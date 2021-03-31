20 изменивших мир изобретений, за которые нужно благодарить женщин

Когда мы думаем о важных для человечества открытиях, первыми приходят на ум изобретения Томаса Эдисона и братьев Райт. Женщины-изобретатели не так популярны, но это не значит, что их вклад в науку менее важен. Иногда представительницам слабого пола приходилось бороться, чтобы получить патент или заслужить признание. Например, идея Маргарет Найт была украдена, и ей пришлось в суде отстаивать свое авторство.

AdMe.ru хочет поделиться историями 20+ неординарных женщин, чьими изобретениями мы пользуемся каждый день.

1. Посудомоечная машина — Джозефина Кокрейн

Джозефина Кокрейн мечтала иметь такой аппарат, который мог бы мыть посуду быстрее и бережнее человека. Поэтому она решила изобрести такую машину сама. Джозефина запатентовала свое изобретение в 1886 году и открыла собственную фабрику.

2. Кевлар — Стефани Кволек

Стефани Кволек была химиком. В 1965 году она открыла легкий материал, который оказался в 5 раз прочнее стали. Ее изобретение широко используется при изготовлении различных изделий, например пуленепробиваемых бронежилетов, хозяйственных перчаток и т. д. Кевлар также применяется в производстве мобильных телефонов, строительстве подвесных мостов и самолетов.

3. Современный бюстгальтер — Каресс Кросби (урожденная Мэри Фелпс Джейкоб)

В 1910-м, когда Мэри Фелпс Джейкоб было 19 лет, она собиралась на бал. Как обычно, она надела корсет, но в этот раз китовый ус некрасиво торчал из-под ее платья. Мэри попросила горничную принести ей 2 носовых платка и ленту, так был сконструирован первый бюстгальтер. Она запатентовала свое изобретение в 1914 году.

4. Щипцы для завивки — Теора Стивенс

Афроамериканка Теора Стивенс работала парикмахером. В 1980 году она придумала специальные щипцы, чтобы использовать новый, эффективный и рациональный метод завивки волос.

5. Наружная пожарная лестница — Анна Коннелли

Мы мало что знаем о жизни Анны Коннелли, но мы уверены, что ее изобретение — пожарный мост — стало предшественником наружных пожарных лестниц. Анна запатентовала свое приспособление в 1887 году, а сейчас оно является важной мерой пожарной безопасности во многих крупных городах.

6. Автомобильная печка — Маргарет А. Уилкокс

Маргарет А. Уилкокс придумала первую автомобильную печку в 1893 году. Ее изобретение послужило основой для современных систем климат-контроля, которые греют нас в автомобилях зимой.

7. Спасательный плот — Мария Бизли

Мария Бизли придумала спасательный плот, который был намного безопаснее и лучше тех, что использовались ранее. Свое изобретение она запатентовала в 1882 году. Позже Мария Бизли также запатентовала машину для производства бочек, которая принесла ей целое состояние.

8. Компьютерный алгоритм — Ада Лавлейс

Дочь лорда Байрона Ада Кинг-Ноэль была блестящим математиком. Графиня Лавлейс и Чарльз Бэббидж вместе работали над аналитической машиной. Она придумала способ программирования машины с использованием математических алгоритмов. Другими словами, она создала самую первую «компьютерную программу».

9. Беспроводная передача данных — Хеди Ламарр

Хеди Ламарр была одновременно известной голливудской актрисой и изобретательницей. Во время Второй мировой войны она совместно с Джорджем Антейлом разработала систему радионаведения, необходимую для того, чтобы торпеды не сбивались с курса. Из-за технических сложностей это изобретение не использовалось до 1962 года. Система беспроводной передачи данных Хеди Ламарр поспособствовала развитию Wi-Fi и Bluetooth.

10. Центральное отопление — Элис Паркер

В 1919 Элис Паркер разработала систему центрального газового отопления. И хотя конкретно по ее проекту так ничего и не построили, идея была революционной, и впоследствии она вдохновила создателей современных систем центрального отопления.

11. Скотчгард — Пэтси Шерман

Пэтси Шерман была американским химиком и соавтором «Скотчгарда» — влаго- и жироотталкивающей пропитки для тканей. Пэтси работала в корпорации 3М. Однажды ее ассистентка случайно пролила вещество, которое исследовала ее начальница, на свою обувь. Позже выяснилось, что пятно не повлияло на цвет обуви, но отталкивало воду и масло. Это случайное происшествие дало начало изобретению «Скотчгарда».

12. Автомобильные дворники — Мэри Андерсон

Когда Мэри Андерсон приехала в Нью-Йорк в 1903 году, она обратила внимание, что ее водителю приходилось открывать окно и руками убирать снег со стекла. Это было неудобно и небезопасно — как для водителя, так и для пассажира. Тогда Мэри Андерсон придумала дворники. К сожалению, производители автомобилей не поверили в ее изобретение, и она не получила за него ни копейки.

13. Компьютерное программное обеспечение — Грейс Хоппер

Грейс Хоппер была ученым в области теории вычислительных систем и контр-адмиралом ВМС США. Она изобрела компилятор, который переводил письменный язык в компьютерный код. Грейс Хоппер придумала термины «баг» и «отладка бага». В 1959 году она участвовала в разработке одного из первых современных языков программирования — COBOL.

14. Батареи космической станции — Ольга Д. Гонсалес-Санабриа

Ольга Д. Гонсалес-Санабриа — изобретательница и ученый из Пуэрто-Рико. В 80-х годах она разработала технологию, которая помогла в создании никель-водородного аккумулятора с длительным сроком службы. Эти аккумуляторы поучаствовали в обеспечении энергией МКС.

15. Бумажный пакет — Маргарет Найт

В 1867 году Маргарет Найт работала на фабрике по производству бумажных пакетов, где заметила, что женщинам приходится вручную склеивать бумагу, чтобы у пакета получилось плоское дно. Это было неудобно и отнимало много времени, поэтому Маргарет Найт решила разработать для этих целей машину. Она запатентовала свое изобретение в 1879 году.

16. «Монополия» — Элизабет Мэги

Элизабет Мэги первой изобрела правила этой популярной настольной игры. Первоначальная версия называлась «Землевладелец», она была запатентована в 1924 году. «Монополия» в том виде, в каком знаем ее мы, была издана в 1935 году компанией Parker Brothers, которая купила патент Элизабет Мэги.

17. Одноразовые подгузники — Мэрион Донован

В 1946 году Мэрион Донован использовала обычную шторку для душа, чтобы сделать водонепроницаемый чехол на подгузник. Она запатентовала свое изобретение в 1949 году, а потом продала свой патент Keko Corporation за $ 1 000 000.

18. Штрих (корректор) — Бетт Несмит Грэм

Бетт Несмит Грэм работала секретарем и часто использовала белую краску, чтобы исправить опечатки в документах. Она потратила несколько лет, чтобы усовершенствовать свою формулу, и запатентовала «жидкую бумагу». В 1979 году Бетт Несмит Грэм продала свое изобретение корпорации Gillette за $ 47 500 000.

19. Циркулярная пила — Табита Бэббит

Табита Бэббит была первым человеком, который предложил использовать циркулярную пилу вместо традиционной двуручной. В 1813 году она сделала прототип круглого лезвия и прикрепила его к вращающемуся колесу.

20. Дома с отоплением на солнечных батареях — доктор Мария Телкес

Доктор Мария Телкес была физиком и гелиотехником. В 1948 году она изобрела термоэлектрический генератор энергии для обогрева дома в Дувре. Он был спроектирован вместе с архитектором Элеонор Раймонд. Система могла поддерживать тепло в течение 10 дней, и, чтобы проверить ее, Мария на время поселила в доме нескольких своих родственников.