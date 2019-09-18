20+ неожиданных особенностей, которые достаются нам от родителей

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В каждой человеческой клетке содержится 46 хромосом, и если их уложить одну за другой, цепочка достигнет 2 м в длину. Представьте, что наш геном выше большинства из нас, и он содержит в себе не только данные о цвете глаз и волос. Оказывается, многие привычки тоже передаются по наследству, и даже наш ответ на вопрос, стакан наполовину полон или пуст, может быть обусловлен генетикой.