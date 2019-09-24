18 безобидных привычек, из-за которых вы можете состариться раньше времени
Все мы знаем, что ультрафиолетовое излучение, нездоровый образ жизни и сон лицом в подушку оставляют на нашей коже следы — прыщи, пигментные пятна и, наконец, морщины. Но преждевременному старению способствуют и другие привычки, которые на первый взгляд кажутся совершенно безобидными.
Мы в AdMe.ru выяснили, какие 18 повседневных действий негативно влияют на нашу внешность.
- Наволочка из грубой ткани способствует появлению морщин. Поэтому лучше приобрести шелковую наволочку, которая уменьшает натяжение кожи во время сна и препятствует образованию угрей.
- Оставлять пот на коже не лучшая идея, так как это спровоцирует раздражение и воспаление. После каждой тренировки необходимо сразу мыться и умывать лицо так же, как утром и вечером.
- Плохая осанка — это не только некрасиво и вредно для здоровья: она также может спровоцировать появление морщин на лице, особенно если у вас сидячая работа. Стоит обратить внимание на положение спины и расправить плечи.
- Регулярное питье через соломинку может привести к образованию морщин вокруг губ. То же самое произойдет, если постоянно пить из бутылок.
- Редкая смена постельного белья способна привести к раздражению, воспалению и сухости кожи. Это происходит потому, что в волокнах простыней и наволочек можно обнаружить пот и слюну, которые оказывают негативное воздействие на кожу.
- Любовь к мясным продуктам тоже может неблагоприятно отразиться на нашем здоровье и внешнем виде. Так, злоупотребление обработанным мясом увеличивает риск развития рака и диабета. К тому же любители мяса, как правило, едят меньше фруктов и овощей, что может привести к недостатку витамина С. Авитаминоз же проявит себя бледным цветом лица, синяками под глазами и морщинами, так как именно витамин С отвечает за выработку коллагена.
- Не стоит делать тугие прически каждый день: это может вызвать тракционную алопецию — выпадение волос. Кроме того, волосы становятся тонкими и ломкими, на лбу воспаляются прыщи и появляются залысины около лба и висков.
- Недостаток времени для хобби — серьезная проблема. Важно находить время для отдыха и любимых занятий. Если же не давать себе передышку, может накопиться стресс, в результате повысится уровень гормона кортизола, что приведет к преждевременному старению.
- Диеты могут не только избавить от лишнего веса, но и испещрить лицо новыми морщинами. Опасно для организма исключение жиров из рациона: от такого питания волосы и кожа становятся сухими и быстро стареют.
- Жевательная резинка также небезопасна для нашей молодости. Интенсивная работа челюстных мышц может грозить образованием морщин вокруг губ.
- Давно известно, что подслащенные газированные напитки вредны для организма. Но недавнее исследование показало, что их употребление негативно сказывается на состоянии нашего мозга и может привести к ухудшению памяти и деменции.
- Злоупотребление кофейными напитками тоже может способствовать старению. Кофеин обладает мочегонным эффектом, поэтому пара чашек кофе в день обезвоживает организм и сушит кожу.
- Отопление в помещении наносит коже серьезный урон. Батареи и обогреватели уменьшают влажность в помещении, поэтому кожа становится сухой и обезвоженной. Кстати, кондиционеры обладают таким же эффектом. Поэтому стоит контролировать температурный режим в комнате и использовать увлажнители воздуха.
- Любовь к молочным продуктам может обернуться проблемами с кишечником. А это в свою очередь спровоцирует высыпания на коже и раннее появление морщин.
- Если ваш рабочий день проходит за рулем автомобиля, это может негативно сказаться на внешности. Помимо того, что водителю приходится часы напролет проводить в сидячем положении, во время вождения повышается уровень адреналина и кортизола.
- Большие тяжелые серьги оттягивают уши вниз. Из-за этого удлиняется отверстие, а сами уши могут некрасиво отвиснуть при регулярном ношении таких аксессуаров.
- Смартфоны — одни из главных врагов нашей осанки и молодости. Так, когда мы склоняемся над экранами, образуются складки на шее, второй подбородок, провисают щеки. То же самое происходит, когда мы используем смартфоны или читаем лежа на спине.
- Если постоянно принимать горячую ванну, можно лишить кожу натуральных масел, а это приведет к сухости, раздражению и появлению возрастных изменений. Поэтому дерматологи советуют чаще принимать душ и делать воду не слишком горячей.
Какие из перечисленных привычек есть у вас? И готовы ли вы отказаться от них во имя молодости?
Фото на превью UfaBizPhoto / ShutterStock