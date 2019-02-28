20+ доказательств того, что все в мире познается в сравнении

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Красота мира — в различиях, созданных временем и природой. Поэтому полезно смотреть на все широко открытыми глазами и фиксировать прогресс на фотографиях. Так можно узнать, как стихия меняет очертания островов, насколько быстро растет любимый щенок и почему пирамиды поражают своим величием даже современных путешественников.

AdMe.ru решил приглядеться к фотографиям, которые наверняка расскажут что-то новое о привычных вам вещах.

Новый мяч и старый, который отработал свое на аттракционе «Баскетбол»

Штаны девушки, которая постепенно похудела на 30 кг

«18 лет назад это были два одинаковых медвежонка. Один достался сестре, другой — мне»

«Слева направо: моя ложка, ложка моей мамы и ложка моей бабули, которая пользуется ею уже больше 50 лет»

«Однажды мы принесли домой щенка. С тех пор прошел ровно год»

«Моя мама обнаружила на нашем дереве лимон, который больше похож на морковь»

Обычный брусок дерева в 1927 году и в 2015 году. По кольцам видно, что сегодня в производстве в основном используются молодые деревья

Шар, за который все хватаются годами, спускаясь по лестнице, и шар, к которому никто не прикасается

Старые рабочие сапоги, которые 4 года подряд носил столяр, рядом с идентичной новой парой

Остров Брач, Хорватия. До и после урагана

Актер Хафтор Бьернссон («Гора» из сериала «Игра престолов») рядом с Арнольдом Шварценеггером

Лапа тираннозавра и лапа птицы эму

Обычное яйцо и «морщинистое», которое не усвоило нужное количество кальция

Этими ножами пользуются так часто, что от них почти ничего не осталось

Дорога, разделяющая озеро в Южной Австралии

Скелет человека рядом со скелетами других приматов

Комнатный цветок до полива и спустя час после этого

Рабочая одежда электрика: старая пара штанов, которой всего 6 месяцев, и новая пара

Пегий павлин

Штаны мужа и жены. Его рост 190,5 см, ее — всего 157 см

Кабинет рисования до и после появления нового учителя

Единое здание музея, разделенное стилями разных эпох

А какие изменения кажутся вам более значимыми?