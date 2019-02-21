19 фактов, которые звучат как вымысел, но являются чистой правдой
Мы всегда стремимся узнать что-то новое. И когда собираем очередную порцию фактов о нашем мире, натыкаемся на такие, которые кажутся вымышленными. Но, покопавшись поглубже, с удивлением обнаруживаем, что они все-таки правдивые. Вот, к примеру, сложно поверить в то, что крокодилы умеют лазить по деревьям. Или в то, что ежедневное употребление 3 больших морковок может изменить оттенок кожи на оранжевый. Верится, конечно, с трудом, но на самом деле все так и есть.
AdMe.ru выяснил, какие еще существуют факты, которые кажутся фантастикой, но в то же время являются неоспоримой правдой.
- Вы знали, что существует закон об авторских правах, который запрещает фотографировать Эйфелеву башню в ночное время? Точнее, запрещено снимать не саму башню, а ее ночное освещение, так как оно является объектом авторского права. Если уж вам очень хочется запечатлеть ее на память, нужно получить письменное разрешение компании SETE. Именно она занимается обслуживанием башни. Так что если вы тайком ночью сфотографируете башню и выложите снимок у себя на страничке в соцсетях, вы нарушите закон Франции. Правда, пока еще не было прецедента, чтобы кто-то понес наказание за подобное деяние.
- Боязнь длинных слов называется гиппопотомонстросесквипедалиофобия. Эта фобия значительно ухудшает качество жизни ее обладателя. Так, люди с такой боязнью стараются не употреблять длинные слова, а изъясняться как можно более кратко, используя лаконичные, небольшие слова и выражения.
- LEGO — крупнейший в мире производитель шин. В этом утверждении даже не стоит сомневаться, к примеру, в 2011 году компания выпустила 318 млн шин, в то время как другие крупнейшие производители — почти в 2 раза меньше (Bridgestone — 190 млн штук, Michelin — 184 млн, Goodyear — 181 млн). Только есть один нюанс, о котором, как нам кажется, вы уже догадались: все шины LEGO совсем крошечные и предназначены для установки на автомобили и грузовички из конструктора.
- У утконосов нет сосков, поэтому, когда у самки утконоса рождается потомство, на ее брюшке через расширенные поры выступает молоко. Оно стекает по шерсти матери, скапливаясь в специальных бороздках, из которых детеныши его и слизывают. Со стороны кажется, что утконосы потеют молоком.
- Если в вазу с водой добавить 1 мг виагры, то свежесрезанные цветы будут стоять на неделю дольше. Звучит как шутка, но это правда. Израильские и австралийские исследователи обнаружили, что небольшие концентрации препарата, растворенного в воде, удваивают срок годности срезанных цветов.
- Морковь может сделать кожу оранжевой. Если в течение нескольких недель каждый день съедать 3 большие морковки, то уровень бета-каротина (желто-оранжевого пигмента) в крови повысится. Из-за этого может измениться цвет кожного покрова, приобретя желтоватый или даже оранжевый оттенок. Особенно заметен он будет на ладонях и подошвах ног.
- Благодаря своему продукту Happy Meal компания McDonald’s является крупнейшим дистрибьютором игрушек в мире. На Happy Meal приходится около 20 % заказов в сети магазинов. Причем его заказывают как взрослые, так и дети.
- Ученые совсем недавно узнали о необычном ритуале, который совершают слоны. После того как член их стаи умирает, слоны не только плачут, но и создают своеобразные могилы, забрасывая бездыханное тело листьями и землей, пытаясь полностью накрыть их. Интересно, что такой ритуал слоны выполняют даже с останками чужака, которые они случайно встречают на своем пути.
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Фильм-драма «Побег из Шоушенка», который почти 10 лет неизменно занимает первые места в списках «250 лучших фильмов» (по версии IMDb и по версии посетителей сайта «КиноПоиск»), не получил ни одного «Оскара», хотя был номинирован 7 раз. А вот, к примеру, супергеройский боевик с элементами комедии «Отряд самоубийц» получил премию «Оскар» (за лучший грим и прически).
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Каждый год каталогов IKEA печатается больше, чем экземпляров Библии.
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Сейчас в мире больше рабов, чем было на пике атлантической работорговли. Напомним, за 400 лет трансатлантической работорговли из Африки в Северную и Южную Америку было перемещено более 17 млн человек, оказавшихся впоследствии рабами. А сейчас, по некоторым оценкам, в мире более 40 млн человек удерживаются против их воли.
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Если смешать воду и опилки и заморозить их, то полученный лед будет таять в несколько раз медленнее. Причем по прочности и другим характеристикам он сравним с бетоном. Кстати, у такого вида льда есть даже название — пайкерит.
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Географически часть американского штата Вирджиния находится западнее, чем весь штат Западная Вирджиния.
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В США во многих штатах все еще можно официально заключить брак с несовершеннолетним.
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Совсем недавно выяснилось, что крокодилы могут лазить по деревьям. Международная группа зоологов смогла зафиксировать, что рептилии способны забираться на высоту 1−4 метра, причем даже вертикально по стволу дерева. При этом чем моложе крокодил, тем лучше его альпинистские навыки. Исследователи отмечают, что этой способностью обладают лишь 4 вида крокодилов — те, что живут в местах с ограниченной территорией суши. Ученые сделали вывод, что крокодилы взбираются на дерево, чтобы погреться на солнце и следить за окружающей обстановкой.
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Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo — фраза на английском языке, которая грамматически корректна и используется для иллюстрации того, как омонимы и омофоны могут быть использованы для создания сложных конструкций. Фразу можно перевести так: «Буффальские бизоны, которых пугают (другие) буффальские бизоны, пугают буффальских бизонов».
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С ботанической точки зрения виноград, помидор, папайя, гранат, хурма, гуава, авокадо и даже банан — ягоды. Напомним, в ботанике ягодой называется такой тип плода растения, в котором содержится много семян и у которого имеется сочная мякоть, развивающаяся из завязи цветка.
- При некоторых условиях горячая вода замерзает быстрее, чем холодная. Это явление известно как эффект Мпембы, и ученые даже на 100 % не уверены, почему так происходит. А сам эффект назван в честь школьника Эрасто Мпемба из Танзании. Еще в 1960-х годах во время школьной лабораторной работы он заявил, что мороженое замерзнет в морозильнике быстрее, если его нагреть.
- Гепарды не умеют рычать. Вместо этого они мяукают, как обычные домашние кошки. А если вы не верите, вот доказательство:
В какой из перечисленных фактов вы поверили с трудом?
Фото на превью depositphotos