18 находок, которые расплавят мозг даже тем, к кому Друзь за советами обращается

Можно хоть целыми днями читать «Википедию», но потом оглянуться вокруг и увидеть нечто мозговзрывательное, чему даже объяснение найти не можешь. Причем объяснение-то всегда есть, просто мы не всегда его знаем. Фотографиями своих крутых находок и поделились пользователи сети, а мы, как уже заведено, из них статью состряпали.

AdMe.ru регулярно выпускает такие подборки, но каждый раз находится что-то такое, что просто нельзя игнорировать и не включить в следующую.

«Меня поразил этот огурец-альбинос, найденный в нашем саду. Только взгляните!»

«Вот как заплесневела моя кормушка для птиц. Мне кажется, это уже разумная форма жизни»

Огненное радужное перо в облаках в Орегоне

«Я нашел часы Фибоначчи в клинике»

Этот батат похож на человеческое сердце

«Обнаружили эту штуку под ванной. В панике начали гуглить все виды яиц, предполагали даже сбежавшего крокодила. Помогли только пользователи сети. Оказалось, это вообще блистер с лекарством»

«У нас во Фрайбурге вчера были пурпурные облака!»

Деревья упали на высоковольтные линии электропередачи, и они расплавили асфальт

Так выглядит упаковка со взорвавшимися баллончиками монтажной пены

Так цветет маракуйя. Какой красивый инопланетянин!

Окислившаяся медная труба в сравнении с нормальной

«На моем помидоре была цифра 6, получившаяся естественным путем»

В этой бочке образовался странный грибок

Это не грибок, а бактерии. Они покрыли жидкость защитной пленкой и что-то там едят, выделяя при этом газ, из которого получаются эти пузырьки. Вероятно, жидкость в бочке калорийная, а то они не смогли бы так распространиться. © Galtsgulch232 / Reddit

Это дерево срубили, но оно выжило и продолжило расти дальше

«Эти муравьи поняли, что я собрался их травить, и построили вокруг яда каменный заборчик»

«Сегодня я нашел этот гигантский одуванчик»

«Спираль Фибоначчи на нашем кочане цветной капусты»

А вы тоже впервые видите светлячка так близко?