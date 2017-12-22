20 фактов о крови человека, о которых мы и не догадывались

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Все мы знаем, что наша кровеносная система очень сложная, поэтому важно беречь сердце и знать свою группу крови. При этом о многих возможностях нашего тела мы не догадываемся.

AdMe.ru собрал любопытные научные факты о человеческой крови, о которых вы могли не знать.