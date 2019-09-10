20+ фактов о человеческом теле, о которых не знает большинство людей
В древности врачи считали, что каждый орган нашего тела отвечает за определенную эмоцию: гнев зарождается в печени, страх контролируют почки, а любовь живет в сердце. Возможно, вы сейчас улыбнулись их наивности, но вы уверены, что знаете о тайнах организма гораздо больше средневековых целителей?
Мы в AdMe.ru просмотрели один из самых популярных тредов на Reddit, кое-что вспомнили сами и готовы поспорить, что среди всех отобранных нами фактов обязательно найдется такой, который окажется для вас в новинку.
- Когда мы просматриваем текст на электронном носителе (телефоне, экране компьютера или ноутбука), скорость чтения на 25 % ниже, чем когда мы знакомимся с теми же произведениями на бумаге. © drakkaris79
- За несколько минут до тренировки наше сердцебиение начинает учащаться. Это происходит даже тогда, когда мы не думаем о предстоящих упражнениях, а размышляем о чем-то своем. Ученые назвали такое явление упреждающим увеличением сердечного ритма, но пока не объяснили механизм его действия. © Wizzkidsjay
- Мозг весит 0,2 % от общей массы тела, но потребляет около 20 % от всей производимой организмом энергии. В день он расходует ее столько же, сколько потребовалось бы для круглосуточной работы небольшой 10-ваттной лампочки. Для сравнения: IBM Watson, суперкомпьютер с системой искусственного интеллекта, подключен к 90 серверам мощностью по 1 000 Вт каждый.
- Наши колени вовсе не хрустят, когда мы встаем или совершаем другие движения. Звук, который мы слышим, - это треск, с которым лопаются скопившиеся в суставах пузырьки азота. Сам процесс называется кавитацией.
- Нашему организму настолько важно управлять большими пальцами рук, что для этого существует специальная часть коры головного мозга, не связанная с центром, судорожно справляющимся со всеми остальными 8 пальцами.
- Рыжим нужно больше доз анестетика. Это связано с дисфункцией гена под названием меланокортин-1 рецептор (MC1R). Я сама рыжая, и у меня появился страх перед стоматологами, потому что я всегда чувствовала все, что они делали, несмотря на анестезию! В конце концов мне пришлось искать нового дантиста. Во время моего первого визита он взглянул на меня и сказал: «Ты натурально рыжая, да?» — «Ага!» — «Принесите мне 4 дозы новокаина!» Я поняла, что это мой человек, и с тех пор только ему позволено лечить мои зубы. © LollyHutzenklutz
- У нас есть некие внутренние регуляторы, которые не позволяют в полной мере использовать всю нашу силу. Иными словами, мышцы обычно работают только на 60 % от того, на что они способны. В экстремальной ситуации, когда речь идет о жизни и смерти, эти регуляторы отключаются, и мы можем выложиться по полной. Вот откуда берутся рассказы о том, что человек способен поднять машину, и тому подобные истории. Такие ограничения необходимы потому, что на полной мощности мы сильно повредили бы тело. По сути, мы могли бы поднять что-то до точки, где оно либо поднимается, либо вместо этого просто ломается наша рука. © Mad_Maddin
- Скорость роста ногтя зависит от длины пальца, поэтому ноготь на среднем пальце растет быстрее всех, а на большом — медленнее.
- Наш язык не способен почувствовать вкус, когда в горле пересохло. Если вы положите конфетку на сухой язык, вы не сможете сказать, что она сладкая. Вкусовые ощущения появляются только тогда, когда язык смочен слюной.
- С медицинской точки зрения пупок — это не что иное, как шрам на теле, поэтому нет ничего странного в том, что на свете не существует двух одинаковых пупков. Гораздо интереснее то, что врачи сочли нужным классифицировать их по форме. Получилось 12 разных категорий, и в последнюю вошли все те, которые не вписываются в предыдущие 11.
- Печень может восстанавливаться, и гораздо быстрее, чем вы думаете. У меня была удалена четверть печени, а через месяц она «наросла». © Rock_Robster__
- Нас часто пугают тем, что использование наушников ведет к инфекциям и потере слуха. Расслабьтесь, ученые не обнаружили никакой связи. Уши нужно чистить, наушники необходимо протирать и не давать носить другим, вот и все. А если бы от наушников глохли, то глухими были бы вскоре все диджеи, операторы кол-центров и большинство подростков.
- Помните сказку про деревянного человечка, у которого каждый раз, когда он врал, рос нос? Так вот, в этой байке есть доля истины. Ученые доказали, что, когда мы кого-то обманываем, температура вокруг носа повышается и он немного увеличивается. Они назвали этот казус эффектом Пиноккио. Именно из-за него людям, когда они лгут, так хочется почесать или потереть нос.
- Почти все люди целуются с закрытыми глазами, держать их открытыми во время «взрослого» поцелуя в губы могут лишь немногие — около 8 % населения. А вот чихнуть с открытыми глазами не способен никто.
-
Женщины на самом деле запрограммированы забывать о пережитой при родах боли через несколько месяцев или около того. Если бы этого не было, большинство рожало бы только по одному ребенку, что в конечном итоге привело бы к снижению численности населения. © Sqwoopy
Теперь ваша очередь поделиться с нами фактом поинтереснее. Найдете такой, о котором знают не все?