос, стакан наполовину полон или пуст, может быть обусловлен генетикой.
Мы в AdMe.ru весь день сравнивали привычки: свои, наших родителей и детей — и обнаружили поразительные сходства. Предлагаем и вам узнать о 22 особенностях, которые передаются по наследству.
Отношения
- Исследование 2017 года показало, что неверность может быть обусловлена генами у 63 % мужчин и 40 % женщин. Однако научное сообщество еще не приняло эту теорию единодушно, так что прикрывать адюльтер наследственностью не стоит.
- Поведение в любовных отношениях тоже диктуют гены. Так, они определяют, будет человек страстен или сдержан, способен на беззаветную любовь или холоден, постоянен или склонен к краткосрочным связям.
Привычки
- Результаты ислледования 2019 года удивительны: выяснилось, что в нас генетически заложена любовь к кошкам или собакам. Так что кошатники и собачники, вероятно, унаследовали привязанность к своим четвероногим друзьям от родителей.
- Американские генетики пришли к выводу, что наличие определенного гена негативно влияет на способность управлять автотранспортом. Люди, имеющие такой ген, сдают экзамен по вождению на 30 % хуже, допускают больше ошибок и с трудом запоминают новую информацию.
- Согласно исследованию, проведенному Nokia, музыкальные предпочтения обусловлены генами на 55 %. А вот желание в принципе слушать музыку зависит от наследственности всего на 25 % и в большей степени определяется нашим характером и настроением.
- Бессонница может достаться детям от мамы, а дневная сонливость — от обоих родителей с вероятностью до 69 %. Наш хронотип, или принадлежность к так называемым жаворонкам или совам, тоже предопределен генами.
- Тяга к приключениям и желание сорваться с места в любой момент обусловлены особым геном. Встречается он всего у 20 % населения.
- Пристрастие к загару — тоже работа генов. В 2019 году генетики провели эксперимент, результаты которого показали, что желание часто обновлять загар зависит от генотипа и может передаваться по наследству.
- Страстью к риску экстремалы обязаны генетике. Таким людям необходимо больше дофамина, чтобы почувствовать удовольствие, поэтому они зачастую увлекаются экстремальными видами спорта.
Вкусовые предпочтения
© Charlie and the Chocolate Factory / Warner Bros. © Charlie and the Chocolate Factory / Warner Bros.
- Зависимость от шоколада не прихоть, а особенность организма. Управляет ею ген, который отвечает за реакцию на окситоцин, поэтому сладкоежкам так тяжело отказаться от любимого лакомства.
- Пристрастие к кофеину заложено в нас с рождения. К такому выводу пришли ученые в 2019 году, установив наследственную тягу к определенным напиткам. Другие исследователи выяснили, что и реакция организма на кофеин зависит от генетики. Так, некоторые после чашки кофе испытывают подъем и бодрость, другие — тревогу, третьи не могут уснуть ночью.
- Нелюбовь или любовь к кинзе тоже обусловлена генетикой. Примерно 13 % людей считают, что вкус этой травы напоминает мыло. А все дело в генах, отвечающих за обоняние: у этих людей оно развито настолько сильно, что они могут уловить запах альдегидов, которые содержатся как в кинзе, так и в мыле.
Особенности характера и организма
- Один человек впадет в депрессию из-за мелких неудач, для другого же они станут стимулом и дадут заряд энергии. Но это не значит, что кто-то лучше или сильнее, ведь, как утверждают австрийские ученые, наша стрессоустойчивость зависит от генетики и просто не оставляет нам выбора.
- Реакция организма на физическую нагрузку тоже может подчиняться генотипу. В 2015 году были обнаружены гены, которые влияют на производительность организма. Поэтому не всем одинаково подходит тренажерный зал и не все смогут добиться аналогичных результатов при равных нагрузках.
- Лень и прокрастинация — это вовсе не от отсутствия силы воли. Ученые обнаружили «ленивый» ген, который может быть в ответе за наше бездействие. Прокрастинация тоже определяется генами: в 46 % случаев такое состояние — «подарок» от мамы или папы.
- Исследование 2011 года выявило, что оптимизм тоже является наследуемой чертой. Однако ученые признают, что генетика полностью не определяет психологический склад личности.
- Склонность к агрессии в детском возрасте обусловлена генами. Это удалось выяснить ученым в ходе эксперимента, в котором приняли участие почти 50 000 детей в возрасте от 3 до 16 лет. Чем младше ребенок, тем сильнее в нем говорят гены.
- Доверчивость и умение сопереживать также являются наследуемыми чертами. А вот недоверчивость не обусловлена генами и зависит в первую очередь от социальных факторов.
- Каждый 4-й человек, посмотрев на солнце, неизбежно начинает чихать. Эта особенность организма называется световым чихательным рефлексом. В 2012 году ученые установили, что такая реакция передается по наследству в 50 % случаев.
- Проведя эксперименты на крысах, американские генетики определили, что страхи и фобии переходят к следующему поколению. Поэтому если вы чего-то необъяснимо боитесь, вероятно, вы можете попытаться выяснить причины своего страха у родителей, бабушек и дедушек.
Интеллектуальные способности
- Не все дети могут хорошо учиться в школе, и зачастую это зависит не от них. Потому что стремление к учебе, по уверению исследователей, обусловлено генами как минимум на 20 %. Остальные 80 % определяются социальными и другими факторами.
- Сам интеллект тоже передается по наследству. Вот только не всегда от отца, как считалось ранее. Отец может наградить своими умственными способностями только дочь, так как она наследует и отцовскую, и материнскую Х-хромосомы. А сын может получить гениальность или талант только от матери.
Как вы думаете, какие особенности вы унаследовали от своих родителей, а ваши дети — от вас?
Иллюстратор Yekaterina Ragozina специально для AdMe.ru