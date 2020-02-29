19 вещей, главная задача которых — проделать дыру в нашем бюджете

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Алмазная ванна для щенков, доспехи для морских свинок, рыболовные снасти, отделанные бриллиантами, — в мире полно безумно дорогих и совершенно не обязательных для жизни вещей. Но есть и те, которые на первый взгляд кажутся практически незаменимыми, и только после покупки выясняется, что без них вы вполне спокойно могли обойтись.