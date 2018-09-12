20 крутых, но странных фактов о человеческом теле, в которые невозможно поверить с первого раза

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Наше тело скрывает в себе массу загадок. Спорим, вы не раз задумывались о том, почему люди вообще икают. И сколько комаров нужно, чтобы выпить у человека всю кровь? На все эти (и многие другие) странные вопросы у нас есть научные ответы.

AdMe.ru собрал самые интересные факты о человеческом теле. Уверены, о многих вы даже не подозревали.

1. У людей и слизняков много общего

У человека и слизня гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Наша ДНК на 70 % идентична с ДНК слизняков. Давным-давно у всех животных был один общий предок, кстати, как и у растений: ДНК человека и банана совпадают на 50 %. Так что человек — это наполовину банан или на 40 % огурец. Все живые существа на Земле немножко родственники, просто в какой-то момент наше развитие пошло по другому пути.

2. У людей бывает лишнее ребро

1 из 200 человек рождается с лишним ребром. Медики называют такую особенность цервикальное ребро. Оно располагается над ключицей и почти не доставляет проблем своему владельцу.

3. Банкоматы и общественные туалеты одинаково грязные

Банкоматы прочно вошли в нашу жизнь, но как много людей дезинфицируют руки сразу после пользования ими? Бактериологические тесты, проведенные учеными из Великобритании, показали, что банкоматы так же загрязнены, как общественные туалеты. На контрольных смывах были обнаружены болезнетворные бактерии, которые опасны для здоровья человека.

4. Ногти на руках растут быстрее, чем на ногах

Ногти на руках растут быстрее, потому что чаще контактируют с солнечным светом. Ногти на вашей рабочей руке растут быстрее, чем на нерабочей, а самые длинный ноготь всегда на среднем пальце. Вообще, чем больше палец, тем длиннее ноготь, но никто точно не знает почему.

5. Ботокс лишает эмоций

Инъекции ботокса парализуют мышцы на лице, и морщины исчезают. Однако недавно ученые открыли один любопытный эффект уколов красоты: неспособность в полной мере ощущать эмоции. Выражение лица напрямую влияет на эмоциональное состояние, поэтому ощущения человека с ограниченными возможностями выражения мимики не так полны по сравнению с людьми, которые не колют ботокс.

6. Икота досталась людям по наследству от далеких предков

Икота досталась людям в подарок от далеких предков, живших 370 млн лет назад. Эти ребята плавали в океане, а их тела были снабжены жабрами и легкими одновременно (в Австралии до сих пор водятся рыбы, которые могут дышать таким образом). С помощью механизма, который мы называем икотой, наши предки защищали свои легкие от попадания воды.

7. Сердечные приступы чаще всего случаются по понедельникам

Риск сердечного приступа в понедельник возрастает на 20 % для мужчин и на 15 % для женщин. Скорее всего, виноват стресс из-за необходимости возвращаться на работу. Однако ученые предупреждают еще и о том, что алкоголь, употребленный в выходные, тоже может стать причиной сердечного приступа.

8. Чеснок можно есть ногами

Если натереть подошвы ног чесноком, то через 30 минут вы почувствуете его вкус во рту. Ну и запах, конечно. Во всем виноват аллицин — органическое соединение, которое образуется при механическом разрушении чеснока. Аллицин способен проникать сквозь клеточные мембраны, путешествовать по кровотоку и достигать вкусовых рецепторов. Поэтому у любителей поесть чеснока дурно пахнет не только дыхание, но и все тело, потому что запах растворяется в крови.

9. Человек может накормить миллион комаров

В теле человека достаточно крови, чтобы накормить от 1,2 до 1,8 млн комаров. Все зависит от роста и веса жертвы, а также от степени голода насекомых. Один комар выпивает примерно 0,003 мл крови за один раз, так что потребуется целая армия маленьких вампиров, чтобы полностью высосать все запасы крови человека. Хотя такое развитие событий крайне маловероятно.

10. Люди врут убедительнее, когда им хочется в туалет

Люди с полным мочевым пузырем врут убедительнее. Сильное желание отлучиться в туалет заставляет человека сконцентрироваться на самоконтроле, а следовательно, говорить неправду получается лучше. Да и лишних движений они стараются избегать на всякий случай. Поэтому эксперты, проводившие научный эксперимент, поверили лжецам, которые очень хотели в туалет.

11. При поцелуе большинство людей наклоняют голову в одну сторону

70 % людей при поцелуе наклоняют голову направо. Такой вывод сделал немецкий ученый, который наблюдал за целующимися парочками в аэропортах, на железнодорожных станциях и пляжах. Возможно, такое положение головы связано с праворукостью.

12. Чем выше ваш IQ, тем интереснее сны

Ученые утверждают, что людям с высоким интеллектом снятся по-настоящему занимательные сны — более яркие и продолжительные. Но не спешите расстраиваться, если не можете вспомнить, что вам снилось ночью, — большинство людей не помнят своих снов, а все потому, что в среднем сновидение длится всего пару секунд.

13. Люди лучше воспринимают информацию, напечатанную на бумаге

Норвежские ученые поставили эксперимент на учащихся колледжа: одним раздали листы с напечатанным текстом, а другим дали прочитать тот же текст на экране компьютера в формате pdf. Выяснилось, что ученики лучше усваивают информацию, которая напечатана на бумаге. Книги снова победили в битве с цифровыми носителями.

14. После обильного обеда ухудшается слух

У некоторых людей после плотной трапезы начинает звенеть в ушах. Многие напитки и продукты могут влиять на уровень жидкости во внутреннем ухе и вызывать шум. Избыток сладкой и соленой пищи, а также кофеина может привести к временному ухудшению слуха и даже к головокружению.

15. Аппендикс приносит пользу

У червеобразного отростка слепой кишки плохая слава — он может доставить кучу неприятностей, а в случае воспаления даже угрожает жизни человека. Традиционно считалось, что аппендикс — рудиментарный орган, у которого нет никакой практической пользы. Однако у современных ученых другое мнение: это безопасный «домик» для полезных бактерий, живущих в кишечнике. Тут хранятся полезные микробы, которые в любой непонятной ситуации (например, кишечная инфекция) «перезагрузят» бактериальную систему кишечника и заселят его новыми полезными бактериями.

16. Весной дети растут быстрее

Дети растут неравномерно — периоды затишья сменяются резкими всплесками, когда за несколько недель ребенок вырастает до 10 см. Однако существует интересная особенность: весной дети растут быстрее, чем в другое время года. Считается, что быстрый рост связан с солнечной активностью.

17. Секрет легкой усвояемости меда

Причина, по которой мед легко усваивается человеческим организмом, в том, что пчелы его уже переварили. Мед — это всего лишь нектар, однажды уже переваренный в зобе пчелы, он состоит из простых углеводов, которые человеческий организм усваивает полностью, а не откладывает на потом.

18. Правое легкое больше левого

Объем и размер легких совершенно разный, а все из-за расположения сердца. Правое легкое больше и тяжелее левого просто для того, чтобы сердце поместилось в грудной клетке.

19. Разрешение человеческого глаза — 140 мегапикселей

Если бы человеческий глаз был цифровой камерой, то ее разрешение было равно примерно 120–140 мегапикселей на один глаз. Однако эти пиксели распределены неравномерно: на 1 кв. мм в центре поля зрения приходится 200 тыс. цветовых рецепторов, а на периферии гораздо меньше.

20. У людей и акул очень похожее строение роговицы

Роговица акульего глаза настолько похожа на человеческую, что при определенном развитии технологий ее можно было бы использовать для пересадки.

Какой факт удивил вас больше всего? Делитесь своим мнением в комментариях.