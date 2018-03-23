18 удивительных фактов, которые вы не сможете выбросить из своей головы
Вспомните, какие мысли вас посещают перед сном, особенно когда нужно лечь пораньше и быстро уснуть. В такие моменты наш мозг начинает интересоваться разными вещами, о которых днем даже и не думал: сколько весит облако, чувствует ли человек запах во сне и если наше тело вырабатывает энергию, то на что ее может хватить? На все эти вопросы мы нашли ответы.
AdMe.ru подготовил 18 интересных фактов, над которыми лучше поразмышлять перед тем, как отправиться спать.
- Есть «запрещенные» цвета, которые наш мозг не может представить. Они состоят из оттенков, которые компенсируют друг друга в глазах человека. Например, красно-зеленый и желто-синий. Если вас попросят представить желто-синий цвет, то вы наверняка подумаете о зеленом, а на деле есть цвет, который является и желтым, и синим одновременно, но мы даже не можем его представить.
- Атомы кислорода, которые находятся в наших легких, углерод в мышцах, кальций в костях и железо в крови возникли внутри звезд и при взрыве были выброшены во Вселенную. Получается, что все мы немного инопланетяне и сделаны из звездной пыли.
- К 60 годам вы потеряете половину своих вкусовых рецепторов и способность различать вкус сладких, соленых, кислых и горьких продуктов.
- За свою жизнь вы встречаете около 16 убийц и не знаете об этом.
- Вы не чувствуете запахов, пока спите.
- Каждый раз, когда вы перетасовываете колоду карт — вы первый человек в истории, который перетасовывает ее именно в этой последовательности.
- Если при беременности у женщины возникает повреждение внутренних органов, то ребенок через пуповину отправляет стволовые клетки к поврежденному месту для ускорения заживления.
- Ежедневно наше сердце создает такое количество энергии, которого хватило бы на 32-километровую поездку на грузовике. А у мозга достаточно энергии для свечения 10-ваттной лампочки.
- Большинство людей не подозревают, что светофоры гораздо больше, чем кажутся. А длина пунктирных линий на дороге, которые разделяют полосы, составляет 25 см, а не 5, как кажется многим. Ученые объясняют подобные заблуждения феноменом «постоянство размера».
- Каждый год вы становитесь новым человеком на 98 % — именно столько атомов в вашем теле обновляется за 12 месяцев.
- Кислород необходим человеку для жизни, но при этом он окисляет наши клетки, что приводит к старению.
- Человек, который ближе всех сидит к вам слева, по факту сидит дальше всех от вас справа.
- Ваш возраст — это всего лишь количество оборотов, совершенных вами вокруг Солнца.
- Облако среднего размера весит примерно 500 тонн (100 слонов), грозовое облако — 200 000 слонов. Ученые смогли «взвесить» облако, зная его размеры и примерное количество воды в нем.
- Одна 43-сантиметровая пицца больше, чем две по 30 см.
- В 1991 году социолог Скотт Фельд рассчитал в социальной группе среднее число друзей у одного человека и сравнил его со средним числом друзей его друзей. Второе число всегда получалось больше, чем первое, исходя из этого получается, что у ваших друзей всегда будет больше друзей, чем у вас. Так появился феномен под названием «парадокс дружбы».
- Люди, которые родились в 1990-е, успели пожить в двух тысячелетиях, двух столетиях и трех десятилетиях, но при этом всем им еще нет 30.
А какие интересные факты знаете вы? Поделитесь в комментариях!