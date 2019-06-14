18 признаков, которые могут говорить о наличии у вас генов неандертальца
По статистике, от 1 % до 4 % генома любого человека неафриканского происхождения уснаследовано от неандертальца. Причем у европейцев цифра немного меньше, чем у азиатов. Этот факт оказался важным для научного сообщества, ведь раньше считалось, что представители вида гомо сапиенс и неандертальцы жили параллельно и не имели «романтических» отношений. Однако наличие у современных людей этих генов доказывает обратное. Ну и в целом любопытно, согласитесь?
AdMe.ru заинтересовался темой и выделил основные признаки, которые могут означать, что в числе ваших предков есть неандертальцы. С полным списком наследия можно ознакомиться в научной статье американской группы ученых.
Внимание: каждый из признаков может проявиться из-за случайной мутации или по другим причинам.
Присутствие неандертальских генов возможно, если у вас имеются следующие особенности
- Повышенная свертываемость крови. Люди, у которых присутствует этот ген, имеют повышенный риск инсульта, тромбов, а также выкидыша. Хотя в прошлом ген был полезным: наши предки жили в опасных условиях и часто получали травмы, а их раны быстро затягивались.
- Предрасположенность к появлению бородавок.
-
Кожа светлых оттенков. Неандертальцы раньше гомо сапиенс попали в северные широты и, как следствие, адаптировались к новой окружающей среде. Человек разумный, придя на это место, просто позаимствовал гены, отвечающие за цвет кожи. Так что весь наш облик, включая возможность загорать, — это древнейшее наследие.
-
Склонность работать ночью, а днем спать.
-
Низкий риск заболевания красной волчанкой.
-
Легкая адаптация к жизни на высокогорье. Если вы отлично чувствуете себя на больших высотах, то, вероятно, имеете неандертальский вариант гена EPAS1. Он обнаружен у жителей Тибета и других гористых областей.
-
Склонность к депрессии. Если количество неандертальского генома превышает 2 %, то человек более склонен к расстройствам психики и настроения.
-
Физическая зависимость от никотина. Важно понимать, что неандертальцы вряд ли покуривали сигареты. Просто гены, отобранные эволюцией, действовали в одной среде, а мы сейчас живем совершенно в других условиях. Поэтому в древних генетических механизмах могут возникать аномалии.
-
Веснушки и рыжий цвет волос.
-
Высокая вероятность сердечного приступа. Всего 1,4 % генома неандертальца повышает вероятность инфаркта.
-
Нарушения пищеварения. У неандертальцев механизм расщепления углеводов был медленным и слабым, поскольку они питались в основном мясом и орехами, то есть потребляли много белка. В меню же современного человека множество углеводов. Поэтому люди, у которых их расщепление происходит в соответствии с древними генетическими инструкциями, часто страдают от нарушений пищеварения.
-
Чувствительное обоняние.
-
Непереносимость лактозы. У неандертальца отсутствовал ген LCT, который отвечает за правильное переваривание лактозы. Впрочем, это неудивительно, ведь повсеместно он распространился только после того, как был одомашнен крупный рогатый скот. А это произошло 10 тыс. лет назад, тогда как неандертальцы исчезли с лица земли на 30 тыс. лет раньше.
-
Аллергические реакции. Наша иммунная система защищает организм от вредных бактерий, паразитов и грибков. Некоторыми из этих механизмов управляют архаичные гены. В доисторическую эпоху они были крайне полезными и позволяли человеку выживать, а в современных условиях часто дают сбой и реагируют не на те раздражители. В итоге у жителей Земли (особенно тех, кто живет в развитых странах и с паразитами почти не сталкивается) образуется аллергия на самые разные вещи.
-
Расстройства мочевого пузыря. Часто встречается у людей с болезнью Паркинсона.
-
Низкий риск развития шизофрении.
-
Склонность к ожирению. У неандертальцев была потребность часто есть и эффективно усваивать пищу, поскольку над ними постоянно висела угроза голода. В цивилизованном мире такой проблемы нет, поэтому человек, которому достались в наследство эти гены, скорее всего, мучится лишним весом.
-
Прочные ногти и волосы, а также упругая кожа. За это отвечает белок кератин, который у неандертальцев синтезировался быстро и качественно.
Нашли у себя какой-нибудь признак? Поделитесь с нами в комментариях — узнаем, сколько среди нас возможных потомков неандертальцев.