19 фото об устройстве мира, на которых происходит что-то странное

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На свете существует огромное количество странных вещей — рукотворных и созданных природой. Двуполая бабочка, бионическое сердце, собака — разработчик компьютерных игр, шоколадные таблетки со стрихнином — все это позволяет нам лишний раз вспомнить, что наш мир является далеко не самым скучным местом для жизни.

Мы в AdMe.ru узнали кое-что новое об устройстве мира и срочно хотим поделиться этим с вами.

1. Так выглядел трехмерный учебник евклидовой геометрии 1570 года издания

2. Более 100 лет назад холодильники выглядели очень стильно

3. «Это свинцовый контейнер весом более 20 кг, внутри него радиоактивная таблетка, которую должна была принять моя мама, чтобы окончательно победить рак щитовидной железы»

4. Именно так выглядит туалет для космонавтов

5. Костюм для экстремальных холодов, созданный в Якутии

6. Редкий вид белой черепахи, которая при этом не является альбиносом

7. Шоколадные таблетки с железом, мышьяком и стрихнином, которые производились в начале XIX века

8. Эта бабочка — двусторонний гинандроморф: в ее организме одновременно развиваются признаки обоих полов

9. Очень редкий черный леопард впервые за 100 лет попал в объектив фотографа

10. Стиральная машина начала XX века

11. Голова клинохвостого орла в руке взрослого человека

12. Оглавление медицинского справочника для крестьян 1926 года

13. Рентгеновский снимок грудной клетки, в которую внедрили бионическое сердце с возможностью беспроводной зарядки

14. Собака по кличке Уно помогает в разработке видеоигр

15. Гигантский корабль «Голубой Марлин», предназначенный для перевозки других кораблей, нефтяных вышек и других габаритных грузов

16. Лечение аллергического ринита при помощи инфракрасного излучения

17. Так выглядит пианино, если снять с него корпус

18. Не все белки одинаково пушистые

19. Так диггеры работают в горах

А какие странные факты в последнее время удивили вас?