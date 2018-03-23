18 удивительных фактов, которые вы не сможете выбросить из своей головы

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Вспомните, какие мысли вас посещают перед сном, особенно когда нужно лечь пораньше и быстро уснуть. В такие моменты наш мозг начинает интересоваться разными вещами, о которых днем даже и не думал: сколько весит облако, чувствует ли человек запах во сне и если наше тело вырабатывает энергию, то на что ее может хватить? На все эти вопросы мы нашли ответы.