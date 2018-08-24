20 коротких видео, которые на пальцах объясняют, как все устроено

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Пожалуй, сложно найти человека, который не хотел бы знать, как производятся или работают окружающие его вещи. Взять даже обычную пластиковую бутылку — она ведь создается из маленькой колбочки. А изготовление теннисного мячика или воланчика для бадминтона — это целая история.

AdMe.ru проник за кулисы производств, заглянул в сердце механизмов и узнал, как работают и создаются вещи, которые нас окружают. А в конце вы своими глазами увидите, как обычные джинсы за несколько секунд превращаются в модные потертые.

1. Как производятся воланчики для бадминтона

2. Как заготавливается рулонный газон

3. Как делают пластиковые бутылки

4. Как собирают салат

5. Один из этапов производства винных бочек

6. Как игрушки набиваются наполнителем

7. А вы знали, что бананы растут такими огромными гроздьями? А перед упаковкой в ящики их разделяют на маленькие

8. Так создаются бумажные стаканчики

9. А так — пластиковые

10. Как работает камнедробилка

11. Как подстригают живую изгородь

12. Посадка саженцев

13. Некоторые экскаваторы умеют шагать. В прямом смысле слова

14. Как пересаживают взрослые деревья

15. Как работает льдогенератор

16. Как собирают ягоды

17. Как делают тюки сена

18. Как создают бейсбольные мячи

19. Как из дерева получаются доски

20. Как делают тесто для пахлавы

Бонус: модные джинсы можно сделать и в домашних условиях (нужна лишь наждачная бумага)