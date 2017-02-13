18 реальных фактов, которые на первый взгляд кажутся ложью

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Быть ученым — это весело: каждый день проводить все новые, порой безбашенные эксперименты. Например, считать, сколько на земле муравьев, просить дельфина поговорить по телефону или наблюдать за бабочками во время землетрясения. AdMe.ru знает, что именно такие эксперименты подтверждают самые невероятные факты, и выбрал лучшие из них.

Оксфордскому университету больше лет, чем империи ацтеков

Обучение в Оксфорде началось еще в 1096 году, а год основания ацтекского города-государства Теночтитлан — 1325-й. Это означает, что Оксфорду на 200 лет больше.

Давая друг другу клятву верности или обещание, нужно сцепиться мизинцами. Жест означает, что нарушивший обещание должен отрезать себе этот палец

Этот жест пришел из Японии. Давая друг другу обещание, дети сцепляют мизинцы и произносят следующую фразу: «Даю обещание на мизинце, если совру, проглочу тысячу иголок, клянусь». На самом деле еще в эпоху Эдо (1603–1868) у бандитских кланов было принято доказывать свою верность, отрезая себе мизинец на правой руке. А позже, уже в наше время, дети превратили это в игру.

На Юпитере и Сатурне идут дожди из алмазов

На этих двух газовых гигантах можно увидеть самое настоящее небо в алмазах. Как утверждают ученые, давление внутри планет-гигантов может с легкостью превратить углерод в алмаз. Сначала разряды молний превращают метан в углерод, который во время падения твердеет и через 1 600 км становится глыбами графита (тот, что у нас в карандашах), а еще через 6 000 км эти глыбы становятся алмазами.

На каждого человека на земле приходится более 1,6 млн муравьев

По подсчетам мирмекологов мира, на земле сегодня проживают от 1 до 10 квадриллионов муравьев. На каждого живущего человека приходится больше 1 млн этих созданий, а их общая масса примерно равняется общей массе всех людей.

Во всем мире больше искусственных фламинго, чем настоящих

Фламинго — редкая птица. И настолько красивая, что люди хотят видеть ее у себя на заднем дворе или на лужайке загородного дома. Потому-то на земле в несколько раз больше искусственных фламинго, чем живых. Живых особей насчитывается 2–3 млн, а пластиковых двойников — почти 1 млрд.

Клубника — это не ягода

Дело в том, что «ягода» клубники не является ее плодом. Это просто разросшееся цветоложе, на поверхности которого находятся настоящие плоды клубники — эти маленькие зеленые точки. Вам, вероятно, потребуется время, чтобы свыкнуться с этим.

А вот банан — ягода

Мир снова перевернулся. Банановое растение — это, по сути, гигантская трава, а бананы — ее ягоды. Согласно определению, ягода — это «мягкий, сочный плод, содержащий несколько семян». Чем и является банан.

Пиросома — полый прозрачный 30-метровый червь, живущий в океане

Это существо называют морским единорогом. Они настолько редкие, что видели их всего несколько раз. Пиросома похожа на прозрачного гигантского полого червя, который состоит из многих других организмов, светящихся в темноте и производящих точные копии самих себя. Считается, что они могут вырастать до размера кита.

Митридат VI не смог себя отравить, потому что имел иммунитет к яду

Митридат VI (понтийский царь) с детства принимал малые дозы смеси ядовитых растений, чтобы выработать у себя невосприимчивость к ним. Во время восстания римляне хотели взять его в плен, поэтому Митридат попытался отравить сам себя, но безуспешно. У него был иммунитет к большинству известных ядов. Какая ирония!

Если бы мы жили в полной темноте, то могли бы бодрствовать 36 часов, а чтобы выспаться, потребовалось бы 12 часов

Сколько часов будут длиться сутки у человека, который живет «вне времени», то есть не имея никакой возможности определять время суток по внешним признакам? С 1964 по 1972 год французский спелеолог Мишель Сифр провел несколько экспериментов, в том числе на самом себе. Он поместил себя в специально оборудованный бункер, где отсутствовал солнечный свет, с постоянной температурой, влажностью и полной тишиной. Он провел в таких условиях несколько месяцев. Результаты эксперимента показали, что его биологические часы изменились: 36 часов ему нужно было для бодрствования и 12 — для сна. Позже такие же эксперименты проводились в пещере на других участниках. Результаты были те же.

Длина стопы такая же, как длина предплечья . Большой палец такой же длины, как нос. А длина губ такая же, как указательного пальца

Вы только что это проверили, ведь так? Это стандартные и правильные пропорции человеческого тела, на которые ориентируются художники при создании картин с изображением человека. Такие пропорции определил еще Леонардо Да Винчи на известном рисунке « Витрувианский человек» .

Скафандр Нила Армстронга был сшит на фабрике по производству лифчиков

Мало кто знает, но костюм первого человека на Луне был сшит на фабрике по производству бюстгальтеров и нижнего белья, расположенной в Довере (штат Делавэр, США) . Надеемся, ему было удобно.

Гаджет — это одна из трех первых атомных бомб

В рамках американского проекта «Манхэттен» в 1943 году были созданы 3 атомные бомбы: плутониевая «Штучка» (Gadget) (взорвана при первом ядерном испытании), урановый «Малыш» (Little Boy) (сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 года) и плутониевый «Толстяк» (Fat Man) (сброшена на Нагасаки 9 августа 1945 года).

Энн Ходжес — единственный человек, который выжил при попадании метеорита

Американка Энн Элизабет Ходжес стала первой женщиной на планете, в которую попал предмет внеземного происхождения (30 ноября 1954 года вблизи города Сулакога, штат Алабама, США). Фрагмент размером с грейпфрут пробил крышу каркасного дома, отскочил рикошетом от корпуса радио и ударил Энн, пока она дремала на диване. Вскоре после этого случая Энн Ходжес стала настоящей знаменитостью.

Коала — единственное животное, у которого есть уникальный отпечаток пальцев, как у человека

Профессор Мачей Хеннеберг (Maciej Henneberg), работающий в Аделаидском университете, доказал, что разницы между отпечатками пальцев человека и коалы вообще нет. Даже сканирующий электронный микроскоп не может найти различий. Получается, коала — это единственное животное помимо людей, которое имеет индивидуальные отпечатки пальцев.

Площадь России больше, чем Плутон

Площадь России — 17 098 246 кв. км, а Плутона — 16 650 000 кв. км. Существует также подозрение, что П лутон обладает примерно такой же инфраструктурой, как и Россия.

Первое, что делает каждая обезьяна, которая узнает себя в зеркале, — это проверяет область паха

Шанхайские нейробиологи провели эксперимент. Они садили десятки приматов перед зеркалом и наблюдали, как обезьяна реагирует на «двойника». Это происходило не сразу, но когда обезьяны понимали, что в зеркале их отражение, первое, что они делали, — это проверяли область между ног.

Дельфины могут разговаривать по телефону и узнавать того, с кем говорят

У каждого дельфина есть персональный «сигнал-имя», который появляется в подростковом возрасте и сохраняется всю жизнь. Известно, что дельфины четко отличают сигналы своих родственников от других. Они способны узнавать друг друга при помощи восприятия кратких тонов. Люди также узнают своих родственников и друзей при разговоре по телефону по голосу. Поэтому если бы дельфины общались по телефону, они бы узнали друг друга.