18 случаев, когда люди стали невольными свидетелями маленького чуда

День за днем мир привносит в жизнь людей различные чудеса. Это могут быть загадочные круги в небе или замерзший цветок, чудом сохранившийся после ледяного шторма. Нередко встречаются и необъяснимые находки. Например, ракушка, которая выглядит в точности так же, как беспроводной наушник, или таинственное послание, оставленное в яичном желтке.

Мы в AdMe.ru регулярно пересматриваем подобные картинки и более чем уверены, что они вызывают интерес как у наивных детей, так и у серьезных ученых. А для любителей загадок в качестве бонуса добавили странный объект, над которым ломают головы пользователи Reddit.

«Обледенелый цветок, который я нашел после шторма»

«Сегодня я увидела странный круг в небе. Многие люди останавливались, чтобы сфотографировать его»

На самом деле это кольцо дыма от взорвавшегося трансформатора. © SlippingAbout / Reddit

К слову, это необязательно взрыв трансформатора. Подобные кольца могут создаваться во время фейерверков или с помощью дымовой трубы. © PA2SK / Reddit

«Луч солнца попал прямо в камушек на ее колечке, и вот результат»

Сталкивался с подобным явлением, когда купил кольцо с бриллиантом за 2 недели до того, как сделать предложение своей девушке. Все это время я брал кольцо с собой, искал темные помещения и светил на него лазерной указкой. © Mikelowe93 / Reddit

Так красиво моросящий дождь примерз к проволочной сетке

«Нашел ракушку, которая выглядит в точности как AirPods»

«Я загружал машину и увидел перевернутую улицу, которая проецировалась сквозь небольшое отверстие в кузове»

«Сфотографировал белку так близко, что в отражении ее глаза можно увидеть телефон и протянутую мной руку с кедровыми орешками»

Это облако до жути похоже на торнадо

«Так выглядит лужайка моих друзей после того, как растаял снег. Не можем понять, что же с ней случилось»

Это постарались полевки. Они похожи на мышей и любят прокладывать туннели под снегом. © midrandom / Reddit

«Вид из моего окна похож на картину»

«Из-за тонированных иллюминаторов в самолете создается впечатление, будто мы в океане»

«Такой отпечаток я нашла на снегу. Это место, где спал серый волк. Если присмотреться, можно увидеть даже след его ребер»

Эта пальма растет из ствола дуба

«Этот зимний пейзаж случайно появился на нашей машине»

«Разбил куриное яйцо, а на желтке была цифра 5»

«Река неподалеку от меня затопила дорогу и замерзла. А когда вода ушла, на деревьях остался такой лед»

«„Пузырчатые“ облака, которые я сфотографировал прошлой весной»

«Нашел эту штуку в песке. Она медленно движется и умеет плавать»

Пожалуйста, верните его туда, где нашли. Это голубой дракон, он может ужалить. © OffManWall / Reddit

Бонус: «В 5 утра мы с мужем услышали грохот, будто что-то упало с крыши. Чуть позже он нашел этот перьевой шар на земле во дворе»

Показал жене, она орнитолог и смотритель зоопарка с более чем 15-летним стажем. Ей кажется, что это утиные перья, но она никогда не видела ничего подобного. © hsudude22 / Reddit