20 фактов о крови человека, о которых мы и не догадывались

Все мы знаем, что наша кровеносная система очень сложная, поэтому важно беречь сердце и знать свою группу крови. При этом о многих возможностях нашего тела мы не догадываемся.

AdMe.ru собрал любопытные научные факты о человеческой крови, о которых вы могли не знать.

  • Чтобы высосать всю кровь из взрослого человека, понадобится 1 120 000 комаров.
  • Чтобы кровь циркулировала по организму, сердце создает такое давление, что может выпустить струю крови высотой 9 метров.
  • Человек может жить без пульса. В 2012 году 55-летнему Крейгу Левису установили систему, которая обеспечивает циркуляцию крови без сердцебиения.
  • Американец Стэн Ларкин прожил 555 дней без сердца, ожидая пересадки. Сердце ему заменял аппарат, который Стэн носил в рюкзаке. Даже в баскетбол умудрялся играть.
  • Объем крови, которая проходит по телу в процессе кровообращения за 25 дней, примерно равен бассейну.
  • Человек выживет, потеряв даже до 40 % крови. Но очень важно своевременное переливание.
  • Чаще всего сердечные приступы случаются по понедельникам — 21 % случаев. 2-е место занимает пятница. Ученые связывают это с повышенным уровнем гормона стресса в начале недели.
  • Сердцебиение влияет на поведение. Ученые исследовали этот феномен на мужчине, которому пересадили сердце. После операции его мировосприятие, чувства и поступки изменились, словно он стал другим человеком.
  • Чтобы снизить риск сердечного приступа, нужно медленно просыпаться по утрам, не вскакивая, и уменьшить интенсивность вечерних тренировок.
  • Кокосовая вода может заменить плазму крови благодаря схожести состава.
  • Группа крови влияет на развод. Ученые выявили связь между группами крови супругов и процентом разводов. Так, самые стабильные пары — с группами крови I-I. Пары, отношения которых закончились разводом, чаще всего имели сочетание групп II-IV и II-I.
  • Группа крови влияет на здоровье. Обладатели I группы крови могут похвастаться низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, но у них есть риск развития рака кожи и ожирения.
  • Обладателям II группы стоит уделять внимание уровню холестерина в крови. У них высока вероятность появления ишемической болезни сердца.
  • Обладателям III группы стоит чаще проверяться на диабет и рак поджелудочной железы.
  • Тем, у кого IV группа крови, стоит позаботиться о тренировке памяти и внимания. У них на 82 % выше риск заболеваний, связанных с мышлением и памятью.
  • Энергетики меняют сердечный ритм. Ученые выяснили, что после энергетиков в крови втрое больше кофеина, чем после кофе или кока-колы. Кроме того, они влияют на сердечный ритм и могут вызывать судороги и остановку сердца.
  • Спортивные успехи зависят от группы крови. Научное исследование 2017 года показало, что люди с I группой крови более выносливы, чем все остальные. Среди элитных игроков в водное поло ученые не нашли ни одного с IV группой крови. Но преимущества I группы крови можно использовать только при условии интенсивных регулярных тренировок. Так что все относительно.

Какие факты запомнились вам больше всего? Поделитесь в комментариях!

Фото на превью WhatJapanThinks / twitter.com

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1 Комментарии
  • 22 декабря 2017
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