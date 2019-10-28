20+ головокружительных фактов о мире, которые звучат как вымысел

20 2 39 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы знаем очень многое, перечитали десятки книг и пересмотрели часы документальных фильмов. Но мир все равно не устает преподносить сюрпризы. Агентство инфографики из Копенгагана Ferdio каждый день узнает что-то новое и собирает головокружительные факты обо всем на свете в своем проекте Factourism. Познакомившись с ним, мы были поражены тому, что 1 чайная ложка меда — это результат работы всей жизни 12 пчел. Теперь каждое утро за чаем мы от всей души благодарим трудолюбивых насекомых.

AdMe.ru увлекся аккаунтом проекта в инстаграме и выбрал оттуда самые сочные утверждения об окружающем мире.

1. Селфи убивают больше людей, чем акулы

В сентябре 2015 года 66-летний турист упал с лестницы во время попытки сделать селфи у Тадж-Махала и погиб. Этот трагический случай стал 12-м летальным исходом из-за селфи за год, в то время как акулы стали причиной смерти лишь 8 человек.

2. На шкале времени тираннозавры ближе к человеку, чем к стегозаврам

Книга «Древние динозавры».

Стегозавры и их сородичи (аллозавры, апатозавры и др.) жили примерно 155–145 млн лет назад. А тираннозавры существовали лишь около 67 млн лет назад. Получается, примерно 83 млн лет отделили стегозавров от тираннозавров. А текущая эра геологической истории Земли — кайнозойская, которая продолжается до сих пор, — началась 66 млн лет назад и ознаменовалась появлением человека разумного.

3. Сейчас самолеты летают медленнее, чем в прошлом

Сегодня беспосадочный рейс из Нью-Йорка в Хьюстон занимает 4 часа. В 1973 году такой же рейс выполнялся бы за без малого 3 часа. Дело в том, что за эти годы цена на топливо существенно выросла. И авиакомпании поняли, что могут сэкономить миллионы фунтов в год, просто летая медленнее возможного.

4. Уборка дома так же вредна для здоровья, как и курение пачки сигарет

Вдыхание химикатов, содержащихся в чистящих средствах, повышает риск развития астмы до 43 %. Химические вещества раздражают слизистую оболочку дыхательных путей и могут привести к долгосрочным изменениям в их работе.

5. Существует так много сортов яблок, что если съедать по 1 в день, то ушло бы 20 лет на то, чтобы перепробовать все

«30 июня, 1 июля, 2 июля, 3 июля, 4 июля».

В мире существует более 7 500 известных сортов яблок. А 20 лет — это 7 300 дней. Так что вам понадобится даже больше 20 лет, чтобы попробовать каждый сорт.

6. Бокалы для вина в 7 раз больше, чем они были в прошлом

В начале XVIII века кубок вина мог вместить всего 66 мл напитка. А сегодня нередко пьют из бокалов, которые вмещают пол-литра. Так что за последние 300 лет они увеличились в размерах в 7 раз, причем самые значительные изменения произошли за последние 20 лет, когда выросло потребление вина.

7. Стив Джобс выбрал название Apple, чтобы оно шло перед Atari в телефонном справочнике

Существует несколько легенд о том, как было придумано название Apple. Правдоподобнее всего звучит рассказ о том, как Стив Джобс и Стив Возняк ехали в машине, и Джобс сказал: «Я придумал имя — Apple Computer». Мужчины продолжили перебирать варианты, но другие идеи не появлялись. Позже Джобс расскажет: «Я держал в уме, что работал на Atari, и название Apple позволяло нам опередить Atari в телефонной книге».

8. Коровы, которых называют по кличке, дают на 258 л молока в год больше, чем те, которых никак не зовут

«Леди Му. Молоко».

Исследование ученых предлагает фермерам мягкий способ добиться от буренки больше молока: нужно просто относиться к ней с участием, гладить и чаще повторять ее кличку. Исследователи считают, что корова, которую величают по имени, чувствует себя более расслабленно, в то время как гормоны стресса понижают выработку молока.

9. Один карандаш может нарисовать линию длиной 56 км

Среднестатистических размеров карандашом можно нарисовать линию длиной 35 миль (это чуть больше 56 км) или написать 45 000 слов.

10. 2 500 лет назад в Китае ходили деньги в виде ножей

Такие бронзовые ножи были товаром, выполняющим функцию денег, на территории Китая между 600 и 200 гг. до н. э., во времена династии Чжоу.

11. Благодаря плоскому экрану и высокому разрешению, собаки могут смотреть ТВ так же, как люди

Изображение на стандартном ТВ-экране обновляется 60 раз в секунду. Для человеческого глаза мелькание со скоростью более 50 ГЦ воспринимается как непрерывное движение. А собаки могут различать мелькание на частоте 75 ГЦ, ведь их глаза предназначены для реагирования на движение. Поэтому картинка на экране, скорее всего, для них просто мелькает: такое изображение животным кажется нереалистичным, а значит, и не занимает их ум. Но современные технологии теперь предлагают телевизоры с высоким разрешением: такие кадры уже не кажутся песикам излишне мельтешащими и нереалистичными и этим заинтересовывают наших питомцев. Еще одна причина, по которой собаки не смотрят даже современные телевизоры, — экран находится на уровне человеческих глаз. Если поставить его на пол, скорее всего, пес с интересом будет наблюдать за происходящим по ТВ.

12. Древние египтяне играли в боулинг 5 000 лет назад

Боулинг был популярен в Древнем Египте еще 5 000 лет назад. Египтяне играли в него в большом зале, по два человека одновременно (каждый находился на конце 4-метровой дорожки). Один человек бросал большой мяч, а другой — малый.

13. Лишь 5 современных стран никогда не были колонизированы Европой

Почти каждый уголок земного шара был колонизирован в период примерно с начала XVI века по 1960 год. Некоторые находились под протекторатом или мандатом, другие попадали в сферы влияния. И только 5 современных стран полностью избежали европейского колониализма: Южная и Северная Кореи, Япония, Таиланд и Либерия.

14. Кролики могут чувствовать запах своих убитых сородичей в фекалиях хищников

Европейские кролики являются добычей для 30 различных видов хищников, поэтому неудивительно, что они выработали множество адаптаций для выживания. Новые данные ученых подтвердили, что кролики могут распознавать запах своих сородичей в кале хорьков. Это дает им возможность вовремя избежать мест обитания хищников.

15. Всей Nutella, которая продается в мире за год, можно покрыть более 1 000 футбольных полей

Nutella впервые была изготовлена в 1940 году и так полюбилась детям и взрослым, что они и по сей день поглощают это лакомство в огромных количествах. И если каждую купленную за год банку ореховой пасты нанести на тосты, то ими можно будет покрыть более 1 000 футбольных полей.

16. Чайная ложка меда — это результат работы всей жизни 12 пчел

За всю свою жизнь (живут пчелы по 4–5 месяцев) одна средняя пчела вырабатывает всего 1/12 часть чайной ложки меда. Так что над ложкой сладкого продукта, которую вы утром положили в чай, всю жизнь трудилось 12 пчел.

17. Большинство людей слышит разницу между горячей и холодной водой, когда она льется

«Горячая. Холодная».

96 % людей могут различить горячее и холодное по звуку. К такому выводу в ходе эксперимента пришла компания, специализирующаяся на звуковом дизайне, Condiment Junkie. Проверить, входите ли вы в это большинство, можно здесь.

18. Внутри нас содержится 0,2 мг золота

«Человеческое золото».

Человек весом 70 кг содержит в себе 0,2 мг золота. Объем золота в очищенном виде будет равен 10 нанолитрам. Если сформировать из него куб, то каждая его сторона равнялась бы 0,22 мм.

19. Золото съедобно

Еда может стоить баснословно дорого. Например, в Нью-Йорке можно отведать бургер за $ 666 — с лобстерами, трюфелями и... сусальным золотом. Вы можете съесть порцию 24-каратного, или чистого, золота и не заболеть. Чистое золото проходит через пищеварительную систему человека, не всасываясь. Так что богачам опасаться нечего.

20. Фламинго могут пить закипающую воду

Эти птицы могут пить воду температуры, близкой к точке кипения. Дело в том, что большинство озер, где живут фламинго, имеет очень высокую концентрацию соли. И единственным источником пресной воды оказываются кипящие гейзеры.

21. Быть плохим водителем — частично генетическая черта

«Голубые глаза. Кудрявые волосы. Рост 182 см. Плохой водитель».

Небольшое исследование показало, что неспособность к вождению может передаваться по наследству. В эксперименте приняло участие 29 человек: 22 без так называемого гена вождения и 7 с ним. Участники с этим геном показали на 20 % худшие результаты в симуляционном тесте и других испытаниях, чем остальные члены группы.

22. Fanta была создана в нацистской Германии из-за проблем с поставками сиропа для Coca-Cola

Напиток появился в 1940 году в Германии. Из-за наложенного Антигитлеровской коалицией эмбарго был приостановлен ввоз сиропа, необходимого для изготовления Coca-Cola. Тогда из доступных в стране продуктов создали новый сироп. В его основе — яблочный жмых и молочная сыворотка. Полученный напиток сильно отличался от того, который мы знаем сегодня.

А вы можете различить на слух, горячая ли вода льется или холодная?