20+ гифок, которые будут интересны даже тем, кто видел все передачи «Как это сделано»

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Человек — существо любопытное. Он всегда стремится узнать как можно больше об этом мире. Особенно то, как создаются или функционируют окружающие его вещи и явления. Например, как реки меняют свои русла, как снимают птиц во время их полета или как дрессируют собак на поиск наркотиков. Мы расскажем об этом, и не только.

AdMe.ru составил очередную подборку из серии «Как это работает», которая будет интересна даже тем, кто пересмотрел все выпуски одноименной передачи на Discovery.

1. Так делают формочки для печенья

2. Так создается логотип

3. Так снимают экшен-сцены в боевиках

4. Так вьющиеся растения находят опору для дальнейшего роста

5. Так дрессируют собак на поиск наркотиков

6. Так с помощью вертолетов тушат лесные пожары

7. Так убирают мусор, который плавает на поверхности воды

8. Вот так река за 28 лет меняет свое русло

9. Так чемодан покрывают термопленкой

10. Так актерам накладывают сложный грим

11. Так операторы снимают красивое видео полета птиц с близкого расстояния

12. Как студия Disney в ранние годы создавала некоторые сцены из мультфильмов

13. Так делают дорожные знаки

14. Так происходит реставрация старых полотен

15. Так собирают и очищают кешью

16. Сортировка фруктов по размеру

17. Так создавали глобусы в середине прошлого века

18. Как суда проходят через Панамский канал

19. Что происходит с челюстью и прикусом, когда человек в старости теряет зубы

20. Так образуются провалы в земле (из-за воздействия грунтовых вод или в результате прорыва водопроводной трубы)

21. А вы знали, как «добывают» корицу?

22. Так происходит оцифровка книг

23. Так растет арахис (плоды опускаются под землю и созревают там)

24. Наглядный пример того, насколько важна в нашем скелете коленная чашечка