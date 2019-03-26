20+ малоизвестных фактов, которые помогут понять, как на самом деле работает наше тело

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Тело человека таит в себе не меньше загадок, чем Мировой океан. Многое нам уже известно: например, мы знаем, что общая протяженность всех сосудов составляет около 100 тыс. км, то есть, если растянуть их в одну линию, можно будет 2,5 раза обернуть экватор. А если проделать то же самое со всеми молекулами ДНК одного человека, то их длина будет равна 17 расстояниям между Землей и Плутоном. Впрочем, это еще не все удивительные факты о нашем собственном теле.