18 вопросов, на которые наука до сих пор не нашла ответов

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В таком быстро развивающемся мире кажется, что люди нашли ответы на абсолютно все вопросы. Мы привыкли к тому, что если что-то нам и неизвестно, то уж наука точно все знает. Но AdMe.ru собрал вопросы, ответы на которые наука не может дать уже много лет.

18. Почему у жирафа такая длинная шея?

Конечно, очень разумным будет ответ, что жирафу такая шея необходима, чтобы доставать высоко растущую еду. Но вот ученые не спешат принимать эту версию как единственно правильную. Поэтому этот вопрос еще открыт, и официального ответа на него нет.

17. Сколько лет может прожить человек?

Как бы странно это ни звучало, но ученые и медики назвали старость болезнью. Она больше не воспринимается как само собой разумеющийся этап жизни. И в данном случае нас должен больше волновать вопрос не о том, какой будет продолжительность жизни, а о том, как оставаться здоровыми.

16. Почему мотыльки скапливаются на свету?

Такое поведение насекомых — одно из самых привычных. И вряд ли кто-то из нас думал о том, что этому явлению нет объяснения. Несмотря на то, что от света мотыльки умирают, они все равно летят на него. Одни объяснили это тем, что насекомые летят под определенным углом к свету как к своему стимулу. Но другие с ними не согласны, потому что со времен появления огня все мотыльки уже бы давно умерли. Так что истинную причину никто не может назвать.

15. Зачем мурлыкают кошки?

Да-да, даже такое простое, на первый взгляд, явление, как мурлыканье кошек, ученые не могут объяснить. Животные издают такие звуки в самые разные моменты: когда их кормят, когда они хотят есть, когда им страшно. Одно предположение говорит о том, что это способствует заживлению костей и сухожилий. Но этот вариант совершенно не отвечает на вопрос о том, почему кошки мурлыкают в самых разных ситуациях.

14. Почему зевота заразительна?

Мы начинаем зевать, когда видим другого зевающего человека. Ученые выяснили, что таким образом проявляется способность сопереживать и образовывать эмоциональные связи с окружающими. А вот люди, страдающие шизофренией и аутизмом, не ответят на зевоту другого человека. Но ученые не могут выяснить, почему именно через зевоту устанавливается такая связь.

13. Как части тела «понимают», что больше не нужно расти?

На данный момент известно, что рост клеток зависит от некоего сигнала, который приостанавливает рост белка. Но ученым до сих пор неизвестно, что это за сигнал, как он формируется, по каким каналам идет и какие процессы еще затрагивает.

12. Откуда птицы знают, куда нужно лететь?

Мы с раннего детства задаемся вопросом о том, каким образом перелетные птицы узнают, куда лететь на зимовку и куда потом возвращаться. Единственное предположение, которое выдвигает наука на этот счет — это влияние магнитного поля Земли. На данный момент этот вариант является единственным, но он не был принят в качестве правильного ответа на этот вопрос.

11. Почему плацебо всегда срабатывает?

Как известно, плацебо — вещество, которое не обладает лекарственными свойствами. При его употреблении все строится на том, что человек искренне верит в лечебный эффект таблетки. Ученые до сих пор спорят о том, как работает плацебо и насколько разумно принимать такое лекарство.

10. Что находится на дне океана?

Этот вопрос может показаться странным, но он имеет место быть. Ведь только 5 % дна океана изучено. Что находится на остальных 95 %, не знает никто. И, похоже, ученые не спешат узнавать: по их словам, намного проще и быстрее добраться до Луны, чем спуститься в самую глубокую часть океана.

9. Можно ли путешествовать во времени?

По разным причинам, но все мы хоть раз задумывались о том, что было бы неплохо иметь машину времени. Но нам казалось, что это невозможно. Чисто с технической точки зрения, наука говорит нам, что путешествие в будущее возможно. Только для этого нужно разогнать человека до невероятно большой скорости. Но вот путешествия в прошлое все еще невозможны.

8. Почему большинство людей — правши?

Известно, что 9 из 10 человек окажутся правшами. Но уже целых 160 лет никто не может выяснить, почему у большинства жителей планеты доминирующая рука — правая.

7. Почему мы зеваем?

Да, многие говорят, что человек, как и другие позвоночные, зевает из-за недостатка кислорода в организме. Но эта версия также не была утверждена официально. Поэтому ученые не могут объяснить это явление до конца.

6. Почему снятся сны?

Казалось бы, что уж появление снов должно как-то объясняться. Но и тут нет единого четкого ответа. Одни говорят, что снами могут быть нереализованные желания, а другие выступают за то, что сны являются просто нервными импульсами.

5. Почему человек привык спать?

Уже с древних времен люди начали задаваться этим вопросом. Треть своей жизни мы проводим во сне, но никто пока не смог объяснить, почему это происходит. Существует два предположения: сон необходим для работы памяти или для способности к обучению.

4. Из чего состоит Вселенная?

Здесь должно быть просто, ведь все состоит из атомов. Но как бы не так, ведь речь идет о Вселенной, где атомы — это лишь 5 % от всего состава. Об остальных 95 % ничего не известно. Поэтому эта часть Вселенной получила название «темная материя».

3. Из чего состоит черная дыра?

Самые необычные составляющие нашей Вселенной также не изучены. Теория относительности и квантовая механика заходят в тупик при вопросе о составе черной дыры. Поэтому никто не знает, будет ли когда-то изучен этот вопрос и появится ли официальный ответ на него.

2. Откуда взялась гравитация?

Наука задается этим вопросом уже многие годы. И стоит отметить, что это один из вопросов, ответ на который наука хочет найти больше всего. Но здесь понятно пока только одно: вечная борьба классической физики и квантовой механики.

1. Есть ли еще жизнь во Вселенной?

Скорее всего, да. Уже на данный момент ученые замечают признаки, которые могли бы зародить жизнь и на других планетах. Исследования, которые начинаются сейчас и будут продолжаться в ближайшие десятилетия, могут оказаться очень увлекательными. Ведь не исключено, что хотя бы на одной из 60 миллиардов планет во Вселенной будет обнаружена жизнь.