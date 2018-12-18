18 странных находок, которые поставят в тупик даже тех, кто многое повидал

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Каким бы эрудированным вы ни были, рано или поздно вы все равно столкнетесь с неизведанным. Вот и герои нашей подборки, обнаружив необычный предмет, зашли в тупик в поисках ответа на свои вопросы. А в любой непонятной ситуации нам на помощь спешит, конечно же, интернет. Там знают и о диковинных существах, и о законах далеких стран, и о поверьях различных народов.

AdMe.ru делится с вами открытиями, которые покажутся удивительными и странными многим людям.

1. Эти крючки для одежды в ванной можно повернуть вниз. Но зачем?

Это так называемые антисуицидные крючки. Применяются в специальных учреждениях (например, лечебных). Обычно в вышеназванных помещениях не только крючки сделаны таким образом, чтобы их нельзя было использовать людям с суицидальными наклонностями, но и дверные ручки, петли и другие предметы также отвечают этим требованиям.

2. Что это за «вены» на яйце?

Такие яйца могут нести куры, больные бронхитом. Для человека абсолютно безопасно употреблять этот продукт в пищу.

3. «Нашел это во время еды, оно торчало в куске мяса»

Это микрочип для свиней и крупного рогатого скота. Определенно, «хозяину» находки стоит оставить жалобу на ресторан или магазин.

4. «Ездил в Чили. Там лицо паренька с чипсов Pringles заклеено на каждой пачке. Почему?»

На эти чипсы распространяются сразу 2 закона страны. Во-первых, любой нездоровый продукт в магазинах Чили должен быть помечен соответствующей предупреждающей наклейкой. Во-вторых, если на упаковке есть такой стикер, то мультяшных героев на них быть не должно. Именно поэтому картинку приходится заклеивать.

5. Как называется этот природный феномен?

Это паргелий, или «ложное солнце», — один из видов гало (светящееся кольцо вокруг источника света). Выглядит как светлое пятно на уровне солнца.

6. В чем смысл такого устройства?

С его помощью вы можете поставить на зарядку свой телефон через чужой USB-порт и не бояться, что с телефона считают данные или занесут на него вирусы.

7. «Наткнулся в польском лесу на такие штуки. Что бы это могло быть?»

Это старый пьезометр — с помощью такого прибора измеряют уровень грунтовой воды.

8. «Моему соседу прислали это. Я в замешательстве»

Эта вещь — для розыгрышей. Заводишь ее, кладешь в конверт, и когда кто-то берет его в руки, штучка начинает шуршать так, будто внутри притаилась гремучая змея.

9. «Мама обнаружила это ужасное существо в подвале дома, она в шоке. Кто это такой?»

Так могут выглядеть пауки, зараженные грибком. Вот еще один пример.

10. «Мне привезли это в подарок с Филиппин»

Название этой штуки — диск alpha spin. Он якобы преобразовывает квантовое поле объектов, тем самым улучшает иммунитет человека, увеличивает концентрацию во время работы, прибавляет активности, снижает стресс и в целом улучшает самочувствие. Приспособление черпает энергию Вселенной. По крайней мере так уверяют производители.

11. Эта рыбка оказалась в пакете с замороженными креветками

Скорее всего, это пинагор — вид морских лучеперых рыбок. Обитают в северной части Атлантического океана и в морях Северного Ледовитого океана.

12. Для чего раньше использовались эти странные штучки?

Это винтажные украшения для тортов. Клин внизу втыкался в десерт, а некоторые из украшений имели дырочки, чтобы в них можно было вставлять свечи.

13. Что это за странное геометрическое изображение на одной из церквей в Риме?

Это не что иное, как солнечные часы.

14. «Нашел эту маленькую зверушку на пляже в Австралии. Она размером с ноготь на руке»

Это голубой дракон — вид моллюсков. Вы только взгляните, какие они симпатичные.

15. Что случилось с этой машиной?

Такие «увечья» авто нанесли зажимные гайки с шипами на колесах большой фуры. Здесь показано, как они могли выглядеть.

16. «Катался на лодке по реке Миссисипи и встретил вот такое чудо»

Это колония мшанок — первичноротых животных. Мшанки — колониальные, прикрепленные существа, которые живут в воде.

17. «Увидел в магазине необычное приспособление. Для чего оно?»

Для барбекю. С помощью такой «кисточки» можно распределить соус по мясу, и она не будет плавиться.

18. «Я нашел этого парня на паркинге торгового центра. Его одежда сделана из ниток, а голову словно намазали клеем и погружали в землю»

Это «кукла беспокойства». Родом она из Гватемалы, но встречается также и в Мексике. Куклу дают задумчивым и печальным детям. Те рассказывают игрушке о своих горестях и тревогах, кладут ее на ночь под подушку. Считается, будто она может забрать все страхи и беспокойства своего маленького хозяина.