18 ошеломительных доказательств того, что у природы неуемная фантазия
С нашей непоколебимой уверенностью в том, что нас уже ничем не удивишь, легко разделается даже синица. Или муравей. Потому что первая, оказывается, хищник, а у второго и вовсе прозрачный живот. А потом выяснится, что разные соски у кенгуру вырабатывают молоко двух видов, а у китов в плавниках скрыты пальцы, — и все, мы снова становимся детьми, которые ничегошеньки не знают об этом безграничном и неисчерпаемом мире.
Мы в AdMe.ru уверены, что если бы все эти факты нам рассказывали на уроках по биологии, то она была бы нашим самым любимым школьным предметом. Но начать удивляться не поздно никогда, и вот вам подтверждение.
1. У китов в передних плавниках есть пальцы
2. У муравьев прозрачные животы
3. Милые синицы на самом деле хищники, которые охотятся на других птиц и летучих мышей
4. Самка большого рыжего кенгуру может вырабатывать два вида молока из разных сосков: более жирное — для детеныша постарше, менее жирное — для младшего
5. Цветок змеиной тыквы похож на кружево, а плод, похожий на змею, вырастает до 1,5 м. Съедобны и плоды, и стебли, и листья, и усики растения
6. Тли размножаются, клонируя себя, а если их становится слишком много, они рождают крылатых особей, чтобы те могли перелететь на другое растение
7. В пещерах Вайтомо вы можете проплыть на лодке по подземной реке и увидеть «звездное небо» из миллионов светлячков под каменными сводами
8. Шахта, где добывают калий, Пермский край, Россия. 286 млн лет назад это место было дном древнего моря
9. Мыс Столбчатый на Курилах состоит из каменных колонн
10. Рыба-парусник — самая быстрая рыба в мире: несмотря на размер до 3,5 м и вес до 100 кг, парусник может плавать со скоростью 100 км в час
11. Ягуары используют допинг: чтобы лучше охотиться, они едят лозу духов — растение, содержащее психоактивные вещества
12. Ящерица под названием «аризонский ядозуб» накапливает жир в хвосте и ест не больше 10 раз в год
13. Гиднора африканская присасывается корнями к другому растению и паразитирует на нем, а ее цветы источают зловоние. Но плоды ее очень вкусны!
14. Личинки обыкновенной дубовой орехотворки выделяют вещество, которое заставляет ткани дубового листа разрастаться в такой вот шарик. Он служит насекомому и домом, и кормом
15. Росянка капская питается насекомыми. Она ловит их на капельки клейкой слизи, а затем сворачивает лист и переваривает пищу. Вот как росянка съедает муху
16. В озере Натрон в Танзании столько щелочи, что попавшие в воду существа кальцинируются, превращаясь в статуи. И только фламинго живут и размножаются там как ни в чем не бывало
17. Так выглядит полоз-альбинос
18. Снежные барсы отличаются от других кошачьих: они не могут рычать и любят носить в пасти свой хвост
Какое необычное место или явление вы хотели бы увидеть собственными глазами?