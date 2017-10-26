18 безумных фактов, которые взорвут мозг
Многогранность нашего мира поразительна и вместе с тем до безумия прекрасна. Великие умы не перестанут разгадывать удивительные тайны и доказывать безумные теории, в реальность которых, хочешь или нет, но придется поверить.
Мы в AdMe.ru собрали 18 фактов, которые звучат как бред сумасшедшего, но на самом деле являются чистой правдой.
- Кофе радикально меняет вкусовые ощущения. Именно поэтому мы так любим съесть что-нибудь сладенькое с крепким напитком.
- Мозг одинаково реагирует на социальное отвержение и физическую боль. В момент отказа происходит активация мю-опиоидных рецепторов, которые отвечают за регуляцию болевых ощущений.
- Обезьяны видят лица в неодушевленных предметах. Зрительные иллюзии возникают у них из-за страха за свою жизнь — чаще всего они представляют в образах врагов.
- Матрас удваивается в весе в течение 10 лет из-за накопления пылевых клещей и пыли. Все это время паразиты питаются частичками нашей кожи, которые попадают в пласты матраса.
- Мозг по-разному реагирует на вербальные и невербальные задания. Оказывается, что язык жестов мы понимаем четче на подсознательном уровне.
- Ночью межпозвоночные диски расслабляются и растягиваются. Поэтому утром наш рост на 1 % выше, нежели вечером.
- На коже человека больше жизненных форм, чем людей на планете, — ежедневно мы разделяем наше тело с 90 трлн бактерий.
- Дрейфуя в воде, выдры спят, едят и отдыхают, держась за руки, чтобы не потерять друг друга.
- Элвис был блондином. Король рок-н-ролла был уверен, что темный цвет волос подчеркивает выразительность взгляда.
- 15 % воздуха, которым вы дышите на станции метро, - это человеческая кожа.
- Вероятность того, что мы умрем на пути получения лотерейных билетов, на самом деле больше наших шансов на победу.
- В первый год жизни волосы новорожденного полностью меняют свою структуру, поэтому не удивляйтесь, если белокурый малыш вдруг станет брюнетом.
- Полярные медведи, пытающиеся слиться со льдом, прикрывают свой черный нос лапами.
- Склонность к пессимизму имеет генетическое объяснение. Чаще всего негативно настроенные люди имеют мутированный ген ADRA2b.
- Больше людей в мире в настоящее время страдают от ожирения, чем от голода. При этом избыточный вес наблюдается у 30 % населения планеты, последние 5 из которых умирают от этого заболевания.
- Улыбка имеет 3 функциональных типа. В арсенале каждого из нас — улыбка вознаграждения, симпатии и превосходства. При этом большая скуловая мышца, которая приподнимает уголки рта, ведет себя тоже по-разному.
Фото на превью depositphotos