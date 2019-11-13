19 простых вещей, которые делают ответственные люди, чтобы сохранить планету

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11 258 ученых со всего мира подписали доклад под названием «Предупреждение о чрезвычайном климатическом состоянии». В нем говорится, что планете грозит масштабный экологический кризис и, если срочно не начать что-то менять, человечество ждут «неописуемые страдания». Пока страны не спешат сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу, леса вырубаются, температура на поверхности Земли растет, треть продуктов питания, производимых во всем мире каждый год, выбрасывается. Но есть те, кто пытается уменьшить вред, который люди наносят планете. Они используют конфетти из опавших листьев вместо покупных и производят кроссовки из мусора, выловленного в океане.

Мы в AdMe.ru тоже стараемся вести себя экологично и призываем вас задуматься над тем, что можете сделать для нашего общего дома лично вы.

1. В Чехии появились аппараты, в которых можно вновь наполнить опустевшие бутылки из-под шампуня или геля для душа вместо того, чтобы каждый раз покупать новые

2. Магазин продает одежду из переработанных пластиковых бутылок и демонстрирует, как она была сделана

«Мусор — измельчение — скручивание — одежда».

3. Во Франции с 2016 года действует закон, который запрещает супермаркетам уничтожать непроданные продукты. Они обязаны отдать их на благотворительность

4. В Дании открылся магазин, где можно купить еду, срок годности которых подходит к концу, или продукты в поврежденной упаковке, со скидкой 30–50 %. Прибыль идет на благотворительность

5. «Так выглядят 160 кг еды, которая могла оказаться в мусорке, но была пожертвована приютам для бездомных. Ее хватит на 400 человек»

6. KitKat в Японии перестали выпускать в пластиковой упаковке, заменив ее на бумажную

7. Adidas выпускает 11 млн кроссовок из переработанного пластика в год. На 1 пару обуви уходит 11 пластиковых бутылок

8. За год выбрасывается 56 млн использованных кофейных капсул. Стартап Velosophy делает велосипеды из капсул кофе Nespresso (их можно сдать в магазине)

9. Студент придумал дешевый и прочный пластик, который состоит из крахмала и воды и разлагается за 2 месяца. Из него можно делать посуду и пакеты

10. Магазин использует банановые листья вместо пластиковой упаковки

11. Аппарат, в котором можно наполнить водой собственную тару. Счетчик показывает, сколько было сэкономлено пластиковых бутылок

12. «Виноград в нашем супермаркете продается в маленьких бумажных пакетах вместо пластиковых»

13. Кинотеатр собирает остатки попкорна и отправляет на местные фермы на корм животным

14. Европейские магазины переходят с обычных наклеек на лазерную гравировку на овощах и фруктах

15. Шампунь в бутылке из мыла: все расходуется без остатка

16. В бельгийском магазине можно отрезать себе кусок мыла и твердого шампуня вместо того, чтобы покупать пластиковую бутылку

17. Финский стартап Sulapac изобрел материал из опилок и клея, из которого можно делать контейнеры для косметики и многое другое. Он прочный и биоразлагаемый

18. Экологичное конфетти, которое можно сделать вместе с детьми

19. «Мир меняется. Я всегда хожу в магазин с тканевыми мешочками, и если еще год назад люди смотрели на меня странно, то сейчас спрашивают, где я их купила»

Бонус: в тель-авивских офисах появился новый тренд — фото «осуждающей Греты Тунберг» рядом с пластиковой посудой

А вы что-нибудь делаете для того, чтобы сократить количество мусора на планете?