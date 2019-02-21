19 фактов, которые звучат как вымысел, но являются чистой правдой

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы всегда стремимся узнать что-то новое. И когда собираем очередную порцию фактов о нашем мире, натыкаемся на такие, которые кажутся вымышленными. Но, покопавшись поглубже, с удивлением обнаруживаем, что они все-таки правдивые. Вот, к примеру, сложно поверить в то, что крокодилы умеют лазить по деревьям. Или в то, что ежедневное употребление 3 больших морковок может изменить оттенок кожи на оранжевый. Верится, конечно, с трудом, но на самом деле все так и есть.