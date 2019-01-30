18 ответов на нестандартные вопросы, которыми люди терзают Google каждый день

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Какие узлы используют пауки, когда плетут паутину, какой толщины нервы у китов и какого цвета на самом деле зеркало? Каждый день в голове любознательного человека возникают сотни вопросов, но руки не всегда доходят до клавиатуры, чтобы все разузнать.

Мы в AdMe.ru погрузились в самую пучину интернета, чтобы найти для вас ответы на весьма нестандартные вопросы.

Какие узлы использует паук, когда плетет паутину?

При плетении паутины паук совсем не использует узлы. Они ему не нужны. Сотни протоков желез открываются в специальные выросты, расположенные на конце брюшка, — паутинные бородавки. Через эти выросты выделяются тончайшие нити, которые паук с помощью коготков на задних лапках склеивает в одну большую. Он скрепляет их между собой особым типом паутины — соединительной. Из нее делается диск, состоящий из большого количества перепутанных тонких ниточек, погруженных в клейкий гель.

Немы ли рыбы?

Рыбы могут слышать и издавать звуки. Наличие слуха у них было доказано в 1820 году немецким ученым Эрнстом Вебером. Он доказал, что у рыб, не имеющих наружного и среднего уха, их функцию выполняют плавательный пузырь и боковая линия (ее вы можете видеть на фото). Изучение звуков, издаваемых рыбами, началось в середине ХХ века. Выяснилось, что рыбы в основном «разговаривают» в том же диапазоне частот, что и человек. Однако наше ухо приспособлено к восприятию звуков только в воздухе. По этой причине большинству людей и не удается слышать звуки рыб.

Где птенцы голубей и есть ли они вообще?

Птенцы у них, конечно же, есть, но горожане не замечают малышей по двум основным причинам: Во-первых, сизые голуби хорошо прячут свои гнезда — в основном на чердаках многоэтажных домов. Поэтому с улицы птенцов разглядеть невозможно.

Во-вторых, мы не отличаем молодых голубей от взрослых. Их птенцы сидят в гнезде практически до полного взросления, а мелкие отличия в окраске и оперении можно увидеть только с очень близкого расстояния.

Так выглядят молодые голуби — уже не крошечные птенцы, но еще не совсем взрослые.

Куда исчезли снегири?

Снегири — птицы хорошо заметные, любят есть рябину, в которой не так-то просто спрятаться, и не очень быстро летают. А потому, как это ни печально, их съедают ястребы. На то, что одновременно с ростом численности этих хищных птиц уменьшается частота встреч со снегирями, еще в 1960-е годы обратил внимание английский натуралист Ян Ньютон. Так что теперь никакой рябины — снегири на открытые пространства не вылетают, кормятся в кронах кленов и ясеней по окраинам лесопарков, а в скверах прячутся в густых зарослях.

Как спят дельфины?

Они спят на ходу. Как выяснилось, у дельфинов левое и правое полушария спят по очереди: пока одно отдыхает, другое бодрствует. Когда дельфину пора отдыхать, он «отключает» правое полушарие мозга и закрывает левый глаз, а второе полушарие в это время «на дежурстве». Оно управляет телом животного, следя за тем, чтобы дельфин вовремя поднялся на поверхность за кислородом. Часа через полтора происходит «смена караула». А вот новорожденные детеныши дельфинов в первый месяц своей жизни не спят вообще.

Какой толщины нервы у китов?

Синие киты (на фото) — рекордсмены и по длине тела (36 м), и по его массе (180 т), и по длине отростков нервных клеток. Рекорд составляет 25–30 м. Вполне закономерно, что и толщина нервов у китов тоже будет впечатляющей — 1 см. Это в 60 раз больше, чем, к примеру, у китайского речного дельфина, который тоже относится к китообразным.

Зачем акуле-молоту на голове молот?

Существует несколько предположений, объясняющих странную форму головы представителей молотоголовых акул семейства Sphyrnidae. При изменении угла атаки такое строение повышает подъемную силу, а следовательно, увеличивает маневренность акулы при охоте без потери стабильности. «Молот» усиливает восприятие электрических и химических сигналов в воде: плоская широкая голова с разнесенными ноздрями и электрорецепторами позволяет увеличить охват анализируемого объема воды. Благодаря такой голове акула обладает передним бинокулярным зрением.

Почему у человека 5 пальцев, а не 6 или 7?

Тут все просто: у человека на руках и ногах по 5 пальцев, потому что именно столько пальцев было у обезьян, от которых мы произошли, а они унаследовали пятипалые конечности от своих предков, и т. д. вплоть до древних амфибий, живших больше 300 млн лет назад. По-видимому, общий предок всех современных наземных позвоночных обладал именно таким набором пальцев. Ученые на сегодняшний день считают, что никаких специальных причин для этого не было. Скорее всего, это получилось случайно. В принципе, вполне могло «повезти» не пятипалым, а, скажем, семипалым древним амфибиям. И тогда, может быть, у людей сейчас было бы по 7 пальцев на руках.

Почему овсяную кашу называют «геркулесовой»?

Древние греки, судя по всему, не питались кашей из раздробленного овса, их завтрак выглядел иначе. Привычная современному человеку «геркулесовая» каша появилась на заре советской власти, в 1920-х годах. Это был полуфабрикат из дробленого овса в упаковках, на которых изображался упитанный ребенок. Товар широко рекламировался, подчеркивалось, что человек, который ест эту кашу, обретает силу подобно древнегреческому Гераклу, которого римляне называли Геркулес.

Почему моряки кричат «полундра»?

«Полундра!» — одно из многих иностранных заимствований, характерных для российского флота, оно начало приживаться с петровских времен. Слово «полундра» представляет собой переиначенную голландскую фразу val onder. Ее выкрикивали при поднятии, перемещении грузов, при погрузке на корабли тяжеловесных объектов, чтобы привлечь внимание людей снизу. Ведь объект мог сорваться, упасть, находиться под грузом было опасно. Окрик был переиначен русскоязычными моряками и стал предупреждать об опасности в целом.

Какого цвета зеркало?

Зеленого. Наш глаз способен различить около 10 млн цветов, и нам сложно поверить в то, что зеркало совсем не белое или не серебристое. Реальное зеркало отражает не слишком много света, и он отображается в диапазоне 510 нанометров, а это как раз соответствует зеленому цвету спектра.

Почему все лебеди Англии принадлежат королеве?

Так сложилось исторически. Закон Великобритании предполагает защиту лебедей, их особый статус и принадлежность правящим особам еще с XV века. Тогда мясо лебедей считалось деликатесом, который должен попадать на стол исключительно знатных людей. В то время как большинство стран обновляет законодательство, Британия чтит свои традиции. Современные законы предполагают право собственности монархов на тех лебедей, что обитают в Темзе и при ней, а также в притоках реки. Ежегодно в Англии проводится инвентаризация лебедей (на фото). Пернатых отлавливают, окольцовывают, а затем вновь выпускают на волю.

Какое разрешение у человеческого глаза?

576 мегапикселей. Наш глаз уникален, и у него огромное разрешение, а работает он как современная цифровая фотокамера. При хорошем освещении и человек со здоровыми глазами способен различить 2 линии, которые находятся друг к другу под углом в 0,6°.

Что происходит с файлами, удаленными с ПК?

Они так и остаются в ПК. Физически удаленные нами файлы никуда не деваются. Они хранятся на жестком диске, как и прежде, но только операционная система перестает их видеть. Чтобы действительно стереть с диска удаленную информацию, его нужно перезаписать или установить специальные утилиты, которые способны удалить ненужные файлы навсегда.

Что произошло бы, если бы все люди на Земле одновременно подпрыгнули?

Ничего. Население нашей планеты составляет около 7 млрд человек. И если верить статистике, то их общая масса равна приблизительно 560 млрд кг. Но так как масса Земли несоизмеримо больше, наша планета вряд ли заметит отсутствие на ней людей.

Сколько весит солнечный свет?

Солнечный свет состоит из фотонов, несущихся от Солнца к Земле. Масса общего света, попадающего на Землю, вполне поддается измерению. Например, в солнечный день американский город Чикаго весит на 140 кг больше, чем в пасмурный. И только потому, что на него падает столько света.

Сколько стоит Земля?

От $ 4,67 до 6,85 квадриллионов. Эту стоимость вывел астрофизик из Калифорнийского университета Грег Лафлин благодаря своей собственной формуле. Ученый учитывал возраст планеты, температуру, массу ее поверхности, массу живого мира и еще сотню других факторов. По мнению Лафлина, наша планета — самая ценная во Вселенной. Марс, к примеру, он оценил всего в $ 15 тыс., а за Венеру не дал и цента.

Возможны ли путешествия во времени?

Да, но переместиться можно только в будущее. Российский космонавт Сергей Крикалев (его вы видите на фото), который провел на орбите Земли 803 дня 8 часов и 39 минут, уже во времени путешествовал. Весь этот период он двигался со скоростью 17,5 тыс. миль в час и поэтому испытал эффект замедления времени. То есть фактически за год путешествия он стал жить в будущем — на 0,02 секунды «вперед». Согласно теории относительности Эйнштейна, время для нас начнет замедляться в тот момент, когда наша скорость будет сопоставима со скоростью света.

Бонус: это, возможно, первая в мире жалоба на обслуживание клиентов, ей почти 4 000 лет

Жалоба на поставку не того сорта меди. Около 1750 года до н. э. (Старовавилонский период).