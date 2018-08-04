18 простых вещей, которые под микроскопом не похожи сами на себя

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Человеческому любопытству нет предела: мы хотим знать все, вплоть до мельчайших деталей. А помогают нам утолить эту жажду знаний микроскопы, которые способны увеличивать изображение предмета в тысячи и даже миллионы раз. Благодаря им мы можем посмотреть, как на самом деле выглядит мел, язык кошки и человека, зуб и другие обычные вещи.

AdMe.ru заглянул в самое нутро привычных вещей и выяснил, что под микроскопом они выглядят как что-то неземное. А в конце мы покажем необычное видео, от которого сложится впечатление, что и за людьми можно наблюдать словно за маленькими микробами.

1. Мышечная ткань

2. Семена на клубнике

3. Глаз плодовой мухи из рода дрозофил

4. Скальный мел

Вы, наверное, удивлены не меньше нас, что мел под микроскопом выглядит так круто? Все дело в том, что мел — разновидность известняка, осадочная горная порода органического происхождения. Проще говоря, это скопление древних скелетов одноклеточного планктона.

5. Кончик шариковой ручки

6. Зуб, увеличенный до уровня атомов

7. Двухдневные зародыши рыбок данио-рерио

8. Дорожки грампластинки

9. Крыло бабочки

10. Ресница человека

11. Трава. Обратите внимание на «смайлики»

12. Лапка комара желтолихорадочного

13. LCD-экран

14. Стебель розы (в разрезе)

15. Голова муравья

16. Язык кошки под микроскопом выглядит так, будто он состоит из сотен маленьких язычков

17. Фитопланктон

18. Песок