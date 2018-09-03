20+ гифок, которые созданы для того, чтобы облегчить ваш понедельник

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Когда на работе или дома много дел, а хочется отвлечься и немного отдохнуть, на помощь придут гифки, которые просто гипнотизируют своим содержанием. Запуск блинчиков по воде на десятки метров, пузыри из карамели, покрытие пончиков глазурью и даже разрезание куска пищевой соды выглядит настолько успокаивающе, что эти действия хочется пересматривать еще и еще.

AdMe.ru подобрал 21 самую приятную глазу гифку, за которыми хочется скоротать часок-другой.

Идеальное соединение

Когда захотел охладить воду

Вот так иногда развлекаются мастера, которые делают карамель

А вы видели, чтобы кто-то так круто пускал блинчики?

Идеальный запуск сети

Посыпка для десертов была уложена цветными слоями

Эксперименты с мылом

Тысячи молний над островом Мауи

И кажется, что это так легко

В похожей технике можно даже портреты рисовать

На производстве макарон

Нож разрезает кусок пищевой соды

Невероятная скорость и четкость работы лазера

Тысячи бабочек

Смешивание краски нескольких цветов

Когда нужно покрыть крышу и ты делаешь это с удовольствием

Невероятная сноровка

Машина для покрытия пончиков глазурью

Часы с «анимацией»

Гончарное искусство

Безупречная синхронность

А что из не указанного выше приносит вам такой же визуальный восторг?