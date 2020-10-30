AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

18 ярких примеров того, как цвет превращает обычные вещи в слегка инопланетные

----
-

Казалось бы, кого может удивить котик, картошка или песок. Но если представить, что песок черный как уголь, котик похож на звездную ночь, а картофель не отличается по цвету от свеклы, то сразу хочется разглядеть их повнимательнее.

Мы в AdMe.ru непременно попробовали бы фиолетовое пюре и погладили бы щенка с пронзительными глазами, а еще узнали бы, что из нашей подборки запало вам в душу больше всего.

1. «Батя где-то достал темный картофель. Пока чистишь, кажется, что это свекла. Так выглядит пюре и жареный. На вкус обычная картошка»

© anypassword / Pikabu

2. «Да, отличная штука эта картошка. Делал крем-суп из нее, презабавный получился»

© poohmanoff / Pikabu

3. «Никогда раньше не видел черных белок!»

© duckie768 / Reddit

4. Эти суккуленты не зеленые, а розовые

© RareSucculents / Etsy

5. Кот с витилиго выглядит как сама звездная ночь

© eskidefter / Reddit

6. «Акула, пойманная приятелем. Ее сфотографировали и отпустили»

© RPSully / Reddit

7. У собаки по имени Луна необычный цвет глаз

© KribiCakes / Reddit

8. «У моего пса гетерохромия»

© Babbiestro / Reddit

9. «Так выглядит глаз моей племянницы»

© CrimsonKayZee ​/ Reddit

10. На гавайском пляже Пуналуу абсолютно черный песок — он состоит из вулканической лавы

© Diego Delso / Wikipedia, © TimBray / Wikipedia

11. Лучи закатного солнца делают облако золотым

© 11Letters1Name / Reddit

12. Голубое мороженое с васильками

© Белы Полюс / Facebook

13. «Вот такой цветок циннии вырос у меня во дворе»

© PMmeYOURtitmouse / Reddit

14. «Я нашел розового кузнечика»

© Farmityourself / Reddit

15. «Пандесал с сыром — один из моих любимых видов филиппинского хлеба»

© jpr-013 / Reddit

16. «Сделали черные бургеры для хеллоуинской вечеринки»

© annypooh / Twitter

17. «Мой особенный мальчик»

© Chickfizz-eats-memes / Reddit

18. Желтая свекла по вкусу ничем не уступает обычной. Сделали бы из такой селедку под шубой?

© Ralf Junghanns / Wikipedia

А вы видели своими глазами животных с необычным окрасом или вещи редких цветов?

Фото на превью Ralf Junghanns / Wikipedia
----
-