18 находок, которые расплавят мозг даже тем, к кому Друзь за советами обращается
Можно хоть целыми днями читать «Википедию», но потом оглянуться вокруг и увидеть нечто мозговзрывательное, чему даже объяснение найти не можешь. Причем объяснение-то всегда есть, просто мы не всегда его знаем. Фотографиями своих крутых находок и поделились пользователи сети, а мы, как уже заведено, из них статью состряпали.
AdMe.ru регулярно выпускает такие подборки, но каждый раз находится что-то такое, что просто нельзя игнорировать и не включить в следующую.
«Меня поразил этот огурец-альбинос, найденный в нашем саду. Только взгляните!»
«Вот как заплесневела моя кормушка для птиц. Мне кажется, это уже разумная форма жизни»
Огненное радужное перо в облаках в Орегоне
«Я нашел часы Фибоначчи в клинике»
Этот батат похож на человеческое сердце
«Обнаружили эту штуку под ванной. В панике начали гуглить все виды яиц, предполагали даже сбежавшего крокодила. Помогли только пользователи сети. Оказалось, это вообще блистер с лекарством»
«У нас во Фрайбурге вчера были пурпурные облака!»
Деревья упали на высоковольтные линии электропередачи, и они расплавили асфальт
Так выглядит упаковка со взорвавшимися баллончиками монтажной пены
Так цветет маракуйя. Какой красивый инопланетянин!
Окислившаяся медная труба в сравнении с нормальной
«На моем помидоре была цифра 6, получившаяся естественным путем»
В этой бочке образовался странный грибок
- Это не грибок, а бактерии. Они покрыли жидкость защитной пленкой и что-то там едят, выделяя при этом газ, из которого получаются эти пузырьки. Вероятно, жидкость в бочке калорийная, а то они не смогли бы так распространиться. © Galtsgulch232 / Reddit
Это дерево срубили, но оно выжило и продолжило расти дальше
«Эти муравьи поняли, что я собрался их травить, и построили вокруг яда каменный заборчик»
«Сегодня я нашел этот гигантский одуванчик»
«Спираль Фибоначчи на нашем кочане цветной капусты»
А вы тоже впервые видите светлячка так близко?
Поделитесь и вы своими находками, ведь наверняка они есть у каждого.
Фото на превью tginnever / Reddit
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