19 простых вещей, которые делают ответственные люди, чтобы сохранить планету

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11 258 ученых со всего мира подписали доклад под названием «Предупреждение о чрезвычайном климатическом состоянии». В нем говорится, что планете грозит масштабный экологический кризис и, если срочно не начать что-то менять, человечество ждут «неописуемые страдания». Пока страны не спешат сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу, леса вырубаются, температура на поверхности Земли растет, треть продуктов питания, производимых во всем мире каждый год, выбрасывается. Но есть те, кто пытается уменьшить вред, который люди наносят планете. Они используют конфетти из опавших листьев вместо покупных и производят кроссовки из мусора, выловленного в океане.

Мы в AdMe.ru тоже стараемся вести себя экологично и призываем вас задуматься над тем, что можете сделать для нашего общего дома лично вы.

1. В Чехии появились аппараты, в которых можно вновь наполнить опустевшие бутылки из-под шампуня или геля для душа вместо того, чтобы каждый раз покупать новые

© Rossmann / novinky.cz   © lucie.ouradova / Instagram  

19 простых вещей, которые делают ответственные люди, чтобы сохранить планету

2. Магазин продает одежду из переработанных пластиковых бутылок и демонстрирует, как она была сделана

© AutumnBegins ​/ Reddit  

19 простых вещей, которые делают ответственные люди, чтобы сохранить планету

«Мусор — измельчение — скручивание — одежда».

3. Во Франции с 2016 года действует закон, который запрещает супермаркетам уничтожать непроданные продукты. Они обязаны отдать их на благотворительность

© Banques Alimentaires / Facebook  

19 простых вещей, которые делают ответственные люди, чтобы сохранить планету

4. В Дании открылся магазин, где можно купить еду, срок годности которых подходит к концу, или продукты в поврежденной упаковке, со скидкой 30–50 %. Прибыль идет на благотворительность

© Wefood Amager / Facebook  

19 простых вещей, которые делают ответственные люди, чтобы сохранить планету

5. «Так выглядят 160 кг еды, которая могла оказаться в мусорке, но была пожертвована приютам для бездомных. Ее хватит на 400 человек»

© StopHunger / Reddit  

19 простых вещей, которые делают ответственные люди, чтобы сохранить планету

6. KitKat в Японии перестали выпускать в пластиковой упаковке, заменив ее на бумажную

© Mishishi_Kiseki / Reddit  

19 простых вещей, которые делают ответственные люди, чтобы сохранить планету

7. Adidas выпускает 11 млн кроссовок из переработанного пластика в год. На 1 пару обуви уходит 11 пластиковых бутылок

© Parley for the Oceans / Facebook  

19 простых вещей, которые делают ответственные люди, чтобы сохранить планету

8. За год выбрасывается 56 млн использованных кофейных капсул. Стартап Velosophy делает велосипеды из капсул кофе Nespresso (их можно сдать в магазине)

© Vélosophy / Facebook  

19 простых вещей, которые делают ответственные люди, чтобы сохранить планету

9. Студент придумал дешевый и прочный пластик, который состоит из крахмала и воды и разлагается за 2 месяца. Из него можно делать посуду и пакеты

© Pontus Törnqvist / The James Dyson Award  

19 простых вещей, которые делают ответственные люди, чтобы сохранить планету

10. Магазин использует банановые листья вместо пластиковой упаковки

© pr0digalnun / Reddit  

19 простых вещей, которые делают ответственные люди, чтобы сохранить планету

11. Аппарат, в котором можно наполнить водой собственную тару. Счетчик показывает, сколько было сэкономлено пластиковых бутылок

© only_bc_4chan_isdown / Reddit  

19 простых вещей, которые делают ответственные люди, чтобы сохранить планету

12. «Виноград в нашем супермаркете продается в маленьких бумажных пакетах вместо пластиковых»

© treanegno / Reddit  

19 простых вещей, которые делают ответственные люди, чтобы сохранить планету

13. Кинотеатр собирает остатки попкорна и отправляет на местные фермы на корм животным

© konronbonbon / Reddit  

19 простых вещей, которые делают ответственные люди, чтобы сохранить планету

14. Европейские магазины переходят с обычных наклеек на лазерную гравировку на овощах и фруктах

© glatteis / Reddit   © Laser Food / Facebook  

19 простых вещей, которые делают ответственные люди, чтобы сохранить планету

15. Шампунь в бутылке из мыла: все расходуется без остатка

© jonnabreitenhuber.de  

19 простых вещей, которые делают ответственные люди, чтобы сохранить планету

16. В бельгийском магазине можно отрезать себе кусок мыла и твердого шампуня вместо того, чтобы покупать пластиковую бутылку

© Unknown user / Reddit  

19 простых вещей, которые делают ответственные люди, чтобы сохранить планету

17. Финский стартап Sulapac изобрел материал из опилок и клея, из которого можно делать контейнеры для косметики и многое другое. Он прочный и биоразлагаемый

© Sulapac / Facebook  

19 простых вещей, которые делают ответственные люди, чтобы сохранить планету

18. Экологичное конфетти, которое можно сделать вместе с детьми

© bea_johnson / Reddit  

19 простых вещей, которые делают ответственные люди, чтобы сохранить планету

19. «Мир меняется. Я всегда хожу в магазин с тканевыми мешочками, и если еще год назад люди смотрели на меня странно, то сейчас спрашивают, где я их купила»

© annypooh / Twitter  

19 простых вещей, которые делают ответственные люди, чтобы сохранить планету

Бонус: в тель-авивских офисах появился новый тренд — фото «осуждающей Греты Тунберг» рядом с пластиковой посудой

© AllisonKSommer / Twitter   © Shira Makin / Facebook   © AllisonKSommer / Twitter  

19 простых вещей, которые делают ответственные люди, чтобы сохранить планету

А вы что-нибудь делаете для того, чтобы сократить количество мусора на планете?

Фото на превью lucie.ouradova / Instagram

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6
21
1k

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