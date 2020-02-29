19 вещей, главная задача которых — проделать дыру в нашем бюджете
Алмазная ванна для щенков, доспехи для морских свинок, рыболовные снасти, отделанные бриллиантами, — в мире полно безумно дорогих и совершенно не обязательных для жизни вещей. Но есть и те, которые на первый взгляд кажутся практически незаменимыми, и только после покупки выясняется, что без них вы вполне спокойно могли обойтись.
Мы в AdMe.ru провели ревизию своих домов и квартир и обнаружили 19 вещей, на которые зря потратили деньги.
- Абонемент в спортзал. Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни оформлял абонемент — на месяц, на полгода, на год. Длительность неважна, важна статистика: только 10 % из всех людей, кто купил абонемент, ходят в спортзал регулярно, остальные бросают занятия. При таком графике гораздо эффективнее будут обычные пешие прогулки.
- Фотоаппарат. Кажется, еще недавно было модно покупать дорогие зеркальные камеры, ходить с ними на вечеринки, брать с собой в отпуск. Но с момента появления в 2002 году первого камерофона от Nokia мобильные постепенно вытеснили из повседневной жизни фототехнику. И если вы не профессиональный фотограф, то с вероятностью 90 % вы уже очень давно не брали в руки камеру. Да и зачем? Начиная с 2013 года, когда Фил Шиллер представил iРhone 5s с функцией авто-HDR и возможностью снимать видео с частотой 120 кадров в секунду, фотоаппараты стали попросту не нужны.
- Кабельное ТВ. Хоть кто-нибудь действительно смотрит каждый день все эти 999 каналов? Вряд ли. Исследователи выяснили, что в среднем каждому из нас достаточно 4–5 программ для получения информации и удовольствия. Более того, они обнаружили, что чем больше у пользователя каналов, тем меньше ему нравится его жизнь. Пугающая взаимосвязь.
- Вода для детей. Стоит в 5–6 раз дороже обычной, этикетка настаивает на абсолютной безвредности. И это правда, но и простая фильтрованная вода ничуть не хуже. Более того, она точно такая же. Так что не стоит бояться пить обычную воду из кружки, а не из бутылки.
- Электронный глазок для двери. Кто предупрежден, тот вооружен, не так ли? И если вы видите подозрительных людей около своей двери, вы им не откроете. Вот только через обычный глазок вы увидите их совершенно точно так же. Не лучше ли установить надежную сейфовую дверь?
- Продукты для детокса. Всевозможные диеты и рецепты смузи для чистки организма настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы уже и не задумываемся, зачем вообще в организме существуют печень и почки. А между тем они прекрасно справляются с этой задачей и сами. Не стоит слепо верить рекламе.
- Кулинарные книги. Если вы сами не покупали, то уж точно когда-нибудь получали в подарок сборник рецептов. И с тех пор он наверняка стоит у вас на кухне, так и не открытый ни разу. Оно и понятно: в интернете полно сайтов, посвященных кулинарии, на которых есть и видео, и тексты, и фотографии.
- Витаминизированная вода. Тем, кто действительно заботится о себе, такую воду лучше не покупать. Синтетические витамины не могут заменить те, что мы получаем с пищей. Кроме того, в подобных напитках всегда очень много сахара и ароматизаторов, что тоже не лучшим образом сказывается на вашем самочувствии. Лучше делать вкусную воду самостоятельно.
- Продленная гарантия. Тому, кто хотя бы раз покупал бытовую технику, обязательно предлагали эту услугу. Да, у вас появляются дополнительные недели или месяцы гарантии, но в большинстве случаев она так и остается невостребованной. Кроме того, ремонт зачастую выходит дешевле, чем продление гарантии.
- Профессиональные инструменты. Мощный гаечный ключ, отвертки с магнитным напылением, суперточные штангенциркули... Без сомнения, все это упрощает работу мастеру, но в обычной жизни, когда вы достаете инструменты раз в год, чтобы повесить полочку, такие траты кажутся преувеличенными. Опять же все оборудование можно взять в аренду.
- Душевая кабина. Еще 5 лет назад каждый, кто делал ремонт в квартире, старался втиснуть в ванную комнату этот агрегат. Гора пластика, встроенное радио и телевизор — казалось, что круче быть ничего не может. Но время показало, что эта громоздкая штуковина не так уж и полезна. Гораздо экономнее сделать слив в полу и стеклянные шторки.
- Сувениры с символами года, особенно магнитики. Каждый раз кто-нибудь из родственников дарит нам нечто подобное на Новый год. И уж точно большинство из нас привозит по несколько таких сувениров из отпуска. Но реальной пользы эти штуки не приносят, зато траты вполне ощутимые. Подсчитаем: обычно на холодильнике висит около 20 магнитов, каждый стоит по € 3–4, а значит, в среднем каждый тратит на эти «украшения» больше ₽ 5 тыс.
- Телефоны последней модели. Тут, кажется, все очевидно. Люди разоряются на новые iРhone не потому, что старые перестали работать или внезапно стали хуже, просто нам всем хочется следовать моде. В действительности же новые модели телефонов, а особенно в последние годы, отличаются от старых только 2–3 незначительными деталями. Основы остаются теми же.
- Брендовые вещи. Дорогие сумки, дизайнерская обувь, так же как и свадебное платье, большую часть времени пылятся в шкафу. По словам руководителя Coastal Wealth Джереми Штрауба, дорогие вещи стоит покупать лишь в том случае, если вы планируете носить их часто и сможете использовать в комбинации с недорогой одеждой.
- Безлимитные тарифы для телефонов. Возможность болтать сколько душе угодно и «выкачивать» гигабайты данных, конечно, привлекательна. Но нужно ли это на самом деле? Особенно если есть Wi-Fi. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в среднем жители 32 стран используют всего 2,8 Гб мобильного интернета в месяц.
- Ламинат. Это напольное покрытие можно встретить практически в каждой второй квартире. Считается, что использовать ламинат довольно выгодно, так как он дешевле паркета или, скажем, виниловой плитки. Но на этом его плюсы заканчиваются. И начинаются минусы. Ламинат боится влаги, очень быстро изнашивается, легко царапается, а вздутия на краях панелей испортили не одну сотню колготок. Починить испорченные участки невозможно — только заменить. В итоге все, что было сэкономлено на укладке, будет потрачено на ремонт. Гораздо выгоднее, к примеру, положить виниловую плитку, которая не боится воды и по свойствам близка к паркету, и не вспоминать о ней больше никогда.
- Профессиональные кухонные инструменты. Да, держать на кухне нож, достойный руки шеф-повара какого-нибудь мишленовского ресторана, — это приятно, но ведь режет он точно так же, как и любой другой, что продается в хозяйственном за углом. Разницы вы не почувствуете. Так зачем переплачивать?
- Спальники для холодной погоды и прочие профессиональные туристические принадлежности. Если вы обожаете походы или всерьез занимаетесь спортивным ориентированием, то тогда этот пункт не про вас. Но если вы выбираетесь на природу раз в 2–3 года, то покупать для этого дорогущие спальники, альпинистские палатки со стойками из углеволокна и прочее оборудование экстра-класса совсем не обязательно. Ведь получается, что вы потратите солидные суммы на то, чем будете пользоваться от силы 10–15 дней в несколько лет. Гораздо выгоднее взять обычные любительские принадлежности. Скорее всего, вы даже не ощутите никакой разницы.
- Обувь для исключительных случаев. Как и парадные платья, туфли также большую часть времени будут пылиться в вашем шкафу, «выбираясь в свет» буквально на считаные часы. Зато все эти часы вы, скорее всего, будете жутко мучиться, ведь обувь, которая редко используется, плохо сидит на ноге и сильно натирает.
А за что не стали бы платить вы? Есть в вашем доме вещи, которыми вы не пользовались практически ни разу?
Фото на превью mentatdgt / Pexels