20+ доказательств того, что все в мире познается в сравнении
Красота мира — в различиях, созданных временем и природой. Поэтому полезно смотреть на все широко открытыми глазами и фиксировать прогресс на фотографиях. Так можно узнать, как стихия меняет очертания островов, насколько быстро растет любимый щенок и почему пирамиды поражают своим величием даже современных путешественников.
AdMe.ru решил приглядеться к фотографиям, которые наверняка расскажут что-то новое о привычных вам вещах.
Новый мяч и старый, который отработал свое на аттракционе «Баскетбол»
Штаны девушки, которая постепенно похудела на 30 кг
«18 лет назад это были два одинаковых медвежонка. Один достался сестре, другой — мне»
«Слева направо: моя ложка, ложка моей мамы и ложка моей бабули, которая пользуется ею уже больше 50 лет»
«Однажды мы принесли домой щенка. С тех пор прошел ровно год»
«Моя мама обнаружила на нашем дереве лимон, который больше похож на морковь»
Обычный брусок дерева в 1927 году и в 2015 году. По кольцам видно, что сегодня в производстве в основном используются молодые деревья
Шар, за который все хватаются годами, спускаясь по лестнице, и шар, к которому никто не прикасается
Старые рабочие сапоги, которые 4 года подряд носил столяр, рядом с идентичной новой парой
Остров Брач, Хорватия. До и после урагана
Актер Хафтор Бьернссон («Гора» из сериала «Игра престолов») рядом с Арнольдом Шварценеггером
Лапа тираннозавра и лапа птицы эму
Обычное яйцо и «морщинистое», которое не усвоило нужное количество кальция
Этими ножами пользуются так часто, что от них почти ничего не осталось
Дорога, разделяющая озеро в Южной Австралии
Скелет человека рядом со скелетами других приматов
Комнатный цветок до полива и спустя час после этого
Рабочая одежда электрика: старая пара штанов, которой всего 6 месяцев, и новая пара
Пегий павлин
Штаны мужа и жены. Его рост 190,5 см, ее — всего 157 см
Кабинет рисования до и после появления нового учителя
Единое здание музея, разделенное стилями разных эпох
А какие изменения кажутся вам более значимыми?
Фото на превью __hrga__ / reddit