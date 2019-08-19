20 непостижимых фактов, которые раз и навсегда изменят ваше представление о собственном теле

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Внутри нас — целый мир, полный загадок. И чем больше мы узнаем о нем, тем больше он нас удивляет. Вы могли представить, что человеческий язык умеет различать запахи не хуже носа, кровь может становиться зеленой, а для долгой и счастливой жизни иногда хватает всего лишь одной половины мозга?

AdMe.ru следит за работой ученых, которые пристально изучают наш организм и не перестают поражать своими открытиями и наблюдениями.

20. Кровь человека меняет цвет

Например, кровь становится зеленой, если человек пьет лекарства, содержащие эстроген, или окрашивается в синий при тяжелом отравлении.

19. Мозг на 60 % состоит из жира и не может нормально работать без него, поэтому мешает вам придерживаться диеты

Липиды, входящие в состав жировых клеток, — это материал, из которого построены оболочки клеток мозга. От их состояния зависит работа нейронов. Поэтому, если совсем отказаться от жирной пищи, мозг будет работать плохо. Чтобы угодить и себе, и мозгу — употребляйте пищу, богатую полезными жирами.

18. Незаметную инфекцию в организме можно разглядеть через смартфон

Для этого используется простой тепловизор, который надевается на смартфон. С его помощью нельзя поставить диагноз, но можно разглядеть работу иммунной системы. На фотографии выше у человека порезан палец: в месте, где тело борется с возбудителем, температура выросла. А лицо выглядит красным, потому что там располагается множество активных мышц, в которых все время циркулирует кровь.

17. Самый опасный жир прячется между органами, медленно убивая человека изнутри

Жировая масса может давить на органы, мешая работе легких и желудочно-кишечного тракта и нарушая работу гормональной системы. С одной стороны, именно этот жир уходит быстрее всего, когда человек начинает вести активный образ жизни. С другой, даже после похудения организм не всегда может восстановить нормальную работу органов, что и делает висцеральный жир таким опасным.

16. Зубы могут врастать друг в друга, и это норма

Если зубы мудрости врезаются в соседние семерки, то вместе с ними остаются в деснах навсегда. Это не вызывает осложнений, просто у человека вырастает на одну или несколько пар зубов меньше.

15. Тело быстрее избавится от синяка, если в это же место укусит комар

Слюна комара, попав в кровь, вызывает воспаление. Иммунная система направляет к этому месту клетки, которые борются с инфекцией и заодно удаляют свернувшуюся кровь в районе гематомы.

14. В момент рождения женщина теряет миллионы яйцеклеток

К 19-й неделе у плода женского пола развиваются миллионы яйцеклеток. В момент рождения их количество уменьшается до 1 млн, а к началу полового созревания — до 300 тыс. Природа создает определенный запас на всякий случай, а по мере взросления организм избавляется от «ненужных» клеток.

13. На один мизинец приходится 50 % силы всей руки

Кисть человека устроена так, что без мизинца остальные пальцы становятся менее функциональными, а сама рука — слабее в 2 раза. Отсутствие же безымянного, среднего или указательного пальцев не играет столь важной роли.

12. Самая маленькая кость человека весит всего 2,5 мг

Она находится в среднем ухе и называется «стремя» — из-за своей схожести с устройством, благодаря которому всадник садится на коня и удерживает равновесие во время езды. Эта кость тоже двигается, у нее есть свои крошечные сустав и мышца. Когда звук попадает в ухо, барабанная перепонка начинает колебаться. Кости, находящиеся за ней, увеличивают мощность звука и передают эти колебания стремечку, которое направляет сигнал в среднее ухо. Там он превращается в нервные импульсы, которые передаются мозгу.

11. Одни запахи заставляют волосы расти быстрее, другие — временно меняют их структуру

Волосы человека умеют различать запахи благодаря особым рецепторам. Реакция может быть разной. Например, от запаха сигаретного дыма они пушатся, чтобы впитать в себя больше чистого воздуха, а аромат сандала заставляет их расти быстрее.

10. Тромбы нужны телу, чтобы лечить раны

Белые волокна — это белок фибрин, который заставляет кровь свертываться и останавливает кровотечение. Вокруг него — розово-красные эритроциты, а белые крошки — тромбоциты, которые «закрывают» рану и ускоряют заживление тканей вокруг нее.

9. В почках могут вырастать кораллы

Это камни специфической формы, которые образуются в почках. Чаще всего они беспокоят женщин и появляются в результате инфекций, связанных с мочеполовой системой.

8. Тело человека испускает едва заметный свет

Мы не способны заметить это свечение невооруженным глазом, и оно не имеет отношения к фотографиям «ауры», но в некотором смысле подтверждает ее существование. Японским ученым удалось доказать, что пик свечения приходится примерно на 4 часа дня, а интенсивность меняется в течение суток в зависимости от состояния человека.

7. У 39 % современных людей опять появились кости, утраченные в ходе эволюции

Речь идет о сесамовидной кости, которая находится в сухожилиях с задней стороны колена. Возможно, это связано с улучшением качества жизни и питания: люди стали тяжелее, выше и крупнее, поэтому в теле снова появилась кость, которая уменьшает трение в сухожилиях.

6. Учащенное сердцебиение полезно для здоровья

Считается нормальным, когда сердце человека совершает 115 тыс. ударов в сутки. Но, если оно бьется чаще, например во время смеха или короткой пробежки, это не только закаляет саму мышцу, но и запускает работу иммунной системы, помогая организму быстрее избавиться от стресса.

5. Ваши глаза тоже дышат

Роговица глаза получает кислород из воздуха, потому что не имеет собственного кровоснабжения.

4. Легкие темнеют, даже если вы не курите

Это происходит из-за пыли, которая содержится в воздухе, особенно если большую часть жизни вы проводите в помещении или просто находитесь в мегаполисе.

3. Человеческий язык различает запахи не хуже носа

На нем есть обонятельные рецепторы, похожие на те, что находятся в носу. В будущем добавление в еду веществ, которые передают языку сладкий запах, помогут в борьбе с ожирением и сахарным диабетом, создавая иллюзию более сладкого вкуса у диетической пищи.

2. Во время беременности внутри женщины некоторые органы становятся больше

Это помогает защитить маму и будущего малыша от опасностей. Большое сердце нужно, к примеру, потому, что вырастает нагрузка на все органы и увеличивается привычный вес, а большая печень помогает поскорее избавиться от токсинов, которые могли случайно попасть в организм.

1. Человек может жить, имея лишь половину мозга

О том, что у него отсутствует одно полушарие, мужчина узнал случайно во время обследования у врача. Известно, что с такой особенностью он успешно окончил школу, получил высшее образование, стал инженером, отслужил в армии, устроился на работу и завел семью. За 60 с лишним лет у него не было каких-либо проблем со здоровьем, зрением или психикой. Ученые называют этот случай примером нейропластичности мозга: орган перестроился так, что одно полушарие смогло взять на себя функции второго.

Какой особенностью, реальной или фантастической, вы бы хотели обладать?