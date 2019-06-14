18 признаков, которые могут говорить о наличии у вас генов неандертальца

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По статистике , от 1 % до 4 % генома любого человека неафриканского происхождения уснаследовано от неандертальца. Причем у европейцев цифра немного меньше, чем у азиатов. Этот факт оказался важным для научного сообщества, ведь раньше считалось, что представители вида гомо сапиенс и неандертальцы жили параллельно и не имели «романтических» отношений. Однако наличие у современных людей этих генов доказывает обратное. Ну и в целом любопытно, согласитесь?

AdMe.ru заинтересовался темой и выделил основные признаки, которые могут означать, что в числе ваших предков есть неандертальцы. С полным списком наследия можно ознакомиться в научной статье американской группы ученых.

Внимание: каждый из признаков может проявиться из-за случайной мутации или по другим причинам.