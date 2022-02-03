18 доказательств того, что настоящая археология может быть такой же крутой, как нам в фильмах показывают

Благодаря кинематографу об археологии сложилось впечатление как о занятии, полном приключений, которые случаются с героями наподобие Индианы Джонса — обаятельными, с хлыстом и в шляпе. И пусть в фильмах зачастую все очень преувеличено, а настоящие археологи не похожи на Харрисона Форда в его знаменитой роли, это и совсем не так скучно, как могло показаться. Ведь именно археологи находят предметы из прошлого, благодаря которым можно понять, как жили люди в древние времена.

Мы в AdMe.ru любим историю и, посетив некоторые экспедиции, утвердились в своем мнении о том, что археология может быть очень увлекательной. А если постараться, то и приключения найдутся. Ну а хлыст и шляпу и вовсе можно приобрести без проблем.

В Италии, неподалеку от города Байи, под водой находится целый комплекс античных статуй

Театр в античном городе Эфесе в середине XX в. и сейчас

Раскопки города Ур — одного из древнейших шумерских городов Месопотамии, который существовал с 6-го тысячелетия до нашей эры

Мачу-Пикчу до и после археологических раскопок Бингема, который организовал экспедицию и обнаружил этот город инков

Фрагмент убранства коня, сфотографированный через 15 минут после обнаружения на раскопках

Археология — это не только в поле с совочком и кисточкой, но и под водой с аквалангом

Фигурка, вырезанная из кости, отсутствием носа похожая на Того-Кого-Нельзя-Называть

Республика Тыва. Если знать, как и где искать, археологические находки можно обнаружить даже в поле

Статуэтка жреца, которой 5 000 лет. Найдена при раскопках древнего города Урук. Выглядит как киндер-сюрприз для археологов

Пещерный храм Кайласа в деревне Эллоре в Индии

По легенде, местный царь тяжело заболел и его жена стала молиться Шиве, чтобы тот излечил супруга. Царь выздоровел, и она пообещала построить в честь бога храм, решив держать пост до окончания строительства. Архитекторы утверждали, что на возведение такого здания уйдут месяцы, но один из них начал строительство с крыши, ведь жена царя отказывалась от еды, пока не увидела вершину храма.

Римская дорога в Помпеях. Эти колеи оставлены транспортом еще 2 000 лет назад

Почти неповрежденное деревянное каноэ, сделанное майя около 1 000 лет назад, было найдено в подводной пещере неподалеку от Чичен-Ицы

Наконечник стрелы, найденный в Техасе в месте, где люди жили более 13 000 лет назад

Храм Кукулькана в Чичен-Ице до раскопок и сейчас

Каср аль-Фарид, или Одинокий замок, в Саудовской Аравии, построен в I в. нашей эры

Шумерская статуэтка из храма, 2900–2600 гг. до нашей эры



По предположениям ученых, такие большие глаза у статуи потому, что она смотрит на божество, а значит, «видит все».

Нубийские пирамиды в Судане не так известны, как египетские, но тоже впечатляют



2 000-летний мраморный трон в древнем театре в Оропосе, Греция