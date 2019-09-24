18 безобидных привычек, из-за которых вы можете состариться раньше времени

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Все мы знаем, что ультрафиолетовое излучение, нездоровый образ жизни и сон лицом в подушку оставляют на нашей коже следы — прыщи, пигментные пятна и, наконец, морщины. Но преждевременному старению способствуют и другие привычки, которые на первый взгляд кажутся совершенно безобидными.