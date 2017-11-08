20 мифов из учебников истории, в которые мы верим до сих пор

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Благодаря эффекту мнимой правды мы часто оказываемся в плену у лжи, и мировая история не исключение. Многое из того, чему нас учили в школе, оказалось обманом. AdMe.ru разрушает исторические мифы и открывает правдивую историю для вас. Держитесь крепче, мы начинаем.

Миф № 20. Греки преподнесли троянского коня в подарок, дабы захватить Трою

Правда: Целью действительно был захват Трои, но, к сожалению, коварного дара данайцев не существовало. Вместо него греки придумали уникальный осадный механизм, отдаленно напоминавший коня. Он и помог им разрушить стену и прорваться в город.

Миф № 19. Архимед открыл свой закон, лежа в ванне

Правда: На самом деле вода, вытесненная из ванны, ничего не говорит о знаменитой выталкивающей силе, открытой Архимедом. Этот способ позволяет измерить лишь объем. Хотя не исключено, что водные процедуры Архимеда все-таки вдохновили.

Миф № 18.Менделеев увидел периодическую таблицу химических элементов во сне

Правда: Ученый сам опроверг эту легенду, ответив следующее: «Я над ней, может быть, 20 лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг... готово». А историей про сон развлекал своих студентов соратник Менделеева А. А. Иностранцев.

Миф № 17. Клеопатра была родом из Египта

Правда: Знаменитая царица Египта была греческого происхождения. Клеопатра родилась в Александрии. Она потомок династии Птолемеев, взявших контроль над Египтом после смерти Александра Великого. Кстати, Клеопатра стала первой в истории семьи, кто выучил египетский язык.

Миф № 16. Пирамиды были построены рабами

Правда: Приведены убедительные доказательства, что величественные усыпальницы фараонов строили не рабы и не евреи, а свободные наемные люди и даже профессионалы строительного искусства.

Миф № 15. Диоген жил в бочке

Правда: На самом деле Диоген не мог жить в бочке, так как древние греки попросту не умели их делать. Жил он в пифосе — большом глиняном сосуде, в котором хранили масло, вино или хоронили людей.

Миф № 14. Пиратами становились исключительно мужчины

Правда: Женщина на корабле действительно к беде, но только если она... пират! Удивительно, но мужчины были не единственными, кто бороздил водные просторы и занимался добычей сокровищ. Достойную конкуренцию составляли и женщины, столь же смертоносные и порочные, как их коллеги-мужчины.

Миф № 13. Аборигены съели капитана Кука

Правда: Джеймса Кука погубили слухи об убийстве англичанами нескольких гавайцев и собственное неоднозначное поведение. Все это подтолкнуло аборигенов к началу враждебных действий. И пока англичане паниковали, гавайцы убили Кука предположительно ударом копья в затылок. Но никто его не ел.

Миф № 12. Гладиаторы всегда убивали друг друга

Правда: Самые ценные бойцы стоили больших денег как обученные артисты, и многие жили очень долго. Анализ скелетов и надгробных надписей свидетельствует о том, что были гладиаторы, которые успевали провести больше сотни боев и жили примерно 25–30 лет, что соответствует средней продолжительности жизни в Римской империи того времени.

Миф № 11. Викинги носили шлемы с рогами

Правда: В воображении любого человека викинг предстает как мощный бородатый мужчина с рогатым шлемом на голове. Но еще ни одна археологическая находка не подтвердила, что викинги были фанатами такой моды. В действительности шлемы с рогами недостаточно практичны и более уязвимы, поэтому если викинги их и надевали, то только в ритуальных целях, а не в бою.

Миф № 10. Рыцари перед отправлением в крестовые походы надевали на своих жен пояс верности

Правда: Все знают о таком предмете одежды, как пояс верности, который должен был гарантировать верность возлюбленного. Но на самом деле их никогда не использовали, и все истории, связанные с ними, — это миф. Женский пояс является не более чем благочестивым символом, тогда как мужской похож скорее на часть доспехов.

Миф № 9. Король Артур был реальным человеком

Правда: Артур никогда не существовал как отдельная личность. Вероятнее всего, его имя было приписано человеку, известному в традиционной истории под другим псевдонимом. Да и прототипов его великое множество.

Миф № 8. Моцарта отравил Сальери

Правда: У Сальери не было ни мотива, ни желания убивать Моцарта, он был достаточно известен и даже более успешен, чем его предполагаемая жертва. Поэтому зависть, как и убийство, исключается. Еще при жизни Сальери был неоднократно оправдан.

Миф № 7. Все античные статуи белого цвета

Правда: Античное искусство прочно ассоциируется с белым цветом. Удивительно, но общественные здания и статуи были цветными, просто краски со временем облупились, так как были минеральными, а база для них была органическая. Бактерии разрушают органику, и краски со временем осыпались. Сейчас благодаря ультрафиолетовой лампе можно увидеть подлинные оттенки древнего искусства.

Миф № 6. Винсент Ван Гог сам отрезал себе ухо

Правда: Эта легенда позволила даже назвать в его честь синдром, при котором больной либо сам себя оперирует, либо требует сделать определенную операцию. Но Ван Гог не отрезал себе ухо. Он лишился мочки во время ссоры со своим коллегой Гогеном.

Миф № 5. Уолт Дисней нарисовал Микки Мауса

Правда: Было бы прекрасно, но это не так. Микки нарисовал лучший аниматор диснеевской студии Аб Айверкс. Но и Уолт Дисней внес свой альтернативный вклад в создание знаменитого персонажа. Когда появились звуковые мультфильмы, Микки Маус заговорил его голосом.

Миф № 4. Ковбои любили устраивать дуэли

Правда: О эти эффектные ковбойские дуэли — жаркий городской полдень, палящее солнце, перекати-поле и... ни одного дуэлянта вокруг. А все потому, что ковбои редко устраивали подобные зрелища. Этот стереотип нам внушили вестерны.

Миф № 3. Иван Грозный убил своего сына

Правда: Ни в одной летописи нет сведений о том, что смерть царевича Иоанна Ивановича была насильственной. А из письма царя в Москву можно сделать вывод, что его сын умер от болезни. Это подтверждают и современные исследования.

Миф № 2. Математика исключена из списка Нобелевской премии, потому что жена А. Нобеля изменила ему с математиком

Правда: Странно, но факт: Альфред Нобель никогда не был женат. А Нобелевская премия не присуждается за достижения в области математики, так как она была признана абстрактной наукой.

Миф № 1. Спартанцы сбрасывали слабых младенцев со скалы

Правда: Этот миф был опровергнут современными исследователями. Согласно преданиям, новорожденных сбрасывали в ущелье Апофеты. Проанализировав кости, извлеченные оттуда, было установлено, что останки принадлежали 46 мужчинам в возрасте 18–35 лет. А значит, ни один младенец не пострадал.