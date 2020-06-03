20+ фактов, которые помогут по-новому взглянуть на привычные вещи
Мэрилин вос Савант занесена в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самого высокого в мире IQ — результаты разных тестов говорят, что этот показатель колеблется у нее от 167 до 230 единиц. Кроме того, существует целое сообщество людей, чей интеллект выше, чем у большинства, — клуб «Менса». Но даже самый умный и эрудированный человек не может знать всего, а нашему мозгу для нормального функционирования нужна пища не только физическая, но и «мыслительная».
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Сказка «Красавица и чудовище» была написана Габриэль-Сюзанна Барбо де Вильнёв для того, чтобы девушки не боялись договорных браков. В первой версии всемирно известной истории, напечатанной в 1740 году, чудовище было гибридом рыбы и слона.
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Мы смеемся от щекотки потому, что в нашем организме срабатывает защитный механизм: наше тело считает, что ему угрожает опасность, и выдает реакцию, означающую подчинение потенциальному агрессору.
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У собак есть возраст пика привлекательности, когда люди считают их особенно милыми: в зависимости от породы он варьируется от 6 до 8 недель.
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Существует виртуальный музей провалов, в котором собраны изобретения, не оправдавшие возлагаемые на них надежды.
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В течение 30 лет Элла Слэк работала дублером Елизаветы II: она заменяла королеву на репетициях официальных церемоний, проверяя в числе прочего, смогут ли фотографы снять монаршую особу в нужном ракурсе.
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Вес крови в нашем организме составляет 8–10 % веса всего тела, при этом 0,02 % приходится на содержащееся в ней золото. Правда, разбогатеть на этом не получится: 1 г драгоценного металла «растворен» в крови примерно 1 430 человек.
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Мужчины более забывчивы, чем женщины.
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Леонардо да Винчи изобразил ноги Иисуса, однако в 1652 году во время ремонта церкви было решено добавить еще один дверной проем. Поэтому знаменитая фреска «Тайная вечеря» лишилась фрагмента нижней части.
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3 марта отмечается один из самых необычных и милых праздников в мире под названием «Что, если бы у кошек и собак были противопоставленные большие пальцы?».
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У ленивцев, помимо прочего, еще и довольно ленивое пищеварение: на переваривание одного-единственного листика может уходить целая неделя.
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У фараона Тутанхамона был кинжал, сделанный из метеоритного железа.
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Самая древняя мелодия была записана на глиняной табличке, созданной шумерами за 1 400 лет до нашей эры. Ее называют «Хурритский гимн № 6», и посвящен он богине Никкаль.
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Бивень нарвала — это его единственный зуб, правда как будто вывернутый наизнанку, поскольку мягкие ткани находятся снаружи, а твердые — внутри. А вот предназначение этого грозного орудия, вырастающего до 2–3 метров, ученым до конца неизвестно. Впрочем, они точно знают, что нарвалы не используют бивень как гарпун.
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Ученые считают, что человек, как и некоторые другие животные, может впадать в спячку. Так, карликовый лемур — единственный примат, впадающий в состояние гибернации, длящейся до 8 месяцев в году, — «делит» с нами 97 % генома.
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Чтобы получить дополнительные привилегии, панды могут притворяться беременными.
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В Белых горах на территории Калифорнии есть остистые сосны, чей возраст превышает 5 000 лет. То есть они примерно того же возраста, что и письменная история человечества.
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Знаменитая игра The Sims появилась благодаря пожару. У ее создателя Уилла Райта сгорел дом, и во время его перестройки он задумался о создании игры, персонажи которой могли бы строить собственные дома и жить в них.
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Дырочки в крекерах нужны для того, чтобы в процессе выпечки печенье оставалось плоским.
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Зайцы рождаются с шерстяным покровом и зрячими, а кролики — «лысыми» и слепыми.
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Запах шоколада в книжном магазине увеличивает продажи, особенно если речь идет о любовных романах.
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В то время, когда на Земле жили динозавры, на Луне активно извергались вулканы.
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Подсолнухи помогают очистить почву от радиоактивного загрязнения.
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Срок годности, указанный на бутылке с водой, не имеет никакого отношения к самой жидкости. Он относится к пластиковой емкости, которая через определенное время начинает активно выделять химические вещества.
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Собачьи ошейники с шипами изобрели древние греки. Они нужны были для того, чтобы защищать пастушьих собак от волков.
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Сент-Люсия — единственная страна в мире, названная женским именем.
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Стокгольмский архипелаг насчитывает более 30 000 островов — больше, чем во всем Тихом океане.
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Компания Volvo, чьи специалисты изобрели трехточечный ремень безопасности, сделала патент на него свободным, чтобы все производители могли устанавливать его в своих автомобилях. Автопроизводитель посчитал, что такое важное изобретение должно быть общедоступным.
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У Великой пирамиды в Гизе, в отличие от остальных таких же построек, 8 граней, а не 4.
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Муравьиные матки живут примерно в 100 раз дольше обычных муравьев того же вида: продолжительность их жизни может достигать почти 30 лет.
Фото на превью Beauty and the Beast / Walt Disney Studios Motion Pictures