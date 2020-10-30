18 ярких примеров того, как цвет превращает обычные вещи в слегка инопланетные

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Казалось бы, кого может удивить котик, картошка или песок. Но если представить, что песок черный как уголь, котик похож на звездную ночь, а картофель не отличается по цвету от свеклы, то сразу хочется разглядеть их повнимательнее.

Мы в AdMe.ru непременно попробовали бы фиолетовое пюре и погладили бы щенка с пронзительными глазами, а еще узнали бы, что из нашей подборки запало вам в душу больше всего.

1. «Батя где-то достал темный картофель. Пока чистишь, кажется, что это свекла. Так выглядит пюре и жареный. На вкус обычная картошка»

2. «Да, отличная штука эта картошка. Делал крем-суп из нее, презабавный получился»

3. «Никогда раньше не видел черных белок!»

4. Эти суккуленты не зеленые, а розовые

5. Кот с витилиго выглядит как сама звездная ночь

6. «Акула, пойманная приятелем. Ее сфотографировали и отпустили»

7. У собаки по имени Луна необычный цвет глаз

8. «У моего пса гетерохромия»

9. «Так выглядит глаз моей племянницы»

10. На гавайском пляже Пуналуу абсолютно черный песок — он состоит из вулканической лавы

11. Лучи закатного солнца делают облако золотым

12. Голубое мороженое с васильками

13. «Вот такой цветок циннии вырос у меня во дворе»

14. «Я нашел розового кузнечика»

15. «Пандесал с сыром — один из моих любимых видов филиппинского хлеба»

16. «Сделали черные бургеры для хеллоуинской вечеринки»

17. «Мой особенный мальчик»

18. Желтая свекла по вкусу ничем не уступает обычной. Сделали бы из такой селедку под шубой?