18 фактов о человеческом теле, о которых нам не говорят врачи

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Наше тело — совершенная машина, которая совершает тысячи процессов каждую минуту, пока мы, к примеру, читаем эту статью. И о большинстве из них мы даже не подозреваем.

AdMe.ru собрал некоторые невероятные факты о нашем теле, которые определенно удивят вас.