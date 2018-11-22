20+ изобретений, которые уже давно отпраздновали 2050-й

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Изобретения не только делают жизнь комфортнее и проще. Некоторые из них настолько глобальны, что действительно могут изменить мир в лучшую сторону. А другие просто созданы для того, чтобы решать мелкие бытовые неудобства, как, например, молоток с автоматической подачей гвоздей.

Редакция AdMe.ru делится с вами лучшими современными идеями, которых всем нам определенно не хватало.

4-колесный электрический велосипед, который был разработан для того, чтобы позволить людям ездить в любую погоду

Специальная «обувь» для лошадей, которая заменяет стальные подковы. Амортизирует, бережет суставы животного, а также ее можно быстро снять

Вы можете зарядить эту батарейку при помощи micro-USB-разъема

Молоток с автоматической подачей гвоздей

Ученые научились делать пластик, который может разлагаться в условиях окружающей среды за срок от 1 года до 3 лет

4-этажное здание, построенное за ночь: новая китайская технология

Детектор, который позволяет найти скрытые камеры

Новый дизайн: вилка и ложка в одном приборе

Шарик меда, который можно бросить прямо в чай

В Гонконге представили новый вид дисплея

В библиотеке университета есть беговая дорожка с компьютером, где вы можете тренироваться и учиться одновременно

«В нашей школе поставили стол с солнечными батареями и USB-портами, чтобы ученики могли заряжать гаджеты»

Идеальная обувь для автоледи

Душ с отверстием в двери, которое позволяет вам регулировать температуру, не намочив руки

Новая электрическая «розетка будущего» — без штепсельной вилки

В Сингапуре пожилые пешеходы могут использовать свое удостоверение, чтобы получить больше времени на переход дороги

В этом McDonald’s есть 2-й этаж, и сотрудники используют конвейерную ленту для доставки заказов туда

Граната-огнетушитель

«В моей школе используют вертикальный скрытый проектор и зеркало для презентаций»

Протез, созданный для слона, который когда-то наступил на мину

Голландская система утилизации мусора

Какие из этих идей кажутся вам гениальными и полезными?