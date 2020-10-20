18 человек, которые могли бы написать научную работу о жизни вокруг

Становясь взрослее, мы частенько забываем, как в детстве нас радовали многочисленные открытия. Мы знакомились c миром, учились понимать, как устроено все, что нас окружает. Это не закончилось и по сей день, ведь все вокруг такое изменчивое и многообразное. Герои сегодняшней подборки, как никто другой, умеют наблюдать за происходящим и активно делятся в сети своими впечатлениями.

Мы в AdMe.ru знаем, что даже скучным днем и в привычной обстановке нас окружает много необычного. Просто нужно обратить на это внимание.

«Вязала шарф ровно год по ряду в день. Цвет ниток брала соответствующий погоде. Вот что получилось»

«Так меняется цвет кожи при разном освещении»

«На айпаде моего папы отпечатки пальцев в виде таблицы — все потому, что телефон он использует только для игры в судоку»

«Так наш цветок тянется к солнечному свету»

«Двадцать лет потребовалось жучкам, чтобы вот так объесть телефонную книгу. Нашел ее на старой насосной станции»

«Кто-то наклеил кукольные глаза на цветы, и теперь они выглядят как настоящие птицы»

«Внутри моего почтового ящика вырос цветок»

«Сок в кружке идеально подошел ей по цвету»

«Нарисовала на футболке свою собаку, взяв за основу фото годичной давности. А сегодня заметила, что пятна у нее на языке поменялись»

«Чтобы получить побольше еды, пауки сплели паутину возле источника света»

«Я работаю в квартирном управлении, и вот как выглядит универсальный ключ от всех дверей»

«Шрам у меня на руке никогда не пачкается»

«Оказывается, у щенков коготки такого же цвета, как их шерсть»

«Так выглядит крошечный ананас»

«Левая нога месяц была в гипсе. Гипс сняли. Вот как она теперь отличается от правой»

«Вот так интересно выгорела на солнце моя папка»

«Паутинка на тыкве выглядит точь-в-точь как полиэтиленовая пленка»

«Одна из моих собак выглядит словно тень другой собаки»