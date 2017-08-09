18 продуктов, которые помогут женщинам сохранить нежность и естественную красоту

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По данным Американского журнала по акушерству и гинекологии, пищевое поведение женщины имеет принципиальное значение. Чрезмерная худоба (ИМТ менее 19,8) или полнота (ИМТ более 26), а также неполноценный рацион могут провоцировать не только различные заболевания, но и влиять на внешность, иммунитет, продолжительность жизни, рост, когнитивные возможности, а также на саму возможность иметь потомство. Поэтому очень важно наладить сбалансированное питание с полным перечнем необходимых веществ.

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