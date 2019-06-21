18 харизматичных учителей, на чьи уроки вы бы ходили даже на летних каникулах

10 2

14

2.7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Одни вспоминают свои школьные годы с упоением, другие — с неприязнью. Но как бы мы ни относились ко времени, проведенному в стенах образовательных учреждений, все мы можем с ходу назвать хотя бы одного учителя, на чьи занятия мы ходили как на праздник. Да, харизмы этому педагогу было не занимать.

Пользователи сети, которые, в отличие от нас, все еще грызут гранит науки, показали, как сейчас выглядят преподаватели, на чьих уроках всегда аншлаг. AdMe.ru с удовольствием ознакомился с их постами на эту тему.

1. «Это дэб в исполнении моего учителя по английскому»

2. «Когда я отпрашиваюсь из класса, моя учительница заставляет меня звонить ей по видеосвязи, потому что я имею привычку не возвращаться»

3. «Знакомьтесь: профессорская собака»

4. «Один из моих преподавателей недавно был в Египте. Он попросил меня сделать его героем мемов»

5. Когда весь класс уже посмотрел «Мстителей», а профессор — нет

«Если кто-то произнесет слово „мстители“, я срежу вас с экзамена, а потом сдам вас властям как участников ИГИЛ».

6. «Мем, созданный моим преподавателем»

«Ножницы бьют бумагу».

7. «Профессор сказал, что если я попаду, то он отменит итоговый экзамен»

8. «Рабочий стол моего учителя по графическому дизайну сделан из старых компьютеров Mac»

9. И премия «Учитель года» достается...

«Делаю бутерброды для моих учеников, которые не могут позволить себе завтрак в экзаменационный период».

10. Преподаватель проверяет контрольные перед всем классом

11. Студент не смог найти няню для своего ребенка, и тогда профессор согласился вести лекцию с малышкой на груди, чтобы молодой папа мог спокойно конспектировать материал

12. «Преподаватель сказал, что тот, кто справится с заданием, может пойти поиграть»

13. Учитель истории решил сегодня всех удивить своим видом

14. «Вот как выглядит стол нашего учителя по естествознанию»

15. «Учительница моей дочери по рисованию проходит курс химиотерапии. Это ее первый урок в новом учебном году. Я так благодарна, что эта сильная женщина учит их чему-то большему, чем просто рисованию»

16. «Мой профессор, просто потрясающий человек, говорит, что у него уже лицо болит от смеха сегодня и что ему нравится нас учить»

17. «Мой учитель физики. Люблю его»

18. Преподаватель привел свою собаку в класс, чтобы успокоить своих учеников перед большим экзаменом

Бонус: Учительницы сейчас vs. Учительницы, когда мы ходили в школу

А у вас были преподаватели, ради которых вы бы на денек-другой бросили свою работу, оставили все дела и заново пошли в школу? Помните какие-нибудь забавные истории, связанные с ними?