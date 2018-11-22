20+ изобретений, которые уже давно отпраздновали 2050-й
Изобретения не только делают жизнь комфортнее и проще. Некоторые из них настолько глобальны, что действительно могут изменить мир в лучшую сторону. А другие просто созданы для того, чтобы решать мелкие бытовые неудобства, как, например, молоток с автоматической подачей гвоздей.
Редакция AdMe.ru делится с вами лучшими современными идеями, которых всем нам определенно не хватало.
4-колесный электрический велосипед, который был разработан для того, чтобы позволить людям ездить в любую погоду
Специальная «обувь» для лошадей, которая заменяет стальные подковы. Амортизирует, бережет суставы животного, а также ее можно быстро снять
Вы можете зарядить эту батарейку при помощи micro-USB-разъема
Молоток с автоматической подачей гвоздей
Ученые научились делать пластик, который может разлагаться в условиях окружающей среды за срок от 1 года до 3 лет
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Граната-огнетушитель
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Протез, созданный для слона, который когда-то наступил на мину
Голландская система утилизации мусора
Какие из этих идей кажутся вам гениальными и полезными?
Фото на превью afedrox1 / imgur