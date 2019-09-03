20 карт, которые дадут исчерпывающий ответ на вопрос «Что происходит с этим миром?»

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В школе на уроках географии мы изучали не самые веселые вещи: ландшафт, количество населения в тех или иных странах, площадь морей и океанов. Но кто бы мог подумать, что карты могут увлечь сильнее приключенческого романа. Всего-то и нужно посмотреть на них с нового ракурса — и вам откроются неожиданные факты: французы не доверяют вакцинам, по океану дрейфует мусорный остров, а китайцы печатают удивительные вертикальные карты.

Мы в AdMe.ru интересуемся всем на свете. В числе наших увлечений — познавательные карты, которые расскажут о жизни планеты Земля.

1. Страны, где люди не доверяют вакцинации

Фонд Wellcome Trust провел глобальный опрос и выяснил, что современные родители не верят в эффективность прививок. Лидерами антирейтинга стали Либерия (28 %), Франция (18 %) и Нигерия (16 %). Интерактивную карту можно увидеть здесь.

2. Китайская вертикальная карта мира

3. Плотность населения на границе России и Китая

4. Радиоактивное облако, накрывшее Европу после катастрофы в Чернобыле, 1986 год

5. Пользователь Reddit составил самый длинный пешеходный маршрут с помощью Google Maps. За 14 месяцев ходьбы по 10 часов в сутки вы сможете добраться из Кейптауна во Владивосток

6. Результат вырубки лесов Гватемалы за 32 года хорошо виден из космоса

7. В NASA составили интерактивную карту лесных пожаров за 15 лет

8. Невероятные глубины озера Байкал

9. Длительность школьных каникул в европейских странах (в неделях)

10. Минималистичная топографическая карта Японии

11. Карта выбросов угарного газа из-за лесных пожаров

Угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса. Однако он весьма токсичен и в долгосрочной перспективе вредит здоровью населения Земли.

12. Водосборные бассейны США

Видимая поверхность реки — это лишь малая часть огромной системы. У каждой реки есть водосборный бассейн — территория, с которой она собирает воду. Большие и малые ручьи текут под землей и питают водную артерию.

13. Черным отмечены современные страны, где глава государства носит усы или бороду

14. Ареал обитания пингвинов

15. Топографическая карта Марса

16. Всего за 3 месяца песец преодолел 2 175 миль (3 500 км) по снегу и льду

17. Количество метал-групп на 1 млн населения в европейских странах

18. Береговые маяки на карте Европы

19. Так образовалось Большое тихоокеанское мусорное пятно

Бонус: наглядное доказательство того, как тип картографической проекции искажает действительность

Для того чтобы отобразить земной шар (геоид, эллипсоид) на плоской поверхности, картографы пользуются разными типами проекций. При этом сетку параллелей и меридианов с геоида переносят на другую фигуру, которую можно развернуть на плоскости и получить карту в привычном нам виде. На примере человеческой головы можно увидеть, как проекция искажает реальность. Слева направо и сверху вниз: шаровая, ортографическая, равноугольная и цилиндрическая проекции головы.

Мы и не подозревали, что в океане дрейфуют целые острова из пластика. А какая карта или факт из нашей статьи поразили вас в самое сердце? А может, вы сумеете дополнить наш список своими сведениями?