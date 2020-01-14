20+ фотографий, которые отлично смотрелись бы в научных учебниках
Многое в мире трудно понять, не увидев своими глазами. Теоретические знания не дают полную картину. Увидев, как то или иное привычное явление работает на практике, мы все равно удивляемся, будто узнали что-то новое.
Даже мы в AdMe.ru многое узнали благодаря этим фотографиям пользователей, хотя нередко собираем похожее.
1. «Ящерка на обратной стороне моего окна беременна»
2. Зима пробирается в дом через замочную скважину
3. «Налил уксус в старый кувшин. Что произошло?» «Уксусная кислота вступила в реакцию с кальцием и кислородом и вышла через микротрещины в виде кристаллов»
4. Эти веснушки бывают только у рыжих котов и называются лентиго. У этого кота они в форме смайлика
5. Наглядно о поглощении солнечных лучей черным цветом
6. "В мраморной плитке на нашей кухне сохранилось ископаемое"
7. "Все лето мои окна были завешены покрывалом, которое задерживало тепло между собой и жалюзи. Вот результат"
8. Дерево постепенно поглощает надгробный крест
9. Вмятина на стеклянной банке соуса. В процессе выдувания что-то помешало ей
10. Годовые кольца этого дуба в разрезе напоминают паука
11. "Я сделала МРТ наших с мужем мозгов, а он напечатал их на 3D-принтере"
12. «Я бежал на работу, и моя овсянка в контейнере стала похожей на яйцо»
13. "Мой папа годами носил права в кошельке, и они отпечатались на пластике"
14. Эта пальма упала несколько лет назад, но отказалась умирать
15. Листья поглощали больше солнечного тепла, поэтому снег под ними таял
16. Игольчатый лед — редкое явление, когда подземная вода выходит наружу и застывает в форме тонких волосков
17. "Сквозь голову моей ящерицы можно видеть. У гекконов слаборазвитые слуховые органы — это просто дыры и мембраны"
18. Кусочек окаменелого за миллионы лет дерева
19. Самый большой лист двудольного растения, когда-либо найденный в Амазонии
20. Сосульки, образовавшиеся во время ветра скоростью около 30 м/с
21. Ничего необычного, просто кто-то наконец почистил лимон
Вы сталкивались с чем-то подобным в жизни?
Фото на превью Joezze / reddit