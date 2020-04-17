20 твитов, которые круче любого учебника объяснят всю суть русского языка

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На русском языке говорят около 300 млн человек, что делает его 5-м по распространенности в мире. При этом 170 млн человек впитывают русский с молоком матери, а 130 млн владеют им как вторым языком. И те и другие регулярно совершают маленькие, но любопытные языковые открытия.

Мы в AdMe.ru обожаем узнавать что-то новое о том, с чем сталкиваемся каждый день. В том числе это касается и маленьких языковых тонкостей.

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А как вы привыкли продолжать стишок про жадину-говядину?

Фото на превью Meilinjie / Twitter

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