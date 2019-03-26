20+ малоизвестных фактов, которые помогут понять, как на самом деле работает наше тело
Тело человека таит в себе не меньше загадок, чем Мировой океан. Многое нам уже известно: например, мы знаем, что общая протяженность всех сосудов составляет около 100 тыс. км, то есть, если растянуть их в одну линию, можно будет 2,5 раза обернуть экватор. А если проделать то же самое со всеми молекулами ДНК одного человека, то их длина будет равна 17 расстояниям между Землей и Плутоном. Впрочем, это еще не все удивительные факты о нашем собственном теле.
Еще один факт, известный AdMe.ru, — мозг, как и мышцы, нужно тренировать, чтобы он долгие годы оставался здоровым и молодым. И лучший «фитнес» для него — узнавать что-то новое каждый день.
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Когда мы худеем, жир из жировых клеток преобразуется в углекислый газ и мы его просто выдыхаем.
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Даже если детали какого-то события стираются из памяти, мы помним эмоции, которые тогда испытывали.
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Извилины и борозды появились в мозге исключительно ради того, чтобы он умещался в черепной коробке.
- Исследования показали, что питание отца до зачатия не менее важно для здоровья будущего ребенка, чем питание матери. Особенно это касается фолиевой кислоты: в ходе исследования ученым удалось выяснить, что недостаток этого витамина в организме отца может приводить к рождению детей с различными дефектами.
- Голубоглазые люди пьянеют медленнее тех, у кого иной цвет глаз.
- Наш нос способен различать 1 трлн запахов.
- У некоторых темноволосых мужчин растет рыжая борода, поскольку у них есть только одна мутированная копия гена MC1R. Если бы их было больше, человек был бы полностью рыжим. Кроме того, за цвет волос на теле и голове отвечают разные гены.
- Мозг человека индивидуален так же, как отпечатки пальцев — даже у близнецов борозды будут абсолютно разными. Ученые считают, что «облик» мозга формируется благодаря не только генетике, но и жизненному опыту. На него накладывает отпечаток и вид деятельности: так, к примеру, инженер и писатель будут использовать различные участки мозга, что повлияет на его формирование.
- Низкий уровень холестерина в крови провоцирует агрессию.
- Тестикулы расположены не внутри тела, поскольку его температура губительна для сперматозоидов.
- Латинское название мыщц — musculus — переводится как «маленькая мышь». Возможно, оттого, что римляне считали, что бицепс в согнутой руке похож именно на это животное.
- Несмотря на то, что нанесение татуировки временно снижает иммунитет, множественные рисунки на теле способны сделать иммунную систему крепче.
- У 1 человека из 200 есть дополнительное ребро, которое находится над первым. Иногда дополнительные ребра бывают с обеих сторон, иногда только с одной.
- Вес мозга человека равен 2 % от общего веса тела, при этом мозг расходует 20 % всего полученного телом кислорода и углеводов.
- Сердечные ритмы влюбленных людей синхронизируются, если они в течение 3 минут будут смотреть друг другу в глаза.
- Первое, что формируется на самых ранних стадиях развития эмбриона человека, — прямая кишка.
- Поскольку сердце генерирует собственные электрические импульсы, оно может биться, даже если «отсоединено» от тела.
- Существует вирус, атакующий ДНК, который ухудшает память и способность к обучению.
- Вес скелета составляет всего 14 % от веса нашего тела. А жир — целых 27 %.
- В роговице глаза нет кровеносных сосудов: кислород она получает из воздуха.
- Шрамы отличаются от кожи потому, что волокна коллагена в них располагаются не крест-накрест, как в обычной ткани кожи, а параллельно друг другу.
- Нос постоянно находится в поле нашего зрения, однако мозг делает так, чтобы мы его не замечали. Но как только вы об этом подумаете, тут же увидите свой нос.
- Во время сна мозг гораздо более активен, чем во время бодрствования. Он обрабатывает полученные за день воспоминания, избавляется от токсинов и даже принимает решения.
- При потере большого пальца руки на его место можно пересадить большой палец ноги.
- Люди обладают даром биолюминесценции — то есть способностью излучать свет. Однако наш глаз не может его уловить.
Признавайтесь, вы тоже проверили факт про нос на себе? Сталкивались ли вы с подобными фактами об особенностях нашего организма раньше?
Фото на превью Hikmet Gümüş / wikipedia