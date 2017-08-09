18 продуктов, которые помогут женщинам сохранить нежность и естественную красоту
По данным Американского журнала по акушерству и гинекологии, пищевое поведение женщины имеет принципиальное значение. Чрезмерная худоба (ИМТ менее 19,8) или полнота (ИМТ более 26), а также неполноценный рацион могут провоцировать не только различные заболевания, но и влиять на внешность, иммунитет, продолжительность жизни, рост, когнитивные возможности, а также на саму возможность иметь потомство. Поэтому очень важно наладить сбалансированное питание с полным перечнем необходимых веществ.
AdMe.ru собрал для вас список суперпродуктов, которые помогут женщине дольше оставаться красивой, здоровой и сильной.
Для продления молодости и красоты кожи очень важны антиоксиданты и продукты, богатые витамином А, витамином С, витамином Е, которые помогают регенерации и защищают от ультрафиолета; альфа-липоевой кислотой, помогающей защититься от пигментации; коэнзимом Q10, предотвращающим раннее старение и появление рака; цинком, борющимся с появлением воспалений.
Есть мнение, что определенные продукты питания способны стать профилактикой и способствовать лечению рака молочной железы, в частности брокколи, где содержится индол-3-карбинол — вещество, которое оказывает мощный антиоксидантный, противоопухолевый и укрепляющий эффект.
Для костей и зубов очень важно получать кальций и витамин D, который улучшает его усваивание, а сам по себе помогает еще и при проблемах со зрением. Перечень богатых кальцием продуктов можно посмотреть здесь.
По мнению ученых Кливлендской клиники (США), репродуктивная система является с точки зрения выживания вида одной из самых важнейших. Для нормальной работы органов и правильного гормонального баланса женщинам важно употреблять продукты, богатые жирными кислотами омега-3, витамином Е, йодом, холином, витамином С.
Белок необходим девочкам во время фазы активного роста и переходного периода, а тем, кто уже прошел этот этап, — для контроля массы тела. Нормой потребления белка для женщин является 0,8 г на 1 кг веса, а при активном образе жизни этот показатель увеличивается до 1,5 г на 1 кг веса. Основные поставщики белка для нашего организма перечислены тут.
Женщина должна употреблять в день не менее 400 мкг фолиевой кислоты (витамин В9), которая необходима для поддержания баланса наших эмоций, укрепления иммунитета. Это вещество в большом количестве содержится в продуктах, перечисленных тут.
Превью: иллюстратор Marat Nagumanov специально для AdMe.ru