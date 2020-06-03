20+ фактов, которые помогут по-новому взглянуть на привычные вещи

Леонардо да Винчи изобразил ноги Иисуса, однако в 1652 году во время ремонта церкви было решено добавить еще один дверной проем. Поэтому знаменитая фреска «Тайная вечеря» лишилась фрагмента нижней части.

3 марта отмечается один из самых необычных и милых праздников в мире под названием «Что, если бы у кошек и собак были противопоставленные большие пальцы?».

У ленивцев, помимо прочего, еще и довольно ленивое пищеварение: на переваривание одного-единственного листика может уходить целая неделя.

У фараона Тутанхамона был кинжал, сделанный из метеоритного железа.

Самая древняя мелодия была записана на глиняной табличке, созданной шумерами за 1 400 лет до нашей эры. Ее называют «Хурритский гимн № 6», и посвящен он богине Никкаль.

Бивень нарвала — это его единственный зуб, правда как будто вывернутый наизнанку, поскольку мягкие ткани находятся снаружи, а твердые — внутри. А вот предназначение этого грозного орудия, вырастающего до 2–3 метров, ученым до конца неизвестно. Впрочем, они точно знают, что нарвалы не используют бивень как гарпун.