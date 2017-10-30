18 фактов о человеческом теле, о которых нам не говорят врачи
Наше тело — совершенная машина, которая совершает тысячи процессов каждую минуту, пока мы, к примеру, читаем эту статью. И о большинстве из них мы даже не подозреваем.
AdMe.ru собрал некоторые невероятные факты о нашем теле, которые определенно удивят вас.
- У новорожденных нет коленной чашечки: она выражена мягким хрящом, который затвердевает только к 3 годам.
- Роговица глаза — единственная часть тела человека, которая не получает кислород из кровеносной системы, а берет его прямо из воздуха.
- Засмеяться, пощекотав самого себя, просто невозможно, т. к. мозжечок отправляет в другие участки мозга команды игнорировать эти действия.
- Человеческий мозг потребляет 20 % кислорода, поступающего в организм, и 50 % глюкозы, а также на его работу уходит до 20 % всей энергии. Кстати, распространенное мнение, что мы используем только 10 % мозга — миф: на самом деле мы используем все части мозга и они активны практически постоянно.
- «Снежная слепота» — явление, при котором человек теряет способность видеть от яркого света.
- Большинство людей дышит только одной ноздрей в определенный промежуток времени. Смена «ведущей» ноздри происходит примерно каждые 4 часа.
- Вопреки многим суждениям, сжечь мышечную массу в 2 раза сложнее, чем набрать.
- Округление глаз при опасности или чувстве страха имеет практическое значение: это позволяет расширить поле зрения и лучше оценить обстановку.
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Волосы рыжих женщин имеют техническое применение — они используются в гигрометрах (приборах для измерения влажности воздуха).
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25 % всех мышц располагаются на нашем лице и шее, благодаря чему мы имеем такую богатую и разнообразную мимику.
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Наш мозг способен вырабатывать столько электроэнергии, сколько необходимо для включения электрической лампочки.
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У новорожденного младенца в скелете можно выделить более 270 костей. Постепенно некоторые из них срастаются, и у взрослого человека в среднем их насчитывается 206.
- Несмотря на существование мнения о дальтонизме как об исключительно мужском заболевании, 0,4 % женщин также страдают этим недугом (для сравнения, среди мужчин насчитывается от 2 до 8 % дальтоников). А вот передается ген дальтонизма только от матерей.
- Жизненный цикл человеческого волоса длится от 2 до 5 лет, но некоторые волосы могут жить до 7 лет.
- В течение 1 года сердце перекачивает достаточно крови, чтобы наполнить олимпийский бассейн (более 2,5 млн литров), и делает для этого 38,5 млн сокращений.
- Каждые 28 дней ваша кожа обновляется, а за всю жизнь мы «сбрасываем» примерно 40 кг кожи.
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Чтобы сделать всего 1 шаг, нам необходимо в определенной последовательности сократить и расслабить боле 200 мышц. Эта цифра может немного варьироваться в зависимости от анатомических особенностей, однако суть остается прежней.
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Печень является одним из немногих органов, способных восстанавливать первоначальный размер даже при сохранении всего лишь 25 % нормальной ткани.
Это далеко не все тайны и невероятные возможности человеческого тела. Например, если вы потратили 2 минуты на чтение этой статьи, то успели моргнуть около 40 раз.
Фото на превью depositphotos.com