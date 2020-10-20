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18 человек, которые могли бы написать научную работу о жизни вокруг

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Становясь взрослее, мы частенько забываем, как в детстве нас радовали многочисленные открытия. Мы знакомились c миром, учились понимать, как устроено все, что нас окружает. Это не закончилось и по сей день, ведь все вокруг такое изменчивое и многообразное. Герои сегодняшней подборки, как никто другой, умеют наблюдать за происходящим и активно делятся в сети своими впечатлениями.

Мы в AdMe.ru знаем, что даже скучным днем и в привычной обстановке нас окружает много необычного. Просто нужно обратить на это внимание.

«Вязала шарф ровно год по ряду в день. Цвет ниток брала соответствующий погоде. Вот что получилось»

© porridgebrain / twitter

«Так меняется цвет кожи при разном освещении»

© janeekim / reddit

«На айпаде моего папы отпечатки пальцев в виде таблицы — все потому, что телефон он использует только для игры в судоку»

© tis_but_a_scratch / reddit

«Так наш цветок тянется к солнечному свету»

© unknown author / imgur

«Двадцать лет потребовалось жучкам, чтобы вот так объесть телефонную книгу. Нашел ее на старой насосной станции»

© PrivateTumbleweed / reddit

«Кто-то наклеил кукольные глаза на цветы, и теперь они выглядят как настоящие птицы»

© unknown author / imgur

«Внутри моего почтового ящика вырос цветок»

© kazz9201 / reddit

«Сок в кружке идеально подошел ей по цвету»

© Tazzit / reddit

«Нарисовала на футболке свою собаку, взяв за основу фото годичной давности. А сегодня заметила, что пятна у нее на языке поменялись»

© fidelflicka / reddit

«Чтобы получить побольше еды, пауки сплели паутину возле источника света»

© unknown author / imgur

«Я работаю в квартирном управлении, и вот как выглядит универсальный ключ от всех дверей»

© genocide_efficienato / reddit

«Шрам у меня на руке никогда не пачкается»

© chr1st / reddit

«Оказывается, у щенков коготки такого же цвета, как их шерсть»

© guccizzle / reddit

«Так выглядит крошечный ананас»

© Madosyn / reddit

«Левая нога месяц была в гипсе. Гипс сняли. Вот как она теперь отличается от правой»

© John_Appleseed_ / reddit

«Вот так интересно выгорела на солнце моя папка»

© kiepye17 / reddit

«Паутинка на тыкве выглядит точь-в-точь как полиэтиленовая пленка»

© Jaded_Cartographer_7 / reddit

«Одна из моих собак выглядит словно тень другой собаки»

© cheesewit40 / reddit

Может, и вы замечали вокруг себя что-то любопытное? Поделитесь с нами своими наблюдениями.

Фото на превью fidelflicka / reddit
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