Где-то по Земле ходит ваш двойник, и мы вам сейчас это докажем

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«Я зашел в самолет последним, и на моем месте кто-то сидел, так что мне пришлось просить его подвинуться. Он обернулся — и я увидел перед собой свое лицо... Весь самолет смотрел на нас и хохотал».

Это воспоминания Нила Дугласа, который в совершенно обычный день летел в Ирландию на обычную свадьбу и вдруг попал в такую нетривиальную ситуацию, встретив собственного двойника. Мало того что неродные близнецы совершенно случайно взяли билеты на соседние кресла на большой высоте, так судьба свела их еще и в отеле, а потом и в баре (хотя ладно, в баре — это они уже сами). Но вы только подумайте, что так может произойти с абсолютно любым человеком! Вы ведь слышали легенду про то, что природа создает 8 одинаковых людей и расселяет их по миру, чтобы хотя бы один из них выжил? А их встреча приводит к сбою системы и неминуемой гибели одного из них. Так вот, мы в AdMe.ru в такие сказки не верим, но сейчас вам докажем, что теоретически у вас действительно может быть двойник.

Guy on right is the husband of my friend @elrottencrotch. Guy on left is a STRANGER he met on a flight last night! pic.twitter.com/kwBFOOEoMc — Lee Beattie (@leebeattie) October 30, 2015

1. Лишь 0,1 % генома отвечает за уникальность

Первый довод основывается на том, что 99,9 % генома у всего человечества одинаково и лишь 0,1 % отвечает за уникальность каждого из нас. А генов, определяющих конкретно внешность, и того меньше. Так что, несмотря на бесчисленное множество комбинаций ДНК, одинаковые наборы внешних данных теоретически не кажутся невероятными. Недаром ходит столько слухов про двойников известных людей.

Конечно, полное совпадение даже этого минимального процента может случиться лишь в одном из миллиардов случаев, как в «теореме о бесконечных обезьянах»: если дать обезьяне печатную машинку, то теоретически есть вероятность, что она нечаянно напишет трагедию Шекспира на оригинале. Представьте: сидит себе обезьяна перед машинкой. Вероятность, что она правильно напечатает первую букву трагедии «Макбет» составляет 1 к 26 (согласитесь, это неплохо). Написать верно вторую букву — уже 1 из 676, а к концу четвертой строки (22 буквы) этот шанс и вовсе сводится к 1 из 13 квинтиллионов. Да, таким образом, шансы написать хотя бы главу из Шекспира у обезьяны, давайте признаем, крайне малы. Но в итоге все же есть!

Поэтому чисто теоретически среди 7 млрд населения может найтись один человек, код ДНК которого мог бы совпасть с вашим хотя бы на какое-то внушительное количество процентов. Например, как в удивительнейшей истории Валерия Панюшкина про доноров костного мозга.

«Если ваш костный мозг прижился, то вам звонят и спрашивают, не хотите ли вы познакомиться с реципиентом. Если вы оба соглашаетесь, то вы летите на встречу. Я был несколько лет назад на такой встрече вместе с другом моим, доктором Мишей Масчаном, и группой российских детей, Мишиных пациентов, перенесших неродственную трансплантацию костного мозга. Детей наших было 5 или 6. Они ждали доноров, ели пирожные и начинали уже скучать. Тут открылась дверь и вошла молодая женщина лет 30. У нее был очень растерянный вид. Она не знала, куда ей идти. А мы знали. С первого взгляда. „Господи! — прошептал доктор Миша. — Такого не может быть!“ Эта худенькая блондинка была похожа на одну из наших девочек, как старшая сестра бывает похожа на младшую. Ошибиться было невозможно. С первого взгляда было видно, что у женщины и у девочки совпадают ДНК. Миша подошел к блондинке, спросил имя девочки, которую блондинка ищет, и, разумеется, блондинка искала именно ту девочку, про которую мы думали. Миша представился, сказал, что это он доктор, который делал трансплантацию, повел женщину через зал знакомиться с девочкой. Блондинка что-то щебетала по-английски. А потом увидела девочку, замерла и прошептала: „Mein Gott! Das bin doch ich als Kind!“ Я не знаю немецкого, но я понял, что она сказала: „Господи, это же я в детстве“». Валерий Панюшкин

2. Вы в действительности можете оказаться дальними (очень дальними) родственниками

Второй момент: если смотреть на вопрос с точки зрения не только генетики, но и математики, то двойники могут быть просто-напросто вашими родственниками. Согласно подсчетам подданных царицы наук, примерно через 8 поколений у человека может быть более 250 родственников, а через 30 поколений — более 1 млн. И по логике, совершенно неудивительно, если вы столкнетесь с вашим каким-либо шестидесятироюродным братом, в котором по чудесному совпадению выразятся те же гены общих предков, что и у вас. К примеру, в оформлении этой статьи мы использовали фотопроект Франсуа Брюнеля под названием «Я не похож», который нашел десятки канадцев, которых будто разлучили в детстве. Как знать, может, они просто родственники.

Остается надеяться, что в будущем лица всех 7 млрд обитателей планеты внесут в какую-либо интернет-базу (вроде такого сайта) — тогда-то и можно будет говорить о поисках своих двойников. Ну а пока такие встречи можно считать просто чудом, если, конечно, ваш близнец не играет в каком-нибудь душевном венгерском порно или не снимает трешевый артхаус на телефон (как у этого парня).