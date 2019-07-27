20+ карт мира, которые увлекут даже тех, кто в школе терпеть не мог географию

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Помните, как в школе на уроках географии мы с интересом рассматривали на картах мира ареалы обитания животных, месторождения полезных ископаемых, графики температур? Отрадно, что это лишь малая часть полезной информации, которую можно узнать с помощью карт. Например, мы выяснили, что будет с Европой, если уровень воды в Мировом океане поднимется на 200 м. И где находится самая длинная воображаемая линия, по которой можно пройти по суше.

AdMe.ru нашел много любопытного о людях, странах и планете в целом. Думаем, и вы сочтете эти данные увлекательными.

1. Как будет выглядеть Европа, если уровень Мирового океана поднимется на 200 м

2. Карта использования разных форматов бумаги в странах мира

Синий цвет — Letter (215,9 × 279,4 мм), желтый — А4 (210 × 297 мм).

3. Самая маленькая страна в мире (Ватикан, красный контур) по сравнению с одним из крупнейших по площади основания зданий («Цветочный аукцион» в Алсмере, Голландия)

4. Насколько нужно превысить скорость, чтобы заплатить за это штраф

5. Все аэропорты мира

6. Все железные дороги мира

7. Так выглядела бы Антарктида безо льда

8. Распределение населения Земли

Синий цвет — 5 % населения, красный — еще 5 %, белый — оставшиеся 90%

9. Мировое авиасообщение в течение 72 часов

10. Если бы люди решили построить трансъевропейский метрополитен, то его схема могла бы выглядеть так

11. Количество небоскребов (выше 150 м) в странах Европы

12. Страны мира, раскрашенные в цвета паспортов их граждан

13. Количество кофеен Starbucks в странах Европы по состоянию на 2019 год

14. Распределение населения Китая

В восточной части страны проживает 6 % населения, в западной — 94 %

15. Количество дорог по обе стороны границы между Финляндией и Россией

16. Все зарегистрированные падения метеоритов в США с 1918 по 2018 год

17. Средний возраст легковых автомобилей, принадлежащих европейцам

18. Страны, в которых обязательна школьная форма

Желтый цвет — форма обязательна в большинстве школ, синий — необязательна.

19. Морской трафик в определенный момент времени

20. Страны, в которых в 2018 году применялась смертная казнь

21. Самая длинная прямая линия, по которой можно пройти по суше

22. Все дороги, ведущие в Рим

Бонус: перемещения домашней кошки, зафиксированные с помощью GPS-трекера

Мы и подумать не могли, что кошки могут уходить от дома так далеко. А какие из представленных выше данных стали настоящим открытием для вас?