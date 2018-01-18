20 крутых вещей, которые просто обязаны быть на каждой кухне

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Согласно исследованиям, среднестатистическая женщина проводит на кухне 1 117 дней своей жизни. Согласитесь, это не так уж мало — более 3 лет жизни потратить на простое приготовление еды. Но чтобы это время было проведено с комфортом, а процесс приготовления пищи приносил только удовольствие, инженеры и дизайнеры постоянно пополняют кухонный инвентарь новыми предметами и гаджетами. AdMe.ru собрал 20 крутых принадлежностей для кухни, которые захочет купить чуть ли не каждая хозяйка.

1. Ручка с чернилами из специй

Ручкой CinniBird можно нарисовать или написать что угодно на чем угодно. В качестве чернил для этой ручки используется сахар, перец, ванилин, какао, корица и многое другое.

2. Стильная портативная кухонная вытяжка

Эта стильная вытяжка предлагается для использования на маленьких кухнях, где невозможно установить традиционную вытяжку.

3. Устройство «3 в 1» для приготовления завтрака

С помощью этого устройства можно за раз приготовить полноценный завтрак, включающий в себя яичницу, тосты, жареные сосиски и кофе. А затем можно еще и что-то испечь. В общем, этот гаджет заменяет сразу несколько кухонных приборов.

4. Ультразвуковой термометр

Этот прибор с помощью ультразвука определяет температуру приготовляемого продукта и время готовности и по сетям Wi-Fi передает данные на смартфон.

5. Ручная скоростная терка

С помощью этого нехитрого устройства буквально за несколько секунд можно натереть все что угодно, даже огромный кочан капусты! Простота и скорость поражают!

6. Тостер с окошком для наблюдения

Этот вроде бы ничем не примечательный прибор обладает изюминкой, которой нет у других тостеров: через прозрачное окошко можно наблюдать за прожаркой хлеба и вынуть его тогда, когда посчитаете тост достаточно румяным.

7. Гаджет для удаления косточек из вишни

Этот забавный прибор позволяет в два счета удалить косточки из вишни.

8. Нож для снятия кожуры с овощей и фруктов

Это примитивное устройство легко, по словам производителей, очистит от кожуры фрукты и овощи, к примеру, дыни, огурцы, сладкий перец и др.

9. Нож для пиццы в виде велосипеда

С помощью такого резака для пиццы можно легко и безопасно нарезать самую горячую и пышную пиццу. Вот как это работает.

10. Нож для удаления плодоножки помидоров

С помощью этого пугающего на первый взгляд инструмента можно без труда вырезать плодоножки из помидоров.

11. Прибор для изготовления макарон

Этот недешевый гаджет сам замешивает тесто, определяет его готовность и помогает создавать макароны разных видов и длины. Вам останется только их сварить и съесть.

12. Силиконовые стопоры для крышек

Эти забавные предметы позволят выпустить лишний пар при приготовлении еды и не позволят блюдам перекипеть.

13. Прибор для приготовления вертикального омлета

Этот необычный гаджет делает омлеты в виде трубочек, которые потом можно использовать для приготовления других блюд или положить вместо сосиски в хот-дог.





14. Щетка для чистки гриля

Этот инновационный инструмент использует силу пара для очистки гриля от жирных загрязнений.

15. Пресс для картофеля

Производители этой кухонной принадлежности для создания пюре наверняка вдохновились прессом для чеснока.

16. Портативная маслобойка

Теперь взбить масло не составит особого труда, конечно, если у вас есть эта мини-маслобойка.

17. Пробка для бутылки в виде лампы Аладдина

С помощью этой забавной пробки для бутылки можно не только налить масло, не обронив ни капли, но и плотно закрыть бутылку простым нажатием на верхнюю часть лампы.

18. Мельница для зелени

Эта мельница измельчит любую зелень простым поворотом ручки. Кроме того, в этом приборе есть специальные отверстия, с помощью которых можно отделить от стебля листья розмарина.

19. Пресс для создания картофеля фри

С помощью этого пресса можно буквально за секунду нарезать корнеплод для приготовления картофеля фри.

20. Соковыжималка-лейка для цитрусов

Этот забавный кухонный инвентарь позволяет с легкостью выжать сок лимона и тут же эффектно полить им салат или другое блюдо.

А какие из этих гаджетов вы бы хотели использовать на своей кухне?