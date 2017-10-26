18 безумных фактов, которые взорвут мозг

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Многогранность нашего мира поразительна и вместе с тем до безумия прекрасна. Великие умы не перестанут разгадывать удивительные тайны и доказывать безумные теории, в реальность которых, хочешь или нет, но придется поверить.

Мы в AdMe.ru собрали 18 фактов, которые звучат как бред сумасшедшего, но на самом деле являются чистой правдой.