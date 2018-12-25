20+ фактов для тех, кто хочет знать все на свете

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Знаете ли вы, что у пиявки не один мозг и не два, и даже не десять? Или что язык во рту лежит совсем не так, как мы себе представляем? Или почему шнурки на кроссовках всегда развязываются? Приготовьтесь удивляться, потому что ответы на эти вопросы окажутся весьма неожиданными.