20+ неочевидных фактов о нашем мире, о которых вы вряд ли догадывались

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Можно прочитать кипу книг, просмотреть множество познавательных фильмов, прослушать уйму часов подкастов, но так и не узнать, например, что киты могут загорать как люди, а банан — это ягода. Так вот, агентство инфографики из Копенгагена Ferdio создало специальный проект Factourism, в рамках которого собирает познавательную и неочевидную информацию о нашем мире.

Мы в AdMe.ru стараемся каждый день узнавать что-то новое, так что аккаунты проекта Factourism в инстаграме и фейсбуке для нас просто кладезь полезной информации.

1. Коровы могут сообщать друг другу о своем самочувствии

«Мне так грустно!»

Ученые из Сиднея изучали стадо коров в течение 5 месяцев и пришли к выводу о том, что эти животные посредством изменения высоты своего голоса способны сообщать сородичам о своих чувствах. Исследователи уверены, что эти знания помогут фермерам определять эмоциональное состояние животных и улучшать его.

2. Чтобы узнать, как ходили динозавры, ученые надевают на куриц накладные хвосты

Тираннозавр Рекс — один из самых известных динозавров, но ученые до сих пор не понимают, как этот гигант ходил. Как известно, курицы произошли от динозавров, поэтому было решено поэкспериментировать — создать хвосты, максимально приближенные к этой части тела динозавров, и наложить их на птиц.

3. Самое большое в мире количество детей, рожденных одной женщиной, — 69

По официальным данным, рекорд по количеству детей, рожденных одной матерью, принадлежит жене русского крестьянина Федора Васильева. В период с 1725 по 1765 год она 16 раз произвела на свет двоен, 7 раз троен и 4 раза по 4 близнеца. Из них лишь двое умерли в младенческом возрасте.

4. В Ватикане на 1 кв. км приходится 2 Папы Римских

Площадь Ватикана — 0,49 кв. км, что делает его самым маленьким государством в мире.

5. В некоторых районах Китая полиция заменила сторожевых псов гусями

«Полиция».

Гуси обладают прекрасным слухом, замечательным зрением, они агрессивны и громко подают голос. По всем этим причинам некоторые полицейские участки в сельской местности провинции Синьцзян по ночам охраняются гусями.

6. Киты способны загореть

Британские ученые выяснили, что кожа китов под воздействием ультрафиолета темнеет. Более всего подвержены загару синие киты, так как у них светлая кожа. Менее всего заметен загар у кашалотов и финвалов. У некоторых млекопитающих даже обнаруживали солнечные ожоги.

7. Женщины продуктивны при более высоких температурах. Мужчины же наоборот

«Отдел кадров».

Исследование, в ходе которого ученые пришли к такому выводу, проводилось на 543 студентах. Им предложили выполнить 3 задания при различных температурах. Оказалось, что женщины менее продуктивны при пониженных температурах (ниже 20 °С) и более работоспособны в диапазоне от 20 до 30 °С. У мужчин же вышло все наоборот.

8. Приветственная музыка на Windows 95 была сочинена на Mac (Брайаном Ино)

Когда Windows 95 только разрабатывалась, программисты предложили легендарному Брайану Ино написать мелодию, которая бы звучала при загрузке операционной системы. Музыкант известен как автор довольно-таки продолжительных композиций, однако тут требовалось сочинить что-то покороче. Как признавался он сам, этот звук он написал на Apple Macintosh: «Я никогда не пользовался PC. Не люблю их».

9. До 1977 года туристы могли забираться на Стоунхендж

Доисторический памятник Стоунхендж в Великобритании внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда этот объект открылся для посетителей, людям разрешалось ходить среди камней и даже вскарабкиваться на них. Однако в 1977 году было издано положение, в котором четко сказано, что туристы могут лишь ходить вокруг памятника.

10. Вам придется щелкнуть мышью 10 миллионов раз, чтобы сжечь одну калорию

Однажды к профессору Луизианского университета Ретту Аллейну подошла дочь и заявила: «Папа, а ты знаешь, что, кликая 1 раз мышкой, ты сжигаешь 1 калорию?» Ученый скептически отнесся к заявлению дочери и провел собственное исследование, в ходе которого и выяснил, что 1 калорию можно сжечь лишь 10 млн раз щелкнув кнопкой мыши.

11. Одним из первых продуктов Samsung была сушеная рыба

Южнокорейская компания Samsung была основана в 1938 году. Однако изначально она специализировалась на экспорте продуктов питания. В частности, осуществляла поставки сушеной рыбы и муки в Китай, позже начала заниматься продажей текстиля и страхованием жизни. Ну а в 1969-м под брендом Samsung начали выпускаться телевизоры.

12. Леонардо да Винчи мог одновременно писать одной рукой и рисовать другой

Леонардо да Винчи был одним из знаменитых амбидекстров, то есть он одинаково хорошо владел обеими руками. К такому выводу пришли специалисты из флорентийского института реставрации при галерее Уффици. Они проанализировали один из пейзажей великого мастера, на котором обнаружили 2 надписи, сделанные на обратной и лицевой сторонах рисунка. Выяснилось, что одна из них была сделана правой, другая — левой рукой мастера.

13. Банка Coca-Cola Zero держится в воде на плаву, тогда как банка с обычной Coca-Cola тонет

Причина кроется в различной концентрации сахара. В банке с классической Coca-Cola его 39 г, в диетической — менее грамма. Эти напитки имеют разную плотность — обычная кола плотнее воды, поэтому она и тонет, «нулевая» менее плотна, поэтому и держится на плаву.

14. Ваш смартфон мощнее, чем компьютер космического корабля

«Запуск ракеты. Нажмите для старта».

Компьютеры космических кораблей имеют память от 400 Кб до 1 Мб. В то время как память смартфонов последних моделей — от 4 до 10 Гб, то есть в 10 тысяч раз больше.

15. Самая старая известная нам клиентская жалоба была написана на глиняной табличке 4 000 лет назад в Месопотамии⁣

Не так давно историки нашли клиентскую жалобу, которой почти 4 000 лет. Она была обнаружена на территории месопотамского города Ур. В ней некий Нанни жалуется на поставщика меди Эа-Насира. В числе его претензий были следующие: товар плохого качества, поздняя доставка и грубость с работниками Нанни, которые забирали заказ.

16. Начинающие водители совершают больше ошибок во время движения при прослушивании любимой песни, чем при езде под незнакомую музыку

В ходе эксперимента 85 начинающих водителей слушали: 1. свою любимую музыку; 2. композиции, выбранные исследователями; 3. ничего не слушали. Выяснилось, что больше всего ошибок на дороге сделали водители со знакомой музыкой, меньше всего оплошностей оказалось на счету тех, кто слушал сформированный исследователями список. Поездка в тишине пришлась примерно посередине.

17. Ученые нашли доказательства существования ресторанов с едой навынос в останках Помпей

Такие заведения назывались термополии. Только в Помпеях таких трактиров было около 80. Там подавались напитки и горячие блюда.

18. Наши глаза закрыты примерно 10 % времени бодрствования⁣

Мы моргаем от 15 до 20 раз в минуту, намного больше, чем нужно для увлажнения глаз. Так почему же мы так часто закрываем глаза? Ученые из Осакского университета в Японии выяснили, что мы делаем это для того, чтобы наш мозг не перегружался. Ведь, когда мы закрываем глаза, мозг автоматически переходит в бездействующее состояние.

19. Кетчуп продавался как лекарство от расстройств пищеварения в 1830-х годах

«Кетчуп».

Прародиной кетчупа считается Китай. Тогда он представлял собой соус из маринованной рыбы или моллюсков. В 1817 году его стали делать из томатов. Врач из Огайо Джон Кук Беннетт утверждал, что кетчуп — отличное средство для решения проблем с пищеварением, и этот продукт начал массово продаваться в аптеках.

20. Вы скорее вспомните то, что написали синими чернилами, чем то, что написали черными

«Вторник: уборка; убраться в квартире; выбросить мусор; посмотреть Netflix».

Эксперимент, в ходе которого участникам предлагалось вспомнить слова, написанные разными цветами, привел к выводу, что слова, зафиксированные синими чернилами, запоминаются немного лучше, чем написанные черными. А если вы наверняка хотите что-то запомнить, то пишите красной ручкой.

21. Банан — это ягода⁣

Согласно ботанике, ягода — это плод, произрастающий из одного цветка, в котором наружный слой стенки завязи развивается в мясистую съедобную часть. Так вот, в соответствии с этим определением к ягоде можно причислить помидоры, огурцы, баклажаны и бананы.

22. 03:44 — это самое распространенное время, когда многие люди просыпаются каждую ночь

Исследование, в ходе которого специалисты пришли к такому выводу, проводилось на 3 000 британцах. Чаще всего они просыпались среди ночи, когда часы показывали 03:44. Половина из тех, чей сон был прерван в это время, признавались, что чувствовали усталость в течение всего дня, а каждый пятый даже дремал днем.

23. Мужчины, чей возраст заканчивается на 9, более всего склонны к изменам

«С днем рождения, изменщик!»

В ходе исследования было проанализировано 8 млн пользователей сайта знакомств, который нацелен на мужчин, ищущих внебрачные связи. Среди них возраст более 950 000 человек заканчивался на цифру 9, этот показатель на 18 % превышал остальные.

Какой факт впечатлил вас более всего?