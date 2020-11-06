18 ошеломительных доказательств того, что у природы неуемная фантазия

С нашей непоколебимой уверенностью в том, что нас уже ничем не удивишь, легко разделается даже синица. Или муравей. Потому что первая, оказывается, хищник, а у второго и вовсе прозрачный живот. А потом выяснится, что разные соски у кенгуру вырабатывают молоко двух видов, а у китов в плавниках скрыты пальцы, — и все, мы снова становимся детьми, которые ничегошеньки не знают об этом безграничном и неисчерпаемом мире.