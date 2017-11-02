20+ фактов о Секретной службе, которые мало кто знает

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Секретная служба США окутана множеством мифов и тайн. Кто они, суровые люди в черных костюмах? В кино они щеголяют в темных очках, с наушниками и хмурыми лицами. А в жизни их часто невозможно узнать, даже столкнувшись с ними лицом к лицу. AdMe.ru подготовил для вас подборку фактов о работе спецагентов, которые помогут лучше узнать загадочную Секретную службу.

1. Их больше, чем мы думаем

Когда мы говорим о Секретной службе, складывается впечатление, что речь идет о сотне элитных бойцов, если не меньше. На самом деле в службе числится около 6 500 сотрудников. И это помимо тех, что трудятся в подразделении личной охраны.

2. Они охраняют не только президента

Под защитой Секретной службы находится не только сам президент, но и его семья, а также семья бывшего президента и все дети бывших президентов, не достигшие 16 лет. А еще гости президента и все, кому он пожелает предоставить защиту.

3. У них 3 фазы службы

Агентов далеко не сразу берут на полевую работу. До этого около 3 лет им приходится потрудиться в офисе, и только потом они могут претендовать на «экшен», который длится в среднем от 4 до 7 лет. А на финальной фазе агент либо идет на повышение, либо возвращается к бумажной работе.

4. Они тренируются бросаться под пули и выживать на воде

Перед любым важным событием Секретная служба отрабатывает возможные сценарии покушения на президента и при ведении стрельбы использует пули-маркеры. Помимо таких отработок агенты еще проходят регулярное повышение квалификации каждые 8 недель.

5. Умеют оказывать первую помощь

Каждый агент обладает минимальными медицинскими навыками и способен в критической ситуации сохранять жизнь раненому до приезда скорой помощи или до доставки в больницу. А любой маршрут президента строится так, чтобы клиника была в 10-минутной доступности.

6. У них всегда с собой кровь президента

Агенты всегда готовы воспользоваться своими медицинскими навыками и даже сделать президенту срочное переливание... его собственной крови. Чтобы не рисковать с донорами, Секретная служба всегда имеет при себе запас крови президента.

7. Гора Везер — это не миф

В горе Везер действительно существует убежище, в которое привозят одного представителя правительства на время проведения мероприятий, где собираются все остальные первые лица государства. Это делается на тот случай, если террористам вздумается уничтожить всю верхушку власти одним ударом.

8. Кодовые имена президентов — тоже

Секретная служба действительно использует для президентов кодовые имена, это не голливудская выдумка. И для семей часто используют имена на одну букву. Например, Барака Обаму называли «Ренегат» (Renegade), его жену — «Ренессанс» (Renaissance), а их дочерей — «Сияние» и «Розовый бутончик» (Radiance, Rosebud).

9. В полу Овального кабинета есть датчики движения

У Секретной службы есть правило, которое гласит, что президент никогда не должен оставаться один. А если он желает закрыть двери Овального кабинета и оставить агентов снаружи, то они отслеживают его передвижения, как и потенциальные угрозы, на основе данных датчиков движения в полу.

10. Они разделяют хобби президента

Раз уж президент не может остаться в одиночестве, то агентам приходится разделять все его новые хобби. Хотите бегать, господин президент? Не вопрос, но мы бежим с вами. Решили заняться хайкингом? И мы с вами. Хотите покататься на скейте? Ну вы поняли.

11. И ходят с ним к врачу

Даже в кабинет врача президент не может зайти без сопровождения агента, с какой бы деликатной проблемой он ни обратился к доктору.

12. Они отслеживают все письма с угрозами, даже бумажные

Отслеживание почты — тоже не миф. Секретная почта проверяет все электронные и бумажные письма, содержащие даже шуточные угрозы президенту. А еще у этих ребят есть база чернил в несколько тысяч наименований, чтобы проще было выследить написавшего.

13. Они все время следят и ведут съемку

Агенты постоянно снимают все происходящее и ставят как можно больше камер. И это не раз выручало их в тех ситуациях, когда надо быстро разобраться с инцидентом и найти виновного. А после смерти Кеннеди и в президентском кортеже есть машина, которая отвечает за съемку.

14. Они не клянутся защищать президента ценой своей жизни

Еще один голливудский миф. На самом деле нет такой клятвы. Извините, мистер президент!

15. За все время службы за президента умер всего один агент

Так что когда агенты жертвуют своей жизнью ради президента, они делают это добровольно. Впрочем, за всю историю службы таким образом погиб только один сотрудник. Лесли Коффелт умер 1 ноября 1950 года, защищая президента Гарри Трумэна.

16. Они скрывают штаб-квартиру

Штаб-квартира Секретной службы в Вашингтоне находится в здании без указателей и опознавательных знаков. Рядом с ним даже не стоят урны. А если нет урн, значит, и некуда закладывать бомбы. Располагается здание на улице с потрясающе коротким названием Н (Эйч-стрит).

17. Служба была создана в день смерти Линкольна

Идею создания секретной службы высказал министр финансов Хью Маккалаф. Он представил ее президенту Линкольну утром 14 апреля 1865 года. А вечером президент отправился в злополучный театр, где и был убит выстрелом в голову.

18. Секретная служба была создана не для президента

Даже если бы Секретная служба была создана тем же утром, она бы не помогла Линкольну, потому что первоначально эта структура создавалась для борьбы с фальшивомонетчиками и финансовыми махинациями. Между прочим, она занимается этими вопросами по сей день.

19. Они никогда не носят солнечные очки на улице

В фильмах все спецагенты непременно носят черные костюмы, солнечные очки и наушники с закрученными проводами. Настоящие же агенты секретной службы никогда не надевают очки на задании, ведь из-за случайного блика или недостатка освещения они могут пропустить что-то важное.

20. Даже у них случаются промахи

В век современных технологий сложно скрыть хоть что-то, в том числе и ошибки Секретной службы. Так, до нас дошли рассказы о том, что Барак Обама ехал в лифте с вооруженным человеком, а на территорию Белого дома забрался мужчина с ножом, перепрыгнув через забор.

21. Их руки всегда готовы