20+ гифок, которые созданы для того, чтобы облегчить ваш понедельник
Когда на работе или дома много дел, а хочется отвлечься и немного отдохнуть, на помощь придут гифки, которые просто гипнотизируют своим содержанием. Запуск блинчиков по воде на десятки метров, пузыри из карамели, покрытие пончиков глазурью и даже разрезание куска пищевой соды выглядит настолько успокаивающе, что эти действия хочется пересматривать еще и еще.
AdMe.ru подобрал 21 самую приятную глазу гифку, за которыми хочется скоротать часок-другой.
Идеальное соединение
Когда захотел охладить воду
Вот так иногда развлекаются мастера, которые делают карамель
А вы видели, чтобы кто-то так круто пускал блинчики?
Идеальный запуск сети
Посыпка для десертов была уложена цветными слоями
Эксперименты с мылом
Тысячи молний над островом Мауи
И кажется, что это так легко
В похожей технике можно даже портреты рисовать
На производстве макарон
Нож разрезает кусок пищевой соды
Невероятная скорость и четкость работы лазера
Тысячи бабочек
Смешивание краски нескольких цветов
Когда нужно покрыть крышу и ты делаешь это с удовольствием
Невероятная сноровка
Машина для покрытия пончиков глазурью
Часы с «анимацией»
Гончарное искусство
Безупречная синхронность
А что из не указанного выше приносит вам такой же визуальный восторг?
Фото на превью soapcurls_asmr / Instagram