18 головоломок, чтобы проверить свой мозг на прочность

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Насколько вы доверяете своему разуму? Мы даже не догадываемся, как часто глаза, уши и даже нос выдают желаемое за действительное. AdMe.ru собрал почти два десятка головоломок, феноменов и просто забавных игр, которые доказывают, что мозг — штука непростая.

18. Картинку можно раскрасить силой мысли

Если 30 секунд смотреть в центр картинки слева, а затем посмотреть на картинку справа, динозавр на ней приобретет зеленоватый оттенок. Эффект длится до первого моргания.

17. Вещи, заметные только под одним углом

Это картина «Послы» немецкого художника Ганса Гольбейна (Младшего). На полу между фигурами людей находится какое-то непонятное пятно. Если посмотреть на него справа, с близкого расстояния, можно увидеть объемный череп.

16. Картинки, движимые силой мысли

Эта иллюзия создается из-за контраста между вертикальными полосками. Достаточно остановить анимацию, чтобы убедиться в этом. Частный случай этой иллюзии, где полоски заставляют голубя двигать шеей, признан лучшей оптической иллюзией 2014 года.

15. Холодное весит больше теплого

Возьмите два пакета с молоком. Один поместите в морозилку на час, а второй оставьте на кухне, чтобы его температура была равна комнатной. Через час возьмите в руки оба пакета. Холодное молоко будет казаться тяжелее, чем теплое. Этот эффект известен как иллюзия Вебера.

14. Эта клубника не красная

Наш мозг привык видеть клубнику красной, поэтому на этой фотографии он не утруждает себя и сразу окрашивает ее в привычные цвета, хотя на картинке есть только серый и оттенки голубого и зеленого. Более подробное объяснение можно найти здесь.

13. Выпуклый или вогнутый?

Как вы думаете, эта фотография сделана внутри здания или с дрона, зависшего над его крышей? Ответ ищите в Будапеште: если будете поблизости, загляните внутрь «Парижского двора».

12. Все точки одинакового размера

Если не вглядываться в картинку, кажется, будто одни точки больше, а другие — меньше. Иллюзия создается из-за пространства, которое появляется между ними. На самом деле они все одинакового размера.

11. Куда пропал квадрат?

Вы можете вырезать эти фигуры дома, чтобы убедиться в реальности данной иллюзии. Но почему так происходит? Обратите внимание на углы треугольников: небольшая разница в градусах дает в сумме тот самый потерянный квадрат.

10. Встаньте на одну ногу, и мы угадаем ваш возраст

Встаньте на пол босиком. Поднимите левую ногу (для левшей — правую).

Закройте глаза.

Медленно считайте до 30 и сравните результат с таблицей. Для точности повторите фокус 3 раза, сложите все секунды и разделите на 3. У большинства людей результат совпадет с прогнозом таблицы. Секрет фокуса прост: чувство баланса у всех примерно одинаково ухудшается с возрастом. Но это можно изменить, если вы занимаетесь видом спорта, в котором требуется тренировка равновесия.

9. В логотипе Google нет ничего круглого

Мозг любит круглые формы. Поэтому, даже если показать ему часть окружности, он сам дорисует ее в уме. Именно это происходит, когда вы смотрите на логотип Google, который вовсе не такой круглый, каким кажется на первый взгляд.

8. Все линии на здании — параллельные прямые

На картинке пригород Мельбурна, Австралия. Это уникальное здание, которое воплощает собой интересную геометрическую иллюзию, случайно обнаруженную на здании кафе в Бристоле в 1973 году (хотя есть данные, что она встречалась и раньше). Все прямые продольные линии параллельны, все черно-белые объекты ровные. Но мозг отказывается это видеть.

7. Вы не сможете повторить это простое движение. Но это не точно

Вытяните руки перед собой.

Указательным пальцем правой руки показывайте вверх, на левой руке поднимите вверх большой палец.

Через 2–3 секунды поменяйте руки: теперь указательный палец левой руки показывает вверх, на правой руке поднят вверх большой палец.

Попробуйте менять руки одновременно каждые 1–2 секунды. Получилось? Тогда вы еще можете стать отличным жонглером или барабанщиком. У большинства людей мозг не способен одновременно выполнять разные действия разными руками без предварительной тренировки.

6. Этот пол абсолютно ровный

Но ваш мозг видит лишь 3D-иллюзию, созданную художниками. Эффект усиливается из-за отражения в стеклянных дверях.

5. Эта кривая арка на самом деле симметрична

Невероятный эффект, в который сложно не поверить. Но если убрать полоску, то вы увидите абсолютно правильную арку.

4. Забудьте про расстояние, линии одинаковой длины

Мозг, привыкший работать с перспективой, убежден, что полоска вдали и полоска вблизи имеют разную длину. Но если убрать клетки, станет ясно — они одинаковые.

3. Куб внутри куба или куб перед кубом?

Одна из самых известных геометрических иллюзий. Правильного ответа нет. Это может быть куб, у которого не хватает угла, куб в кубе или куб перед кубом. Если вы любите оригами, можете собрать похожую головоломку из бумаги.

2. Здесь изображено 16 кругов

Не верите? Чтобы увидеть их, нужно сосредоточить взгляд на вертикальных полосках. Теперь они кажутся более чем очевидными.

1. Вы не сможете определить, что едите, если просто закроете нос

Закройте глаза и нос, чтобы ничего не видеть и не чувствовать запахов.

Попросите друга дать вам что-то из еды, не называя этого.

Попробуйте отгадать по вкусу, что это. Большинство людей не смогут отличить вареное яйцо от зефира, а перец — от мармелада. Это происходит из-за того, что мозг воспринимает вкус еды в большей степени по запаху. Нет запаха — нет вкуса. Именно этим пользуются смышленые дети, когда их заставляют есть гадкие брокколи — достаточно просто закрыть нос.

Бонус: Иллюзии в стиле боди-арт

Одна из самых интересных областей применения оптических иллюзий — это боди-арт. Художник рисует гиперреалистичные картины на телах и лицах людей, которых порой не так легко разглядеть за слоем краски. Получается картинка в картинке.