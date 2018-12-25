20+ фактов для тех, кто хочет знать все на свете
Знаете ли вы, что у пиявки не один мозг и не два, и даже не десять? Или что язык во рту лежит совсем не так, как мы себе представляем? Или почему шнурки на кроссовках всегда развязываются? Приготовьтесь удивляться, потому что ответы на эти вопросы окажутся весьма неожиданными.
Мы в AdMe.ru любим узнавать что-то новое, а заодно и рассказывать вам о том, чем мир в очередной раз нас удивил.
- У пиявки фактически 32 мозга.
- Глухие люди, больные шизофренией, не слышат голосов в голове: они видят перед собой руки, «говорящие» на языке жестов.
- Большинство людей не задумываются о том, что язык в спокойном состоянии находится возле верхнего неба, а не лежит на нижнем.
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- Права на необитаемый остров Ганса в Северном Ледовитом океане оспаривают Канада и Дания. Раз в несколько месяцев на острове поочередно высаживаются десанты с той и другой стороны и водружают флаг своей страны, оставляя по несколько бутылок спиртного: датчане оставляют шнапс, канадцы — виски. Десант одной страны демонтирует флаг противоборствующей и ставит свой, после чего выпивает оставленный противником алкоголь и также оставляет несколько бутылок.
- Самый большой промежуток времени между рождением близнецов составляет 87 дней.
- В Древнем Риме на пирах богачей готовили особенное блюдо: курицу в утке, которой был нафарширован гусь, находящийся внутри свиньи, расположенной, в свою очередь, внутри коровы.
- Выбитый с корнем зуб можно вернуть на место, и он приживется.
- Аббревиатура OMG (Oh My God), используемая носителями английского языка для выражения сильных эмоций, впервые была упомянута в письме к Уинстону Черчиллю, написанном в 1917 году.
- Первым, кто глобально повлиял на климат Земли, был Чингисхан, за время завоеваний которого погибло 40 млн человек. Из-за этого сельскохозяйственные угодья заросли лесами, и выросшие деревья поглотили на 700 млн больше тонн углерода, что в итоге привело к охлаждению климата нашей планеты.
- Согласно исследованиям, недоношенные дети чаще бывают левшами, чем родившиеся в срок.
- Некоторые лягушки, например леопардовая, чтобы протолкнуть пищу в пищевод, используют глаза: они втягивают их в череп, тем самым надавливая на еду во рту.
- По мнению ученых, биохимические процессы, происходящие в теле человека при влюбленности, точно такие же, как у людей, страдающих тяжелой формой обсессивно-компульсивного расстройства.
- Без слюны наши вкусовые рецепторы не работают — если положить пищу на сухой язык, вы не почувствуете ее вкуса.
- Благодаря Шекспиру в английском языке появилось около 1 700 новых слов. Кроме того, имя Джессика было придумано именно им.
- Вы знаете, почему шнурки в ботинках или кроссовках все время развязываются? Оказывается, на шнурки во время ходьбы действует перегрузка 7 g, то есть давление увеличивается в целых 7 раз по сравнению с обычным, которое испытывает человек или предмет в состоянии покоя. Чтобы понять, насколько это много, скажем, что на людей, совершающих резкий поворот во время катания на самых крутых американских горках, действует перегрузка «всего» в 6,3 раза.
- Углерода в человеческом теле достаточно, чтобы сделать 9 тыс. карандашей.
- Вес языка синего кита равен весу слона.
- По мнению ученых, запах скошенной травы появляется благодаря реакции растений на механические повреждения и служит для предупреждения «сородичей» о надвигающейся опасности.
- Полидактилия может передаваться по наследству.
- У девятипоясных броненосцев всегда рождается по 4 генетически идентичных детеныша.
- Пираты носили повязку на глазу не для того, чтобы скрыть его отсутствие. Такая уловка помогала им хорошо видеть в темных помещениях, например в трюме, поскольку глаз под повязкой адаптировался к темноте.
- Психиатрией официально признаны около 400 различных фобий.
- Начинка между вафлями в батончике KitKat сделана из других батончиков KitKat, которые были отбракованы из-за несовершенной формы или воздушных пузырьков в шоколаде. Прежде чем они попадают внутрь других батончиков, их тщательно проверяют на безопасность.
- Первая веб-камера была установлена в Кембриджском университете возле электрического кофейника. Она транслировала на рабочие столы сотрудников изображение кофейника, чтобы люди, работающие далеко от комнаты, где он стоял, знали, сколько кофе в нем в данный момент и не тратили время на поход за напитком, если кофейник был пуст.
- Если бы до Луны можно было доехать на автомобиле, то при скорости около 100 км/ч весь путь занял бы примерно полгода.
- Альпака может заболеть и умереть от одиночества.
- Тихоокеанское огненное кольцо — область, расположенная по периметру Тихого океана, в которой находится 328 из 540 действующих вулканов планеты и происходит 75 % всех землетрясений и извержений в мире.
- Если Сатурн положить в воду, он будет плавать на поверхности.
- Белые точки, которые «плавают» перед глазами при взгляде на ясное синее небо, — не что иное, как наши собственные лейкоциты.
- Глаза Эйнштейна после вскрытия были переданы его бессменному офтальмологу, который поместил их в свой сейф. Считается, что они до сих пор хранятся в том самом сейфе где-то в Нью-Йорке.
Спорим, что вы тоже проверили, как лежит язык во рту?
Фото на превью Evan-Amos / wikipedia