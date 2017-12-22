20 фактов о крови человека, о которых мы и не догадывались
Все мы знаем, что наша кровеносная система очень сложная, поэтому важно беречь сердце и знать свою группу крови. При этом о многих возможностях нашего тела мы не догадываемся.
AdMe.ru собрал любопытные научные факты о человеческой крови, о которых вы могли не знать.
- Чтобы высосать всю кровь из взрослого человека, понадобится 1 120 000 комаров.
- Чтобы кровь циркулировала по организму, сердце создает такое давление, что может выпустить струю крови высотой 9 метров.
- Человек может жить без пульса. В 2012 году 55-летнему Крейгу Левису установили систему, которая обеспечивает циркуляцию крови без сердцебиения.
- Американец Стэн Ларкин прожил 555 дней без сердца, ожидая пересадки. Сердце ему заменял аппарат, который Стэн носил в рюкзаке. Даже в баскетбол умудрялся играть.
- Объем крови, которая проходит по телу в процессе кровообращения за 25 дней, примерно равен бассейну.
- Человек выживет, потеряв даже до 40 % крови. Но очень важно своевременное переливание.
- Чаще всего сердечные приступы случаются по понедельникам — 21 % случаев. 2-е место занимает пятница. Ученые связывают это с повышенным уровнем гормона стресса в начале недели.
- Сердцебиение влияет на поведение. Ученые исследовали этот феномен на мужчине, которому пересадили сердце. После операции его мировосприятие, чувства и поступки изменились, словно он стал другим человеком.
- Чтобы снизить риск сердечного приступа, нужно медленно просыпаться по утрам, не вскакивая, и уменьшить интенсивность вечерних тренировок.
- Кокосовая вода может заменить плазму крови благодаря схожести состава.
- Группа крови влияет на развод. Ученые выявили связь между группами крови супругов и процентом разводов. Так, самые стабильные пары — с группами крови I-I. Пары, отношения которых закончились разводом, чаще всего имели сочетание групп II-IV и II-I.
- Группа крови влияет на здоровье. Обладатели I группы крови могут похвастаться низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, но у них есть риск развития рака кожи и ожирения.
- Обладателям II группы стоит уделять внимание уровню холестерина в крови. У них высока вероятность появления ишемической болезни сердца.
- Обладателям III группы стоит чаще проверяться на диабет и рак поджелудочной железы.
- Тем, у кого IV группа крови, стоит позаботиться о тренировке памяти и внимания. У них на 82 % выше риск заболеваний, связанных с мышлением и памятью.
- Энергетики меняют сердечный ритм. Ученые выяснили, что после энергетиков в крови втрое больше кофеина, чем после кофе или кока-колы. Кроме того, они влияют на сердечный ритм и могут вызывать судороги и остановку сердца.
- Диеты по группе крови не работают. Ученые из Университета Торонто доказали, что особая диета по группам крови — миф.
- В Японии целая индустрия индивидуальных товаров для каждой группы крови: продукты питания, косметика, средства личной гигиены.
- Спортивные успехи зависят от группы крови. Научное исследование 2017 года показало, что люди с I группой крови более выносливы, чем все остальные. Среди элитных игроков в водное поло ученые не нашли ни одного с IV группой крови. Но преимущества I группы крови можно использовать только при условии интенсивных регулярных тренировок. Так что все относительно.
- Тип крови определяет характер. Ученые выявили закономерности между характером испытуемых и группой крови. В Японии верят в то, что группа крови влияет на характер, успехи в работе и в любви.
Какие факты запомнились вам больше всего? Поделитесь в комментариях!
Фото на превью WhatJapanThinks / twitter.com